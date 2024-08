Tỷ lệ tử vong lên đến 70%, loại 'vi khuẩn chết người' này được 'giấu' trong tủ lạnh của bạn

Ngày 28/8 theo giờ địa phương, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết có 14 trường hợp nhiễm khuẩn listeria mới, nâng tổng số ca mắc trong thời điểm hiện tại lên 57 trường hợp nhiễm bệnh, tất cả đều phải nhập viện và số người chết đã tăng lên 9.

Theo báo cáo, nguồn gốc của đợt bùng phát này là do thịt thái lát bị nhiễm khuẩn listeria. CDC cho biết đây là đợt bùng phát khuẩn listeria lớn nhất kể từ năm 2011.

Listeria, một chủng được tìm thấy rộng rãi trong tự nhiên, là mầm bệnh chính gây bùng phát dịch bệnh do thực phẩm và là một trong những mầm bệnh lây truyền qua thực phẩm nguy hiểm nhất, với tỷ lệ tử vong lên tới 70%. Listeria vẫn có thể phát triển và sinh sản trong môi trường lạnh 0~4 độ C và có thể tồn tại 1 năm trong môi trường nhiệt độ thấp âm 20 độ C!

Sữa tươi và các sản phẩm từ sữa tươi, kem, trái cây và rau sống, thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm sống và nấu chín tái, hải sản hun khói... đều là những thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn Listeria.

Ở người trưởng thành khỏe mạnh, Listeria monocytogenes có khả năng gây bệnh hạn chế. Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt, nhức đầu và đau cơ thường xảy ra từ 3 đến 70 ngày (thường là 21 ngày) sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm Listeria và các triệu chứng khác.

Những người có khả năng miễn dịch kém như phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người già và bệnh nhân ung thư là mục tiêu chính của Listeria monocytogenes.

Nhiễm trùng ở người già và những người có khả năng miễn dịch kém có thể gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não... dẫn đến tử vong trong trường hợp nặng.

Loại vi khuẩn này tuy sống dai dẳng dưới nhiệt độ thấp nhưng lại có một điểm yếu có thể giết chết nó là sợ nhiệt độ cao. Bước đơn giản để loại bỏ nó khỏi thức ăn của bạn là nấu chín chúng!

Dưới đây là 5 việc bạn nên làm để tự bảo vệ bảo thân khỏi Listeria.

- Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh để tránh sự phát triển của các loại vi khuẩn khác nhau; trước khi cho thực phẩm vào tủ lạnh phải được niêm phong và đóng gói, tách riêng thực phẩm sống và chín.

- Thực phẩm sống và lạnh lấy ra khỏi tủ lạnh nên được đun nóng ở 60 độ C trong 20 phút hoặc ở 70 độ C trong hơn 5 phút trước khi ăn.

- Tránh ăn rau và thịt sống mà không qua bất kỳ biện pháp khử trùng nào và đảm bảo trứng, thịt và hải sản được nấu chín kỹ.

- Rửa tay, dao, thớt sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống.

- Rửa sạch trái cây trước khi ăn, tốt nhất nên gọt vỏ trước khi ăn. Khi mua thực phẩm ăn liền, hãy kiểm tra xem tem bao bì thực phẩm có còn nguyên vẹn hay không.

Nguồn và ảnh: The Healthy, QQ