Ukraine gặp khó vì một nửa phi đội F-16 vắng mặt trên chiến trường

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Tổng thống Zelensky đề cập đến những khó khăn mà Ukraine gặp phải trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Ông cho biết, tiêm kích F-16 mà Ukraine được phương Tây viện trợ đã chứng minh hiệu quả trong việc chống lại các loại UAV mới của Nga, nhưng một số lượng lớn các máy bay này - khoảng một nửa - lại đang ở châu Âu để sửa chữa và bảo dưỡng.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Kiev đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác phương Tây để chuyển giao một phần quá trình bảo dưỡng cho Ukraine, với lập luận rằng việc duy trì máy bay ở vị trí gần khu vực tác chiến sẽ giúp chúng sớm được đưa trở lại hoạt động.

Ông nhấn mạnh rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm bắt kịp năng lực về máy bay không người lái của Nga đang gặp trở ngại, trong đó có tình trạng thiếu hụt động cơ dành cho các loại UAV đánh chặn.

"Động cơ là yếu tố then chốt, chúng tôi thực sự phải nhập khẩu rất nhiều động cơ. Dù có một số loại động cơ do chúng tôi tự sản xuất, nhưng số lượng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu”, ông Zelensky nói.

Hồi tháng 9, ông Zelensky đã công bố một thỏa thuận với Bỉ, theo đó Ukraine sẽ nhận được ba chiếc tiêm kích F-16 trước cuối năm nay.

Gần đây, ông cũng đã trao đổi với Thủ tướng Na Uy về nhu cầu của Ukraine đối với các hệ thống phòng không và sự hỗ trợ cho phi đội F-16 của nước này.

Kiev đã tiếp nhận khoảng 40 đến 50 chiếc F-16 từ các đồng minh châu Âu kể từ đợt bàn giao đầu tiên vào tháng 7/2024. Trong đó, Không quân Ukraine hiện đang vận hành khoảng 40 chiếc. Kể từ khi bắt đầu quá trình chuyển giao, Ukraine đã mất ít nhất 5 chiếc F-16 do tai nạn, bị rơi và tổn thất trong chiến đấu.

Tuy nhiên, tác động tổng thể của dòng F-16 trên chiến trường lại vô cùng tích cực đối với Kiev. Chỉ trong hơn hai năm, những chiếc tiêm kích do Mỹ sản xuất này đã trở thành lực lượng chủ lực trong hệ thống phòng không của Ukraine, tham gia đánh chặn hơn 1.000 tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đồng thời chiếm khoảng 80% tổng số phi vụ xuất kích của Không quân Ukraine.

Trước khi xung đột bùng phát, Không quân Ukraine chủ yếu dựa vào các loại máy bay từ thời Chiến tranh Lạnh được thừa hưởng từ Liên Xô, bao gồm các dòng tiêm kích MiG-29 và Su-27.