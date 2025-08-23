Tỷ phú Trần Bá Dương gửi tâm thư tới toàn bộ nhân viên, sau khi các "công thần" tự nguyện xin nghỉ

Cách đây 1 tuần, Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã tổ chức tiệc tri ân các lãnh đạo cấp cao của Thaco. Buổi tiệc này diễn ra sau khi ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc Thaco và ông Nguyễn Một – Giám đốc cao cấp phụ trách Văn hóa – Truyền thông tự nguyện xin nghỉ công tác trong đợt tái cấu trúc và chuyển đổi số trên toàn Thaco trong cuối năm 2025 này.

Đến ngày 23/8, Chủ tịch Trần Bá Dương đã có thư gửi toàn thể cán bộ nhân viên về việc hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023-2025 và triển khai công tác sắp xếp, tái cấu trúc nhân sự theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa.

Theo bức thư của ông Trần Bá Dương, trong chiến lược 5 năm (2023 – 2027), Thaco xác định giai đoạn từ 2023 đến 2025 là triển khai nhằm hình thành "Mô hình sản xuất, kinh doanh & quản trị của Thaco & các Tập đoàn thành viên theo định hướng chiến lược đã đề ra là sản xuất kinh doanh quy mô lớn mang tính tích hợp & bổ trợ trên nền tảng công nghiệp và số hóa toàn diện."

"Tôi rất vui mừng khi đến nay, chúng ta đã hoàn thành mục tiêu trên sớm hơn 5 tháng với cấu trúc mới theo hướng tinh gọn cùng với kế hoạch chuyển đổi số một phần đến cuối năm 2025 này. Công việc tiếp theo rất quan trọng và tất yếu là thực hiện công tác nhân sự nhằm hình thành "Đội ngũ nhân sự lãnh đạo và quản lý các cấp theo hướng tinh gọn và phù hợp với phương thức quản trị trên nền tảng công nghiệp và số hóa toàn diện vào năm 2027."

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên hiểu, tin tưởng vào chiến lược và yêu cầu của sản xuất, kinh doanh & quản trị để cùng tôi thực hiện tốt công tác nhân sự rất quan trọng và đầy khó khăn này vì ảnh hưởng ít nhiều trực tiếp đến mỗi cán bộ nhân viên trong việc điều chuyển và tinh giảm nhân sự.

Tôi rất vui và cảm kích khi mà có nhiều lãnh đạo các cấp của Thaco lớn tuổi đã hiểu, ủng hộ Thaco thông qua việc tự nguyện xin nghỉ để nhường lại vị trí cho anh em kế thừa trẻ hơn mặc dù đã gắn bó, cống hiến nhất định để Thaco có được như ngày hôm nay. Họ xứng đáng được ghi nhận như là những hy sinh nhằm đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Thaco trong giai đoạn tiếp theo.

Tôi cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp cùng tôi nghiêm túc, tận tâm triển khai chương trình đánh giá và sắp xếp lại nhân sự dựa trên nguyên tắc khách quan – minh bạch – công bằng, đảm bảo việc hình thành đội ngũ nhân sự có năng lực vừa tiếp nối truyền thống, vừa năng động, thích ứng nhanh, phù hợp với xu thế phát triển mới của thời đại và chiến lược phát triển của Thaco.

Tôi mong toàn thể cán bộ nhân viên Thaco và các Tập đoàn thành viên hãy cùng nhìn nhận việc tái cấu trúc theo hướng tinh gọn và công tác nhân sự lần này là bước khởi đầu quan trọng và tất yếu cho sự phát triển tiếp theo của Thaco, phù hợp với xu thế chung của xã hội và nền kinh tế chung của đất nước và thời đại số hóa", ông Trần Bá Dương viết trong thư.

Trong đợt thay đổi nhân sự cấp cao vừa qua, Thaco đã công bố bổ nhiệm ba Phó Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Quang Bảo – Tổng Giám đốc Thaco Auto, ông Trần Bảo Sơn – Tổng Giám đốc Thaco Agri và ông Nguyễn Hoàng Tuệ – Tổng Giám đốc Thadico được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thaco.

Đồng thời, ông Lưu Văn Đạt tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thaco phụ trách pháp lý; ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT Thaco kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Thaco.

Song song đó, Thaco cũng bổ nhiệm các lãnh đạo Ban Nghiệp vụ quản trị Thaco gồm: ông Max Sunarcia giữ chức Giám đốc Tài chính Thaco, ông Nguyễn Quang Thái giữ chức Giám đốc Ban Nhân sự Thaco.