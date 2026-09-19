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Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới với 1.000 chỗ ngồi tại siêu dự án 6.200ha vốn đầu tư 18 tỷ USD

| | Bất động sản

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới với 1.000 chỗ ngồi tại siêu dự án 6.200ha vốn đầu tư 18 tỷ USD

Khu công viên thủy cung tại VinWonders có diện tích 24ha, điểm nhấn là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ ngồi.

Theo công bố của Tập đoàn Vingroup, siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô hơn 6.200 ha, được phát triển với hệ sinh thái sống, làm việc, nghỉ dưỡng và giải trí tích hợp. Trong số các tiện ích, đáng chú ý nhất là VinWonders rộng 81 ha, nơi Vingroup giới thiệu sẽ có Thủy cung lớn nhất thế giới.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới với 1.000 chỗ ngồi tại siêu dự án 6.200ha vốn đầu tư 18 tỷ USD - Ảnh 1.

Đáng chú ý, trong tổ hợp này còn có một hạng mục đặc biệt là nhà hàng kính dưới nước với sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi. Sau khi được hoàn thiện, đây sẽ là nhà hàng dưới nước có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo công bố, khu công viên thủy cung dự kiến rộng khoảng 24 ha, được chia thành nhiều khu vực. Trong đó, nổi bật là thủy cung nước mặn với chủ đề "Thành phố Atlantis huyền thoại", và khu tái hiện hệ sinh thái nước ngọt lấy cảm hứng từ "Rừng rậm Amazon". Tổng dung tích nước của tổ hợp được giới thiệu lên tới hơn 450 triệu lít.

Chính giữa thế giới đại dương thu nhỏ ấy là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ. Thay vì chỉ bố trí một cửa sổ quan sát như nhiều mô hình nhà hàng dưới biển hiện nay, ý tưởng được mô tả theo hướng tạo ra một không gian quy mô lớn bao quanh bởi hệ kính trong suốt, khiến thực khách có cảm giác đang dùng bữa trong một "Cung điện Atlantis" giữa lòng đại dương.

Ý tưởng đáng chú ý nhất của nhà hàng kính dưới nước không nằm riêng ở kiến trúc mà ở cách công trình có thể thay đổi khái niệm về một điểm đến ẩm thực. Tại những nhà hàng dưới biển nổi tiếng hiện nay, số lượng bàn thường rất hạn chế. Đây là một phần nguyên nhân khiến trải nghiệm mang tính độc quyền do công suất phục vụ mỗi ngày không lớn.

Nhà hàng hơn 1.000 chỗ ở Hạ Long Xanh lại hướng tới một mô hình hoàn toàn khác. Khi kết hợp quy mô lớn với hệ sinh thái thủy cung, ánh sáng, sinh vật biển và kiến trúc kính, một bữa ăn có thể được tổ chức gần với trải nghiệm của một show giải trí hoặc một điểm tham quan hơn là nhà hàng truyền thống.


Thanh Phong

Việt Nam hàng ngày

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