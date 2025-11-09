Tỷ phú Bill Gates bị nhiều nhà khoa học phản ứng gay gắt

Tỷ phú Bill Gates. (Ảnh: Reuters)

Trong bức thư dài 17 trang công bố tuần trước, vị tỷ phú công nghệ kêu gọi thực hiện "sự chuyển hướng chiến lược" từ tập trung vào cắt giảm khí thải sang ngăn ngừa nghèo đói và đau khổ. Quan điểm này nhanh chóng được một số người cánh hữu hưởng ứng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi đây là một bước lùi rất cần thiết đối với những nỗ lực về khí hậu.

"Tôi (CHÚNG TA!) vừa chiến thắng… Bill Gates cuối cùng đã thừa nhận rằng ông ấy đã HOÀN TOÀN SAI về vấn đề này", tổng thống Mỹ đăng trên Truth Social.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios , tỷ phú Gates cho biết bài đăng của ông Trump là một "sự hiểu lầm nghiêm trọng” về thông điệp của ông, vì ông ấy đang tăng ngân sách cho khí hậu và y tế. Tuy nhiên, vị tỷ phú nói thêm rằng ngân sách viện trợ nước ngoài dành cho các nước nghèo thường phải lựa chọn giữa hai vấn đề này.

"Đây là trò chơi số học trong một thế giới với nguồn tài nguyên rất hữu hạn", ông Gates nói.

Tuy nhiên, nhà khoa học Zeke Hausfather công tác tại Berkeley Earth, một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về khí hậu có trụ sở tại California, cho rằng tài trợ cho việc giảm phát thải không nhất thiết phải đánh đổi bằng viện trợ xóa đói giảm nghèo.

"Điểm tôi không đồng tình với tỷ phú Gates là ông ấy cho rằng bằng cách cắt giảm ngân sách cho khí hậu chúng ta sẽ đột nhiên có nhiều tiền hơn cho các chương trình khác. Chúng ta không nhất thiết phải sống trong một thế giới có tổng bằng không", ông nói với báo chí tại một cuộc họp báo.

Trong bức thư, ông Gates viết rằng sự nóng lên toàn cầu "sẽ không dẫn đến sự diệt vong của nhân loại".

Katharine Hayhoe, nhà khoa học trưởng tại tổ chức Nature Conservancy, cho biết điều này cho thấy vị tỷ phú đã hiểu sai cảnh báo của các nhà khoa học khí hậu.

"Tôi chưa từng thấy một bài báo khoa học nào đưa ra giả thuyết loài người sẽ tuyệt chủng... đó chỉ là một lời ngụy biện. Ông ấy nói như thể các nhà khoa học đã nói vậy, còn chúng tôi thì không: điều chúng tôi nói là nỗi đau khổ gia tăng với mỗi 1/10 độ ấm lên”, bà Hayhoe cho biết.

Theo ông Daniel Swain, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên California, tỷ phú Gates không nên hiểu theo cách sẽ xảy ra ngày tận thế.

“Trên thực tế, có rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra ở giữa”, ông nói.

Theo nhà nghiên cứu này, các chính sách về khí hậu đã giúp thế giới ngăn chặn những kịch bản khí hậu tồi tệ nhất, nhưng con đường mà thế giới đang đi hiện nay vẫn sẽ gây ra rất nhiều đau khổ cho con người do mực nước biển dâng cao, hạn hán, lũ lụt và các mối nguy hiểm khác.

“Đây là thảm họa, không chỉ đối với những người sống ở Nam bán cầu hay các quốc gia nghèo, mà còn đối với các quốc gia giàu có. Đó là một thảm họa cho tất cả các hệ sinh thái toàn cầu”, ông nói.

Lời kêu gọi của ông Gates gây tranh cãi vào thời điểm chuẩn bị diễn ra hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu COP30 tại Brazil.