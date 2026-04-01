U15 Hà Nội lần đầu vô địch U15 quốc gia, được chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang vinh danh trên sân Hàng Đẫy

Theo Tiên Tiên | 18-04-2026 - 00:05 AM | Sống

U15 Hà Nội được vinh danh trên sân Hàng Đẫy tối ngày 17/4.

Tối 17/4 tại sân Hàng Đẫy trước trận Hà Nội và Becamex TP.HCM, Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T đã tổ chức Lễ vinh danh các nhà vô địch U15. Tại Lễ vinh danh, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội nhấn mạnh "nhiều năm qua, với tầm nhìn dài hạn, CLB bóng đá Hà Nội đã luôn kiên định với công tác đào tạo trẻ.

Trước đó, ngày14/4, U15 Hà Nội I đánh bại U15 Thể Công Viettel I 1-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên giành chức vô địch giải U15 quốc gia - Cúp Modern 2026.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang chúc mừng thành công của đội U15 Hà Nội

U15 Hà Nội lần đầu tiên giành chức vô địch giải U15 quốc gia

Màn vinh danh đặc biệt cho BHL và các cầu thủ trẻ Hà Nội

Đây không chỉ là chiến lược phát triển lực lượng, mà còn là cách xây dựng bản sắc và sự bền vững. Đặc biệt, danh hiệu vô địch U15 đến đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Hà Nội, đánh dấu hành trình phát triển mới của CLB với chiến tích của thế hệ trẻ".

Sau 6 lần vô địch U21 Quốc gia, 7 lần vô địch U19 Quốc gia, 2 chức vô địch U17 Quốc gia, CLB Hà Nội đã thiết lập vị thế là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu, đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho đội một cũng như bóng đá Việt Nam. Với chức vô địch giải U15 Quốc gia vừa giành được, một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Thủ đô cùng sự hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững mà CLB luôn theo đuổi.

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB

Tin rất vui: Hàng triệu hành khách đi máy bay có thể được giảm giá

Tin rất vui: Hàng triệu hành khách đi máy bay có thể được giảm giá Nổi bật

Công an thông báo nóng đến toàn bộ hộ kinh doanh đang kê khai thuế

Công an thông báo nóng đến toàn bộ hộ kinh doanh đang kê khai thuế Nổi bật

Chuyên gia dự báo: Từ giữa tháng 4/2026, 4 tuổi này có tín hiệu tài lộc khởi sắc, cơ hội tăng thu nhập rõ rệt

Chuyên gia dự báo: Từ giữa tháng 4/2026, 4 tuổi này có tín hiệu tài lộc khởi sắc, cơ hội tăng thu nhập rõ rệt

23:33 , 17/04/2026
Bà cụ 70 tuổi trẻ như U40 nhờ duy trì 3 thói quen trong hơn 20 năm

Bà cụ 70 tuổi trẻ như U40 nhờ duy trì 3 thói quen trong hơn 20 năm

23:22 , 17/04/2026
5 việc làm thêm phù hợp cho mẹ đi làm: Tăng thu nhập đều mỗi tháng mà vẫn có thời gian cho con

5 việc làm thêm phù hợp cho mẹ đi làm: Tăng thu nhập đều mỗi tháng mà vẫn có thời gian cho con

22:59 , 17/04/2026
Không ai mệt vì đi làm, người ta chỉ mệt vì lương thấp?

Không ai mệt vì đi làm, người ta chỉ mệt vì lương thấp?

22:07 , 17/04/2026

