Tỷ giá lao dốc mạnh, Kho bạc Nhà nước muốn mua lượng lớn ngoại tệ từ các ngân hàng

Ảnh minh họa

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa phát đi thông báo về nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại đợt 3 trong năm 2024 với khối lượng dự kiến tối đa là 100 triệu USD.

Số ngoại tệ này sẽ được mua theo hình thức giao ngay trong ngày 12/9 và ngày thanh toán dự kiến là 16/9. Ước tính theo giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (23.400 đồng/USD), số tiền KBNN sẽ chi ra để thực hiện giao dịch này vào khoảng 2.300 tỷ đồng.

Đây là lần thứ bà kể từ đầu năm KBNN thông báo mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại. Trước đó, KBNN đã chào mua tối đa 150 triệu USD trong tuần trước và 100 triệu USD vào trung tuần tháng 5.

KBNN chào mua ngoại tệ diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VND giảm sâu trong những tuần gần đây.

Ghi nhận đến sáng hôm nay (12/9), giá bán USD niêm yết tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 24.730 – 24.780 VND/USD, trong khi mua vào ở mức 24.350 – 24.400 VND/USD.

Cụ thể, Vietcombank, ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống hiện niêm yết tỷ giá ở mức 24.380 - 24.750 VND/USD. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã giảm 670 đồng, tương đương mức giảm 2,6%.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng liên tục giảm sâu và hiện giao dịch ở mức 25.030 – 25.130 VND/USD. Tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong gần 2 tháng trở lại đây, đặc biệt trong tháng 8. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn khoảng 850 đồng, tương đương giảm 3,3%.

Trước diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá trong nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã liên tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm và giá bán USD tại Sở giao dịch.

Sáng nay (12/9), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.187 VND/USD, giảm 37 đồng so với cuối tháng 8.

Vào cuối tháng 8/2024, NHNN cũng đã điều chỉnh giảm giá bán USD tại Sở Giao dịch từ 25.450 VND/USD xuống còn 25.385 VND/USD (tại ngày 27/8). Đến ngày 6/9, tỷ giá bán đã được đưa xuống mốc 25.362 VND/USD và đến hôm nay còn 25.346 VND/USD. Như vậy, hiện giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN đã giảm hơn 100 đồng so với cuối tháng 8 và xuống thấp hơn tỷ giá trần 50 đồng.