TV TPI vinh dự trở thành "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024"

Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Dược phẩm và Đầu Tư TV (TV TPI) là công ty dược phẩm tiên phong tại Việt Nam có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhà máy muốn nâng cấp lên tiêu chuẩn EU-GMP (European Union Good Manufacturing Practice) – tiêu chuẩn đảm bảo các sản phẩm dược phẩm được sản xuất và kiểm soát nhất quán theo các tiêu chí chất lượng cao của Liên minh châu Âu.

Bên cạnh đó, TV TPI còn tiên phong trong lĩnh vực đăng ký lưu hành sản phẩm tại châu Âu, hiện công ty đang sở hữu 27 số đăng ký thuốc Generic được sản xuất tại Việt Nam và sẵn sàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu trong tương lai gần, mở ra tầm nhìn và vị thế mới trong việc đưa sản phẩm Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng cao vươn tầm thế giới.

Gần một thập kỷ phát triển, TV TPI đã và đang chinh phục những cột mốc ấn tượng không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn trở thành đối tác uy tín của nhiều nhà cung ứng dược phẩm hàng đầu thế giới như Mapbiopharma, Inbiotech, SMB Belgium, Grunenthal, ABC Farmaceutici, Chemo Spain...

Song hành với phát triển doanh nghiệp, TV TPI không ngừng cải tiến, đổi mới trong môi trường làm việc, phấn đấu trở thành nơi làm việc lý tưởng cho toàn bộ nhân sự. Là nơi các cá nhân được phát triển toàn diện, được tự do thử sức với những thử thách mới và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Chính vì thế, giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" như lời khẳng định và là sự công nhận cho quá trình xây dựng chính sách phúc lợi và mức độ hài lòng của nhân viên, nhằm hướng đến môi trường làm việc tích cực, đa dạng và bền vững.

HR Asia Awards – Nơi làm việc tốt nhất châu Á đã có mặt tại 16 quốc gia và thị trường lớn trong khu vực châu Á, trở thành minh chứng sáng giá nhằm ghi nhận nỗ lực và thành tựu trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kiến tạo nơi làm việc lý tưởng. Đến với giải thưởng năm nay, TV TPI đã xuất sắc vượt qua hơn 700 doanh nghiệp, nhận được sự đánh giá cao ngay lần đầu tham dự với các tiêu chí chọn lọc khắt khe theo mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) với 3 yếu tố chính là Core (Chiến lược - Cấu trúc), Self (Cá nhân) và Group (Tập thể). Cụ thể, điểm số trung bình của các yếu tố Core, Self, Group lần lượt là 4.16/5, 4.21/5, 4.36/5 điểm, tất cả đều cao hơn so với điểm số trung bình của khu vực là 3.72, 3.88, 3.98.

TV TPI vinh dự trở thành "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024"

Lấy con người làm trọng tâm cho sự phát triển, TV TPI đã xây dựng đa dạng và thiết thực các chính sách phúc lợi nhằm hỗ trợ, động viên và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhân sự. Từ các chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật nhanh chóng các kiến thức về ngành, tạo ra các cơ hội thăng tiến rộng mở, đến những phúc lợi hấp dẫn như bảo hiểm sức khỏe toàn diện, du lịch cho người thân của nhân viên... TV TPI luôn đặt sự hài lòng và hạnh phúc của nhân viên lên hàng đầu trong sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Môi trường làm việc tại TV TPI không chỉ chuyên nghiệp mà còn vô cùng thân thiện và cởi mở. Các hoạt động team building được diễn ra thường xuyên, các câu lạc bộ theo sở thích được thành lập đã tạo ra một không gian gắn kết, chia sẻ, học hỏi và cùng nhau phát triển. Mỗi nhân viên đều được khuyến khích thể hiện cá tính và sáng tạo, góp phần tạo nên một văn hóa doanh nghiệp năng động và đổi mới.

Bên cạnh đó, TV TPI còn xây dựng mối liên kết bền vững giữa gia đình, trường học, doanh nghiệp và xã hội. Luôn đề cao lối sống xanh, tạo nên những thói quen bảo vệ môi trường tại nơi làm việc. Hằng năm, TV TPI luôn tổ chức những chuyến đi thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đồng hành cùng thế hệ nhân tài trẻ thông qua những chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học, sự kiện thi đấu thể thao tại các trường Đại học, Cao đẳng.

TV TPI hướng đến môi trường làm việc đa dạng, tích cực, phát triển nhân sự toàn diện

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024" đã khẳng định vị thế của TV TPI là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực, nơi thu hút và giữ chân những tài năng. Chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng một môi trường làm việc ngày càng hoàn thiện, để mỗi nhân viên đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân và cùng TV TPI chinh phục những đỉnh cao mới, phụng sự bền vững cho ngành dược nước nhà.