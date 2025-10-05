Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bỏ túi" đơn hàng đầu tiên ở Bỉ, buýt điện Việt Nam chính thức "mở cổng" EU

Hai mẫu xe buýt điện EB 8 và EB 12 của VinFast vừa xuất hiện tại Triển lãm Busworld Europe 2025 (Bỉ) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Triển lãm này là dịp để các khách hàng châu Âu và quốc tế trải nghiệm EB 8 và EB 12, hai mẫu xe ứng dụng công nghệ thông minh của hãng xe điện Việt Nam VinFast.﻿

Thông tin từ hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho hay, mẫu xe buýt nội đô cỡ lớn EB 12 dài 12 m đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn UNECE, CE, và hiện đã nhận đơn đặt hàng tại thị trường châu Âu. Trong khi đó, mẫu EB 8 dài 8 m sẽ được mở bán sau. Cả hai đều áp dụng chế độ bảo hành toàn diện, không giới hạn số km.

Xe buýt VinFast tại Triển lãm.

Được thiết kế tối ưu về hiệu suất và tiện nghi cho những con đường đô thị, VinFast EB 8 sở hữu kích thước lý tưởng (Dài x Rộng x Cao: 8.610 x 2.470 x 3.220 mm). Về khả năng vận hành, EB 8 được trang bị động cơ trung tâm mạnh mẽ, sản sinh công suất tối đa 200 kW, có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h.

Với dung lượng pin 359 kWh, EB 8 mang lại phạm vi di chuyển ấn tượng – trên 290 km chỉ sau một lần sạc đầy, cao hơn nhiều so với nhu cầu hoạt động hàng ngày thông thường của các mẫu xe buýt cùng kích cỡ. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất 120 kW, tối ưu hóa thời gian quay vòng và hiệu suất khai thác.

EB 8 được thiết kế để phục vụ tối đa 60 hành khách, bao gồm 24 chỗ ngồi, một vị trí chuyên dụng cho xe lăn và 35 chỗ đứng. Xe còn trang bị dốc lên xuống xe lăn điều khiển điện và không gian rộng rãi dành cho xe lăn (1.300 mm x 750 mm).

Không gian nội thất được thiết kế với hệ thống điều hòa không khí tự động độc lập một vùng, mang lại sự mát mẻ và thoải mái. Các tính năng an toàn được tích hợp toàn diện, bao gồm Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ phanh (BA) và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA). Kết hợp với hệ thống Treo khí nén cho cả trục trước và sau, EB 8 mang đến trải nghiệm vận hành an toàn và cực kỳ êm ái.

Bộ đôi buýt điện VinFast.

Trong khi đó, VinFast EB 12 là mẫu xe buýt đô thị cỡ lớn sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 12.110 x 2.550 x 3.330 mm, chiều dài cơ sở 5.900 mm, đạt tổng trọng lượng 19.200 kg. Với thiết kế 3 cửa sàn thấp, hành khách có thể lên xuống dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng. Xe có khả năng phục vụ tối đa 90 hành khách, bao gồm 35 chỗ ngồi, một vị trí chuyên dụng cho xe lăn và 54 chỗ đứng, và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.

EB 12 được trang bị hai mô-tơ điện tích hợp vào trục bánh xe với công suất 125 kW mỗi chiếc, cho tổng công suất tối đa kết hợp là 250 kW, với tốc độ tối đa giới hạn ở mức 80 km/h.

Nền tảng năng lượng của EB 12 là bộ pin dung lượng 422 kWh đã được tối ưu về hiệu suất, khả năng sạc và chi phí, cung cấp phạm vi di chuyển trên 400 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe được tích hợp cổng sạc CCS2 hỗ trợ sạc nhanh công suất 140 kW, tối đa hóa thời gian khai thác.

Sự thoải mái của hành khách được đặt lên hàng đầu với điều hòa không khí tự động, độc lập 2 vùng, có cả tính năng sưởi ấm sử dụng bơm nhiệt hiệu suất cao. Xe còn trang bị 26 cổng sạc USB tiện lợi và hệ thống treo khí nén cho cả trục trước và sau, mang lại trải nghiệm vận hành cực kỳ êm ái.

Nội thất được thiết kế hướng tới hành khách, với không gian xe lăn chuyên dụng (1.300 mm x 750 mm) và tùy chọn dốc lên xuống xe lăn điều khiển điện. Dải đèn LED tô điểm thêm sự sang trọng, hiện đại cho khoang hành khách.

Bên cạnh các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, TCS và Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), VinFast EB 12 còn được trang bị một loạt Hệ thống Hỗ trợ Lái xe Nâng cao (ADAS) tiêu chuẩn, bao gồm Cảnh báo Mệt mỏi và Mất tập trung của Lái xe (DDAW), kết hợp Giám sát sự chú ý của Lái xe, Phát hiện Điểm mù, Cảnh báo Va chạm Phía trước và Phía sau, Hỗ trợ Tốc độ Thông minh, đồng thời tích hợp thêm Hệ thống chữa cháy tự động và Hệ thống camera giám sát hiện đại.

VinFast đã và đang áp dụng các chính sách bảo hành hàng đầu cho danh mục sản phẩm ô tô cá nhân của mình, và đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định cam kết này cho mảng xe buýt điện.

Cả hai mẫu EB 8 và EB 12 sẽ được hưởng chính sách bảo hành không giới hạn quãng đường di chuyển trong 5 năm đối với toàn bộ xe. Trong khi đó, phần pin và lớp chống ăn mòn thân xe cũng được bảo hành lên đến 8 năm không giới hạn quãng đường di chuyển.

Đã có đơn đặt hàng xe buýt điện VinFast

VinFast cho biết, mẫu EB 12 hiện đã nhận đơn đặt hàng. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam với công suất 1.500 - 2.000 xe buýt mỗi năm. Theo kế hoạch hiện tại, cả hai mẫu xe buýt của VinFast dự kiến bắt đầu được bàn giao và đi vào vận hành thương mại tại châu Âu từ năm 2026.

Với hai sản phẩm mới, VinFast sẽ nhanh chóng xúc tiến tìm kiếm các đối tác chiến lược, thiết lập mạng lưới phân phối xe buýt điện tại những thị trường trọng điểm như Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, cũng như các khu vực Trung và Đông Âu (CEE) và Baltic.

Trước khi gia nhập thị trường châu Âu, tại thị trường Việt Nam, VinFast đã xây dựng hệ sinh thái xe buýt điện hoàn chỉnh, từ sản xuất với công suất lên đến 1.500-2,000 xe mỗi năm, vận hành đến bảo trì, mạnh mẽ kiến tạo mạng lưới giao thông công cộng xanh tại các thành phố lớn trên khắp Việt Nam.

Tại thị trường châu Âu, VinFast đã giới thiệu mẫu xe SUV điện phân khúc B VF 6 và phân khúc D VF 8.