Tỷ giá hôm nay ngày 25/12: USD ngân hàng tiếp tục tăng

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 24.320 VND/USD, tăng 12 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 25.536 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.104 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 23.400 - 25.450 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sáng nay đồng loạt tăng chiều bán ra nhưng giá mua vào điều chỉnh trái chiều giữa các ngân hàng.

Trong đó, Vietcombank, BIDV cùng tăng giá mua 13 đồng so với phiên giao dịch sáng qua, lên lần lượt 25.207 đồng và 25.241 đồng. Giá bán ra của các nhà băng này là 25.536 đồng.

VietinBank, Techcombank, Eximbank, VPBank lại giảm từ 18 đến 32 đồng/USD ở chiều mua. Trong đó, VPBank điều chỉnh giá mua giảm mạnh nhất, lên tới 32 đồng. Hiện giá chào mua USD của các nhà băng này nằm trong khoảng 25.206 - 25.241 VND/USD. Ngược lại, các ngân hàng lại tăng giá bán cùng mức 13 đồng, đưa giá chào bán chạm ngưỡng cho phép là 25.536 VND/USD.

Tỷ giá VND/USD tăng chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - ghi nhận mức tăng nhẹ lên 108.26 điểm. Đồng USD tăng giá do tác động từ lộ trình cắt giảm lãi suất chậm hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo đó, Fed đã phát tín hiệu sẽ giảm lãi suất một cách thận trọng hơn so với kỳ vọng của thị trường. Bên cạnh đó, những dự báo tích cực về nền kinh tế Mỹ, cùng với các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đã thúc đẩy niềm tin vào đồng USD.