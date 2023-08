TVAM ra mắt quỹ mới sau gần 7 năm đạt lợi nhuận vượt trội TTCK

Đặc biệt, hội đồng đầu tư gồm những tên tuổi lớn đã kiến tạo nên khoản đầu tư lãi gấp 100 lần vào kỳ lân công nghệ Momo.



Hiệu quả đầu tư vượt trội

Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động của hai quỹ Thiên Việt (TVGF) do Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) quản lý cho thấy, quỹ TVGF3 và TVGF4 tiếp tục đạt mức tăng trưởng NAV cao và vượt trội so với thị trường chung trong 7 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, TVGF3 và TVGF4 lần lượt đạt mức tăng trưởng 34,6% và 30,2%, so với mức tăng 21,4% của VN-Index.

Thực tế, mức tăng trưởng vượt trội của của các quỹ do TVAM quản lý không chỉ diễn ra trong những giai đoạn thị trường diễn biến thuận lợi mà ngay cả trong những giai đoạn thị trường chứng khoán (TTCK) khó khăn nhất. Cụ thể trong các năm thuận lợi như 2017, 2020, 2021, các quỹ do TVAM quản lý đạt mức lợi nhuận lần lượt 61%, 40% và 64%, vượt trội hoàn toàn so với mức tăng của VN-Index là 48%, 15% và 35%. Ngược lại, năm 2018 VN-Index giảm 9% và đa số các quỹ trên thị trường đều giảm trên 12% thì quỹ của TVAM chỉ giảm 3%. Hay trong một năm suy giảm nặng nề như 2022, quỹ của TVAM quản lý chỉ giảm 20% so với mức giảm lên đến 32,8% của VN-Index và thuộc nhóm quỹ có mức lỗ ít nhất thị trường Việt Nam. Như vậy, có thể thấy TVAM luôn "outperform" thị trường chung trong cả downtrend lẫn uptrend.

Tầm nhìn trung dài hạn với triết lý "low risk - high return"

Chia sẻ về lý do quỹ luôn đạt được những kết quả vượt trội trong 6 năm qua, ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc đầu tư TVAM cho biết, chiến lược đầu tư xuyên suốt mà quỹ lựa chọn đó là đầu tư giá trị, tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở rủi ro thấp thay vì phải đánh đổi chấp nhận rủi ro cao để đạt lợi nhuận cao.

Thành tích đạt được của TVAM hoàn toàn đến từ các khoản đầu tư giá trị với nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý và không liên quan đến các cổ phiếu nặng tính đầu cơ nổi trội trên thị trường trong 2, 3 năm qua. Tỷ suất lợi nhuận của các quỹ do TVAM quản lý trong 6 năm vừa qua cũng chứng minh rõ hiệu quả của chiến lược "high return – low risk" mà quỹ theo đuổi.

"Chúng tôi luôn trung thành với chiến lược đầu tư giá trị với tầm nhìn trung dài hạn, lựa chọn cổ phiếu trên cơ sở phân tích, bám sát doanh nghiệp và chỉ đầu tư vào những cổ phiếu có định giá thấp hơn giá trị thực thay vì đầu tư theo phong trào, chạy theo các đợt sóng mang tính ngắn hạn, đầu cơ nhiều rủi ro", ông Quang nói.

Những nhân vật "đặc biệt" trong hội đồng đầu tư

Bên cạnh chiến lược đầu tư giá trị với tầm nhìn trung dài hạn, TVAM có lợi thế rất lớn đến từ mối quan hệ rộng rãi của đội ngũ đầu tư với các chuyên gia trong ngành và lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt ban lãnh đạo là những tên tuổi lớn có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán.

Cụ thể, hội đồng đầu tư của TVAM gồm 4 thành viên, trong đó nổi bật có ông Nguyễn Trung Hà và bà Đinh Thị Hoa. Ông Hà là một trong những người sáng lập TVS và hiện là Chủ tịch HĐQT công ty. Ngoài ra, ông cũng là một trong những thành viên sáng lập của tập đoàn FPT và Ngân hàng ACB. Với danh mục đầu tư gồm hơn 30 công ty trong nước, ông được xem là nhà đầu tư chiến lược nổi bật với nhiều kinh nghiệm thành công tại Việt Nam. Bà Hoa là một trong những người sáng lập TVS và hiện là Phó Chủ tịch HĐQT công ty. Ngoài ra, bà là người thành lập tập đoàn Galaxy, một trong những tập đoàn truyền thông và giải trí lớn nhất Việt Nam và hiện đang là thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Bà có bằng cử nhân Đại học Tổng hợp Moscow ở Nga và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Kinh doanh Harvard ở Hoa Kỳ. Đặc biệt, đây là những nhân vật chủ chốt đã kiến tạo nên khoản đầu tư vào ví điện tử Momo - kỳ lân công nghệ, mang lại mức lợi nhuận 100 lần sau 10 năm cho công ty chứng khoán Thiên Việt.

Riêng ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Đầu tư TVAM là giám đốc điều hành quỹ với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, trong đó 16 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán và đã từng công tác ở những tập đoàn đa quốc gia lớn như PricewaterhouseCoopers, Unilever, Procter & Gamble.

Ông Nguyễn Duy Quang - Giám đốc Đầu tư TVAM.

Quỹ đầu tư TVGF5 - Kênh tích sản vững chắc cho nhà đầu tư

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, gia tăng tài sản ngày càng cao tại Việt Nam và tận dụng tiềm năng tăng trưởng của TTCK trong 2 năm tới, TVAM cho biết đang huy động vốn cho quỹ TVGF5, quỹ đại chúng thứ 5 với thời gian hoạt động 5 năm và niêm yết trên sàn HOSE. Với những thành tích đã được chứng minh của TVAM trong quá khứ, TVGF5 có thể là kênh tích sản phù hợp để các nhà đầu tư cân nhắc.

Các điểm nổi trội của TVAM để nhà đầu tư có thể kỳ vọng đến từ: (1) Hiệu quả đầu tư hàng đầu thị trường trong 6 năm vừa qua với khẩu vị đầu tư high return – low risk; (2) Mối quan hệ rộng rãi của đội ngũ đầu tư với các chuyên gia trong ngành và lãnh đạo doanh nghiệp và (3) Ban lãnh đạo với uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán.

Ngoài ra, TVGF5 sẽ được lưu ký và giám sát bởi ngân hàng BIDV và kiểm toán bởi một trong những công ty kiểm toán hàng đầu thế giới nhằm đảm bảo sự minh bạch tài chính tạo sự an tâm cho nhà đầu tư.

"Quy mô dự kiến của quỹ là 400 tỷ với mục tiêu đạt mức lợi nhuận ổn định 20%/năm trở lên, "outperform" thị trường và trả cổ tức đều đặn hàng năm cho nhà đầu tư. Đối tượng nhà đầu tư mà chúng tôi hướng đến sắp tới là những nhà đầu tư cá nhân có số vốn nhàn rỗi từ 100 triệu trở lên, mong muốn tìm kiếm lợi nhuận ổn định khoảng 20%/năm và mức độ chấp nhận rủi ro trung bình", Giám đốc Đầu tư TVAM chia sẻ.

Trước đó, hai quỹ TVGF và TVGF2 do TVAM quản lý cũng đạt được mức tăng trưởng dẫn đầu thị trường lần lượt 140% trong 5 năm và 92,5% trong 4 năm. Hai quỹ này đã thanh lý tài sản và hoàn tất việc thanh toán cho nhà đầu tư trong năm 2021 và 2022 sau khi hết thời hạn hoạt động.