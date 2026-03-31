Tỷ phú Mark Cuban nói thẳng: AI đang viết lại luật chơi làm giàu - Tận dụng được có thể đổi đời, thậm chí thành đại gia

AI không chỉ là công cụ, mà là “đòn bẩy” tạo ra những dòng tiền

Trong một chia sẻ trên podcast High Performance, Mark Cuban - tỷ phú tự thân người Mỹ, chủ sở hữu Dallas Mavericksvà “cá mập” quen mặt của chương trình Shark Tank đã đưa ra một nhận định đáng chú ý.

Theo ông, AI không còn dừng lại ở việc giúp con người làm việc nhanh hơn. Công nghệ này đang bước sang một giai đoạn khác, nơi nó trực tiếp tạo ra giá trị và tài sản ở quy mô lớn. Thực tế, những tỷ phú gắn với làn sóng AI đã xuất hiện, kéo theo một “đường đua làm giàu” hoàn toàn mới đang tăng tốc.

Điểm mấu chốt, theo tỷ phú Mark Cuban, không nằm ở việc bạn có bao nhiêu vốn hay sở hữu một đội ngũ lớn đến đâu, mà nằm ở việc “luật chơi” đã thay đổi.

Nếu trước đây, để xây dựng một công ty công nghệ cần nhiều năm, nhiều người và nguồn lực tài chính lớn, thì giờ đây AI đang “nén” toàn bộ những yếu tố đó vào trong tay một cá nhân. Một người, nếu biết tận dụng đúng cách, hoàn toàn có thể làm được những điều từng là đặc quyền của cả một tổ chức.

“Chúng ta vẫn chưa thấy những điều điên rồ nhất mà AI có thể làm được,” ông nhấn mạnh rằng những gì đang diễn ra mới chỉ là phần khởi đầu của một làn sóng lớn hơn.

Lịch sử công nghệ từng nhiều lần chứng minh: những đế chế lớn có thể bắt đầu từ những điểm rất nhỏ. Steve Jobs xây dựng Apple từ gara gia đình, còn Jeff Bezos cũng khởi đầu Amazon theo cách tương tự.

Tuy nhiên, khác biệt của kỷ nguyên AI nằm ở tốc độ và khả năng mở rộng: mọi thứ diễn ra nhanh hơn, gọn hơn và ít tốn kém hơn.

Những gì từng mất nhiều năm để xây dựng, giờ đây có thể được rút ngắn đáng kể. Một cá nhân có thể tự mình phát triển sản phẩm, vận hành hệ thống, phân tích dữ liệu và tiếp cận khách hàng toàn cầu, tất cả với sự hỗ trợ của AI. Khi chi phí giảm xuống và rào cản gia nhập bị xóa nhòa, cơ hội cũng mở ra rộng hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, ranh giới giữa “người bình thường” và “nhà sáng lập” đang dần bị xóa nhòa. AI không chỉ giúp làm việc hiệu quả hơn, mà còn đang thay đổi cách con người tạo ra giá trị và dòng tiền. Những ai hiểu và tận dụng được công nghệ này sớm, gần như đang nắm lợi thế trong một cuộc chơi mới.

AI không còn đơn thuần là một công cụ hỗ trợ, mà đang trở thành “đòn bẩy tài sản”, nơi một cá nhân, nếu đủ hiểu biết và nhanh nhạy, có thể đi nhanh hơn, xa hơn và tạo ra những dòng tiền mà trước đây gần như không tưởng.

Người chiến thắng sẽ không phải người giỏi nhất - mà là người biết tận dụng AI nhất

Dù nhìn thấy cơ hội khổng lồ từ AI, nhưng tỷ phú Mark Cuban không xem đây là “đường tắt” dẫn tới thành công. Theo ông, AI không thay thế con người mà phóng đại cách con người suy nghĩ và hành động.

Trong thực tế, tỷ phú Mark Cuban chia sẻ bản thân sử dụng ChatGPT gần như mỗi ngày, từ công việc đến theo dõi sức khỏe. Nhưng ông không tin tuyệt đối vào AI. Ngược lại, ông luôn đặt thêm câu hỏi, yêu cầu giải thích và tự kiểm chứng lại thông tin.

Điều đó phản ánh một nguyên tắc cốt lõi rằng AI có mạnh đến đâu không quan trọng bằng người dùng hiểu nó đến đâu.

Vì vậy, sự khác biệt trong kỷ nguyên này không nằm ở “ai giỏi hơn”, mà ở “ai tận dụng AI tốt hơn”. Một bên là những người biết dùng AI để tăng tốc, mở rộng khả năng và tạo lợi thế. Bên còn lại là những người đứng ngoài cuộc chơi và dần bị bỏ lại phía sau.

Ở góc nhìn rộng hơn, AI đang làm thay đổi cả điểm xuất phát. Khi rào cản về vốn, nhân sự và công nghệ dần bị xóa nhòa, một cá nhân với laptop và tư duy đúng hoàn toàn có thể bước vào sân chơi lớn.

Và đó cũng là lý do Cuban tin rằng:trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa “người bình thường” và “người tạo ra tài sản lớn” chưa bao giờ mong manh đến thế.