Tỷ phú 'keo kiệt nhất thung lũng Silicon' sống thế nào?

David Cheriton, giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Stanford, là một trong những nhà đầu tư đầu tiên vào Google và trở thành tỷ phú với khối tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD (theo số liệu của Forbes năm 2023). Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh thường thấy về giới siêu giàu, Cheriton nổi tiếng với lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan, thường được truyền thông gọi là “tỷ phú keo kiệt nhất Thung lũng Silicon".

David Cheriton

Không mua nhà mới, xe chỉ cần di chuyển được

Trong bài phỏng vấn với Forbes, Cheriton chia sẻ rằng ông vẫn sống trong ngôi nhà mua từ những năm 1980 tại Palo Alto, California, nơi giá nhà đất hiện nay đã tăng gấp hàng chục lần so với thời điểm ông mua. “ Tôi thấy không có lý do gì để chuyển đi”, ông nói. Ngôi nhà này không sang trọng, không có hồ bơi hay rạp chiếu phim như nhiều biệt thự tỷ phú khác. Ông thích sự ổn định và không muốn mất thời gian vào việc quản lý những tài sản vật chất phức tạp.

Xe ông thường lái là chiếc Volkswagen Vanagon đời 1986 — mẫu xe đã ngừng sản xuất từ lâu. “Tôi chỉ cần thứ gì đưa tôi từ A đến B”, ông trả lời Business Insider năm 2015. Chiếc xe cũ này là biểu tượng cho quan điểm sống thực dụng và phản xa hoa của ông.

Không chỉ xe cộ, ông còn tự cắt tóc tại nhà để tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc đến tiệm tóc đối với ông là điều không cần thiết và có phần lãng phí.

Một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là ông chỉ mua cà phê khi có khuyến mãi hoặc có phiếu giảm giá. Theo Business Insider, Cheriton thường xuyên dùng phiếu giảm giá và luôn cân nhắc rất kỹ trước khi chi tiêu, bất kể là số tiền lớn hay nhỏ. “Tôi không thấy có lý do gì để mua thứ gì đó với giá niêm yết, nếu có thể mua rẻ hơn”, ông từng nói trong một hội nghị về tiêu dùng thông minh.

Xa hoa là dấu hiệu của kém hiểu biết

Không chỉ sống tiết kiệm, Cheriton còn có những quan điểm rất rõ ràng về việc tiêu tiền của giới siêu giàu. Trong lần phát biểu trước công chúng, ông cho rằng những người có đến 13 phòng tắm là “đáng xấu hổ” và phung phí không cần thiết. Với ông, sự xa hoa không phải là thành tựu mà là dấu hiệu của sự kém hiểu biết.

Dù giàu có, Cheriton vẫn là giáo sư tận tụy khi tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu tại Stanford. Ông không nghỉ hưu sớm, không chuyển sang làm đầu tư toàn thời gian như nhiều người khác. Ông xem giáo dục là đam mê và trách nhiệm.

Năm 1998, ông cùng đồng nghiệp Rajeev Motwani đầu tư 100.000 USD cho Sergey Brin và Larry Page để giúp khởi động Google. Khoản đầu tư này mang lại cho ông hàng tỷ USD lợi nhuận. Tuy nhiên, theo Forbes, lối sống và triết lý sống của ông gần như không thay đổi kể từ trước khi ông trở thành tỷ phú.

Trong danh sách những tỷ phú sống giản dị do MoneyMade tổng hợp năm 2023, David Cheriton được xếp hàng đầu bên cạnh các tên tuổi như Warren Buffett và Ingvar Kamprad (người sáng lập IKEA). Theo MoneyMade, Cheriton là minh chứng rõ ràng cho việc không phải ai có tiền cũng cần thể hiện sự giàu có. Ông không chỉ sống khiêm tốn mà còn dùng tài sản của mình để phục vụ cho các mục tiêu dài hạn có ích cho xã hội.

Cheriton được cho là đã quyên góp hàng trăm triệu USD cho các trường đại học, các quỹ nghiên cứu khoa học và các tổ chức phi lợi nhuận. Trong đó có khoản tài trợ lớn cho trường cũ University of Waterloo (Canada) nơi ông từng học tập. Ông coi việc đầu tư vào giáo dục và khoa học là một phần trách nhiệm của những người thành công, thay vì tiêu tiền vào những thứ xa xỉ cá nhân như du thuyền hay biệt thự.