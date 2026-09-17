UBCKNN xử phạt 2 doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV 17

Ngày 14/9/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH MTV 17.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022. Công ty chậm CBTT cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2024; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu 017H2025001 (lần 1: ngày phải CBTT: 10/01/2022; ngày CBTT đến HNX: 13/01/2022; lần 2: ngày phải CBTT: 12/01/2024, ngày CBTT đến HNX: 13/3/2024).

Công ty TNHH MTV 492

Cũng liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN đã quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV 492 số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là vì Công ty TNHH MTV 492 chậm CBTT cho HNX từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2024; Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2024; Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025, Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025; Báo cáo tình hình tài chính năm 2025; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2024 ; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chậm CBTT cho HNX dưới 10 ngày làm việc so với thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn (mã trái phiếu 492H2025001: ngày CBTT theo quy định: 9/1/2024; ngày CBTT đến HNX: 15/01/2024).