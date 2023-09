Tỷ giá USD ngày 14/9 tăng vọt lên mốc 24.400 đồng

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá USD đang được niêm yết ở mức 24.030 - 24.370 đồng, tăng 50 đồng so với cuối ngày hôm qua. Trước đó, trong phiên 13/9, tỷ giá USD tại Vietcombank cũng đã tăng 60 đồng.

Tương tự với BIDV, giá USD hôm nay tăng thêm khoảng 65 đồng so với hôm qua, hiện mua vào ở mức 24.075 đồng và bán ra 24.375 đồng. VietinBank còn điều chỉnh mạnh hơn, tăng giá USD lên 24.065 -24.405 đồng.

Các ngân hàng tư nhân lớn cũng đã nâng tỷ giá lên quanh mốc 24.400 đồng/USD. Trong đó, ACB niêm yết 24.080 – 24.380 đồng. Techcombank niêm yết 24.065 - 24.410 đồng.

Như vậy, so với hồi đầu năm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 2,7%. 

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 24.013 đồng, là mức cao nhất trong lịch sử. So với hôm qua, tỷ giá trung tâm đã tăng 18 đồng.

Trên thế giới, giá USD có xu hướng chững lại và vẫn neo ở mức cao. Chỉ số DXY - đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức ở mức 104,67 điểm, giảm 0,09% so với phiên liền trước.

Như đã thông tin, việc đồng USD tăng giá trở lại trên thị trường quốc tế đã gây áp lực tới tỷ giá USD/VND thời gian gần đây. Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, ngược lại với chính sách tiền tệ thắt chặt tại Mỹ, dẫn tới chênh lệch lãi suất VND - USD cũng là một trong những nguyên nhân gây áp lực cho tỷ giá. Tuy vậy, các chuyên gia phân tích của VNDirect cho rằng tỷ giá vẫn có những yếu tố hỗ trợ như thặng dư thương mại 8 tháng đầu năm ước đạt 20,19 tỷ USD (cùng kỳ 2022 đạt 5,26 tỷ USD), tổng vốn FDI đạt 18,15 tỷ USD (tăng 8,2% so với cùng kỳ 2022), dòng tiền kiều hối chuyển về nước đạt 10,13 tỷ USD (tăng 28% so với cùng kỳ 2022).

Chuyên gia của VCBS cũng cho rằng, trong bối cảnh NHNN vẫn đang ưu tiên mục tiêu hạ lãi suất cho vay, áp lực lên tỷ giá có xu hướng dồn tích. Theo đó, khả năng đồng VND giảm giá so với USD tiếp diễn trong các tháng cuối năm. Điểm thuận lợi giai đoạn này, nguồn cung ngoại tệ cùng tỷ giá ổn định nhờ một số yếu tố thuận lời từ (1) Cán cân hàng hóa và dịch vụ duy trì trạng thái thặng dư, cầu ngoại tệ phục vụ hoạt động nhập khẩu không tăng do nhu cầu yếu; (2) Kiều hối ước tăng trưởng so với năm ngoái; (3) Dòng tiền từ các hoạt động giải ngân vốn đầu tư FDI và mua bán vốn cổ phần duy trì. Tổng hợp các yếu tố, VCBS duy trì dự báo mức mất giá hợp lý của VND so với USD khoảng 3% trong năm nay.