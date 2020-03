Tỷ giá trung tâm liên tục giảm

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước hôm nay (3/3) đứng ở mức 23.209 đồng, giảm mạnh 10 đồng so với hôm qua, đây là phiên giảm thứ 5 liên tiếp của tỷ giá trung tâm, tổng cộng giảm 36 đồng so với mức 23.245 đồng (ngày 25/2).



Trên thị trường "chợ đen", giá mua bán USD cũng giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào tuần trước. Tỷ giá USD tự do hiện phổ biến ở mức 23.240-23.260 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua, và giảm 20 đồng so với mức cao nhất tuần trước.

Trong khi đó, tỷ giá ngân hàng biến động trái chiều. Vietcombank sáng nay giữ nguyên mức niêm yết 23.140-23.310 đồng (mua – bán). Techcombank lại tăng nhẹ 8 đồng lên 23.150-23.310 đồng, còn ACB lại giảm 10 đồng xuống 23.150-23.280 đồng.

Trên thế giới, đồng bạc xanh sau khi lao dốc cuối tuần trước đã có dấu hiệu hồi phục, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,22% lên 97,57 điểm.

Đồng USD chịu áp lực khi giới đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải giảm mạnh lãi suất do tác động của dịch Covid-19. Chủ tịch Fed Jerome Powell cuối tuần trước cho rằng, sức khỏe của nền kinh tế mỹ vẫn khá mạnh, nhưng dịch Covid-19 là một nguy cơ lớn và Fed sẽ phản ứng "một cách thích hợp" để hỗ trợ nền kinh tế khi cần thiết.