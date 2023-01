Tỷ phú Bill Gates đến thẳng trụ sở Samsung: một màn hợp tác mới của ông chủ Microsoft hay còn một điều đặc biệt khác?

Trong một buổi trò chuyện giao lưu trực tuyến Ask Me Anything (AMA - Tạm dịch: Hỏi tôi bất kì điều gì) trên mạng xã hội Reddit, tỷ phú Bill Gates đã trả lời hàng loạt câu hỏi liên quan về đời sống cá nhân, sự phát triển của công nghệ hay các vấn đề nóng trên thế giới, vốn được đặt ra bởi người dùng Reddit.

Đáng chú ý, trong buổi AMA, Bill Gates cũng đã tiết lộ về mẫu smartphone được ông dùng hàng ngày, đó chính là Samsung Galaxy Z Fold 4. Theo đó, mẫu smartphone màn hình gập mới nhất của Samsung đã được đích thân ông Lee Yong Jae - chủ tịch của hãng công nghệ Hàn Quốc tặng cho Bill Gates, khi cựu CEO của Microsoft ghé thăm Hàn Quốc.

Là một người yêu thích làm việc đa nhiệm, Bill Gates dường như có niềm hứng thú với các mẫu smartphone màn hình gập có kích thước màn hình lớn của Samsung. Bằng chứng là trước đây, trong buổi AMA gần nhất trên Reddit, Bill Gates từng tiết lộ ông đang sử dụng mẫu smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold 3 của Samsung.

“Tôi có một chiếc Samsung Fold 4 mà chủ tịch JY Lee của Samsung đã tặng khi tôi gặp ông ấy ở Hàn Quốc để cập nhật chiếc Fold 3. Tất nhiên tôi sử dụng Outlook và rất nhiều phần mềm Microsoft trên điện thoại này. Kích thước màn hình cho phép tôi không cần sử dụng máy tính bảng mà chỉ sử dụng điện thoại và máy tính xách tay Windows,” Gates cho biết trong một phiên AMA (Ask Me Anything) gần đây trên Reddit.

Bill Gates đã đến Hàn Quốc để gặp Lee Jae-yong, giám đốc điều hành của Samsung Electronics và mua một chiếc Galaxy Z Fold 4 mới thay thế cho Galaxy Z Fold 3. Ông nói rằng, kích thước màn hình khiến ông không cần sử dụng máy tính bảng mà chỉ cần một điện thoại Android có thể gập và một chiếc laptop Windows. Nói cách khác, Bill Gate không có thiết bị Apple nào.

Theo StatCounter, Android chiếm khoảng 72% thị phần hệ điều hành di động trên toàn thế giới. Apple đứng ở vị trí thứ hai với gần 27% thị phần.

Bill Gates cho biết ông sử dụng Android vì muốn "theo dõi mọi thứ", trong một cuộc phỏng vấn trên Clubhouse vào năm 2021. Ông cho biết vẫn "thường chơi với iPhone", nhưng phụ thuộc vào Android vì đã quen dùng. “Các nhà sản xuất Android cài đặt sẵn phần mềm của Microsoft theo cách giúp tôi dễ dàng sử dụng," ông nói.

Một số người có thể đặt ra câu hỏi tại sao Bill Gates sử dụng smartphone Samsung mà không phải điện thoại Android do Microsoft sản xuất (ám chỉ Surface Duo), nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Khi Satya Nadella tiếp quản vị trí CEO Microsoft vào năm 2014, ông đã chuyển trọng tâm của công ty từ phần cứng sang các dịch vụ phần mềm hoạt động trên tất cả các hệ điều hành phổ biến, bao gồm cả Android.

Năm 2019, Gates thừa nhận một trong những sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của ông là Microsoft không có một hệ điều hành di động như Android và để tuột mất thị trường trị giá 400 tỷ USD. Sau khi hãng dừng dự án, Android thành đối thủ duy nhất của iOS.

Bill Gates cũng từng cho biết ông và Steve Jobs có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng mô tả nhà sáng lập Apple là người "độc nhất vô nhị".