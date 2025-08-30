U50 ôm vàng lúc thất nghiệp cận kề: Lãi gần 60 triệu chỉ sau 1 tuần

Quyết định táo bạo giữa khủng hoảng

Tháng 4/2025, khi thị trường tài chính toàn cầu rung chuyển bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, bà T., 48 tuổi, nhân viên văn phòng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, bất ngờ rơi vào tình thế đầy bất ổn. Tin đồn cắt giảm nhân sự râm ran khắp công ty. Ở lứa tuổi trung niên, bà hiểu rõ: nếu mất việc, cánh cửa quay trở lại thị trường lao động sẽ vô cùng khó khăn.

Trong những đêm trằn trọc, bà dõi theo diễn biến của giá vàng thế giới. Thông tin Tổng thống Mỹ công bố gói áp thuế mới khiến vàng lập đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá vàng vọt lên 10,6 triệu đồng/lượng. Giữa lúc gia đình, bạn bè đều khuyên bình tĩnh, bà T. đưa ra quyết định khiến nhiều người sửng sốt: rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 800 triệu đồng để mua vàng.

“Ở tuổi này, tôi chẳng còn nhiều cơ hội để thử sức với chứng khoán hay bất động sản. Vàng vừa dễ mua bán, vừa giữ giá, coi như tích sản. Tôi nghĩ, nếu không liều một lần, tôi sẽ mãi loay hoay trong nỗi sợ thất nghiệp và số tiền tiết kiệm cứ hao mòn dần,” bà chia sẻ.

Lợi nhuận bất ngờ sau một tuần

Quyết định táo bạo ấy nhanh chóng mang lại kết quả. Chỉ một tuần sau, Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế hàng hóa Mỹ, khiến giới đầu tư toàn cầu hoảng loạn và đổ xô tìm nơi trú ẩn ở vàng. Giá vàng trong nước lập tức leo thang lên 11,4 triệu đồng/lượng.

Không bỏ lỡ thời cơ, ngay trong chiều hôm đó, bà T. bán toàn bộ số vàng đã mua, thu về hơn 860 triệu đồng – lãi ròng gần 60 triệu đồng chỉ trong vài ngày. “Đó vừa là niềm vui, vừa là bài học. Tôi biết mình có phần may mắn, nhưng cũng là nhờ dám ra quyết định kịp thời,” bà nói.

Sau câu chuyện, nhiều người xung quanh cho rằng bà “ăn may”. Song với bản thân, bà T. nhìn nhận đầu tư luôn có rủi ro, nhưng rủi ro lớn cũng đi kèm với cơ hội lớn. Quan trọng hơn, bà chọn kênh đầu tư phù hợp với điều kiện cá nhân: dễ giao dịch, thanh khoản cao, không cần quá nhiều kiến thức công nghệ hay vốn lớn. Đặc biệt, thói quen tích sản vàng từ cha mẹ đã giúp bà có niềm tin vào kênh này.

“Lần đầu tiên trong đời, tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm vào một khoản đầu tư. May mắn đã mỉm cười. Nhưng nếu không hành động, tôi sẽ chẳng có gì ngoài nỗi lo mất việc. Vàng đã giúp tôi có thêm niềm tin bước tiếp trong giai đoạn khó khăn,” bà T. chia sẻ.

Câu chuyện của bà là một lát cắt đặc biệt trong bức tranh đầu tư đầy biến động. Nó cho thấy, đôi khi, sự quyết đoán – dù trong thế bị động – vẫn có thể mang lại cơ hội bất ngờ.