Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Dốc hết quỹ hưu trí làm từ thiện, 10 tỷ ứng từ Thủy Tiên cũng sắp cạn

Không chỉ được biết đến và ngưỡng mộ với vai trò doanh nhân, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn được nhiều người gọi vui với biệt danh “ông trùm hàng hiệu”. Mặc dù sở hữu khối tài sản “khủng” nhưng mỗi khi xuất hiện, ông luôn khiến nhiều người phải bất ngờ vì sự giản dị của mình.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng khiến nhiều người chia sẻ lại khoảnh khắc mặc một bộ trang phục bình thường, đi dép lê, đội mũ khi đi phát quà từ thiện trong bệnh viện. Không ít người còn bày tỏ rằng không nhận ra đó là vị tỷ phú thường thấy trên truyền thông, bởi diện mạo vô cùng bình dị, gần gũi.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện rất giản dị khi đi từ thiện khiến nhiều người bất ngờ

Song cũng chính bởi sự không màu mè, phông bạt cùng nhiều hoạt động từ thiện của mình, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn càng khiến nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. 75 tuổi, bệnh tim nặng, 3 lần đặt stent, bác sĩ cảnh báo, nhưng Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn muốn tự mình đi làm từ thiện. Bởi với ông, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, luôn làm mọi thứ trong khả năng một cách thật chân thành, tử tế.

Trong một bài chia sẻ mới đây, vị tỷ phú cũng không ngần ngại tiết lộ về việc bản thân đã dùng hết quỹ hưu trí để chi hết cho từ thiện. Ông cho hay, kế hoạch ban đầu là để dành 10 tỷ cho năm 2024 nhưng chưa hết năm đã dùng hết. Đến năm 2025, ông lại được bà xã - doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên ứng trước và “kịch bản” tương tự lặp lại, sau 6 tháng đầu năm đã hết.

“Các con thì người đưa 500 triệu, người gửi 1 tỷ. Tôi dồn hết vào đó để tiếp tục hành trình của mình. Vợ tôi – Thủy Tiên – rất hiểu và chia sẻ. Có lần bà ấy nói vui: "Ông ăn có bao nhiêu đâu, thôi cắt mấy chuyến đi chơi, lấy tiền đó mà giúp người ta". Thế là tôi rút luôn phần tiết kiệm ra để làm từ thiện. Bà ấy lại ứng thêm 10 tỷ cho 2025 mà tôi đã tiêu gần hết rồi. Giờ bà đang tính… ứng trước cho cả năm 2026 (cười)”, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ rằng điều quý giá trên hành trình từ thiện là luôn được gia đình ủng hộ, chưa bao giờ ngăn cản. Cần gì đếu được vợ, con đáp ứng, kể cả về tài chính. “Gia đình chỉ lo lắng về sức khỏe của tôi. Họ dặn dò: "Ba cứ làm theo sức của mình thôi. Giờ lớn tuổi rồi, đâu như hồi trẻ mà cứ đi sâu, đi sát mãi”. Tôi nghe vậy cũng thấy đúng. Vì nãy giờ đi cầu thang thôi mà phải mấy lần nhờ người đỡ”, ông nói thêm.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bên cạnh đó, tỷ phú cũng cho biết rằng các con của ông cũng đều thấu hiểu tâm lý và kế thừa những điều ông đang làm. Ngoài việc bàn giao lại công ty, các công việc kinh doanh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn muốn trao lại cả tâm huyết, khát vọng sâu xa nhất của đời mình cho các con.

Ông chia sẻ: “Khi tôi còn sống, các con có trách nhiệm hỗ trợ cho tôi làm từ thiện đến phút cuối cùng. Và nếu một mai, khi tôi không còn nữa, tôi mong tụi nhỏ sẽ chia nhau trách nhiệm mà tiếp tục. Thật ra, tôi thấy hạnh phúc lắm. Có đứa không nói gì nhưng tôi phát hiện nó đã xuống bệnh viện, gửi quà cho trẻ em. Tự nó làm, tự nó chọn cách âm thần. Điều đó cho tôi niềm rằng những điều tôi sống, tôi làm đã in hằng vào các con mình như một tấm gương soi”.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có tổng cộng 8 người con, tất cả đều giỏi giang, thành đạt và có sự nghiệp vững vàng. Trong đó, một số người con có cuộc sống kín tiếng và một số gương mặt lại có phần được chú ý nhiều hơn như: Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn và Hiếu Nguyễn, Tiên Nguyễn,... Được biết, các con của ông đều có những vị trí quan trọng trong tập đoàn của gia đình, đều cùng phát triển và kế thừa những giá trị mà ông đã xây dựng.