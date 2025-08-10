Ứng dụng 2 năm tuổi của Mark Zuckerberg: Hơn 100 triệu người hoạt động mỗi ngày, là 'át chủ bài' trong đế chế 'Family of Apps'

Dưới áp lực tái định nghĩa “mạng xã hội dạng văn bản” sau một thập niên Twitter/X thống trị, Threads – ứng dụng do Meta phát triển trên hạ tầng Instagram – đã trở thành thước đo mới. Sau cú nổ tăng trưởng thần tốc vào tháng 7/2023 nhờ cơ chế “đăng nhập bằng Instagram”, Threads đã trải qua một năm đầu gập ghềnh về mức độ gắn bó hằng ngày, để rồi bất ngờ tăng tốc mạnh trong nửa đầu 2025.

Những gì đang diễn ra ở Threads vì thế không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm mới, mà là phép thử cho tầm nhìn chiến lược của Meta ở giai đoạn hậu Facebook: gắn thương mại quảng cáo với sự an toàn thương hiệu và mở cửa sản phẩm theo cách “đủ mở để hấp dẫn người dùng khó tính, đủ đóng để không làm rối chuỗi tiền”. Cách Threads đang vận hành phản chiếu tương lai gần của Meta theo đúng nghĩa “Family of Apps”.

Một năm sau ngày ra mắt, Threads cán mốc hơn 175 triệu người dùng hoạt động hằng tháng (MAU) – con số đích thân Mark Zuckerberg xác nhận vào đầu tháng 7/2024, ngay trước sinh nhật ứng dụng. Đây là mốc rất quan trọng vì nó cho thấy Threads đã thoát khỏi “hơi nóng” giai đoạn bùng nổ ban đầu để trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền hơn, thay vì hụt hơi sau vài tháng như nhiều sản phẩm xã hội từng gặp phải.

Bước ngoặt thực sự diễn ra vào nửa đầu năm 2025, khi Meta đẩy Threads sang một pha vận hành mới: mở rộng thị trường, bổ sung tính năng “ăn khách” và quan trọng nhất là chuẩn bị cho thương mại hóa có kiểm soát. Theo Reuters, đến tháng 4/2025, Meta bắt đầu “mở khoá” quảng cáo cho Threads ở quy mô toàn cầu, sau giai đoạn thử nghiệm đầu năm tại Mỹ và Nhật Bản. Đây là lần đầu Threads chính thức bước vào “sổ thu” của Meta, dù CFO Susan Li từng lưu ý Threads chưa phải động lực doanh thu đáng kể của năm 2025.

Ở bình diện sản phẩm, Threads chọn chiến lược vừa liền mạch, vừa khác biệt với Instagram. Nền tảng văn bản này vừa kế thừa đồ thị quan hệ và hệ thống nhận diện tài khoản của Instagram, vừa tách biệt feed và nhịp tương tác để tránh nhầm lẫn với dạng ảnh và video ngắn.

Từ giữa 2024, Threads cho phép người dùng thích và xem phản hồi với bài đăng xuất hiện bên ngoài mạng lưới riêng. Chiến lược “mở có điều kiện” này vừa đáp ứng cộng đồng công nghệ ưa tính mở, vừa giảm rủi ro pháp lý ở châu Âu – nơi Meta từng chịu soi kỹ về độc quyền và bảo vệ dữ liệu.

Từ góc độ vận hành và thương mại, Threads mang lại cho Meta một số giá trị chiến lược khó thay thế. Thứ nhất, nó là “điểm rơi” cho những nhà quảng cáo đang tìm lựa chọn an toàn hơn cho các chiến dịch văn bản, đặc biệt khi biến động chính trị – xã hội khiến các nền tảng mở liên tục biến thành “bãi mìn” thương hiệu. Việc Meta mở Threads cho nhà quảng cáo toàn cầu từ tháng 4/2025 cho thấy hãng tự tin rằng sức an toàn thương hiệu đã đạt ngưỡng đủ.

Reuters cho biết ngay cả khi Meta đối mặt nguy cơ hụt chi tiêu từ nhóm thương mại điện tử Trung Quốc, công ty vẫn xem Threads là một “trụ bổ sung” để đa dạng hóa nguồn hiển thị. Threads tăng trưởng mạnh về DAU (người dùng tích cực) trong 2025, tiến gần X tại một số thị trường di động dù X vẫn vượt trội về lưu lượng web.

Từ phía tài chính, Threads đang giúp Meta giữ nhịp tăng trưởng song song với hai trụ cột cũ là Facebook và Instagram. Báo cáo quý II/2025 của Meta cho thấy doanh thu toàn tập đoàn đạt 47,52 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ, với số người dùng hoạt động hằng ngày trong “Family of Apps” đạt 3,48 tỷ vào tháng 6/2025. Meta không tách riêng doanh thu Threads, song việc công bố mở rộng quảng cáo trên Threads giữa mùa báo cáo cho thấy sản phẩm đã được đưa vào phần tăng trưởng chính, thay vì xếp ở góc thử nghiệm.

Vào tháng 6 năm 2025, ứng dụng Threads dành cho iOS và Android ghi nhận 115,1 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, tăng trưởng 127,8% so với cùng kỳ năm trước. Để so sánh, X đạt 132 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, trong khi mức tăng trưởng theo năm giảm 15,2%, theo TechCrunch.

Điểm mấu chốt của Threads nằm ở triết lý kiểm duyệt và chủ đề. Ngay từ đầu, Meta định vị Threads như không phải nơi dẫn dắt tin tức để tránh bẫy cực đoan hóa nội dung. Đổi lại, Threads “nuôi” các cộng đồng quan tâm văn hóa đại chúng, thể thao, công nghệ tiêu dùng, đời sống nghề nghiệp – những mảng nội dung sạch thương hiệu, dễ bán quảng cáo. Thách thức là làm sao không rơi vào nhạt nhòa.

Dĩ nhiên, còn nhiều dấu hỏi. Tăng MAU có chuyển hóa thành DAU và thời lượng dùng bền vững – vốn là “đồng tiền thật” của mạng xã hội – hay không? Các báo cáo độc lập từng chỉ ra người dùng Threads giai đoạn 2024 dành ít phút mỗi ngày, thua xa X, dù khoảng cách này đang thu hẹp trong 2025.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, Threads không phải câu chuyện “tăng doanh thu ngay lập tức” mà là một quyền chọn chiến lược. Ứng dụng giúp Meta phòng thủ trước biến số pháp lý với TikTok, đa dạng hóa điểm chạm quảng cáo ngoài Instagram, đồng thời cung cấp một không gian văn bản “an toàn thương hiệu” – điều thị trường đang thiếu.

Reuters ghi nhận Meta mở rộng quảng cáo Threads toàn cầu trong bối cảnh công ty vẫn chịu rủi ro giảm chi tiêu từ nhóm nhà quảng cáo Trung Quốc. Điều này thể hiện Threads là một phần của bài toán cân đối rủi ro doanh thu, không chỉ là trò chơi thị phần với X. Báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2025 cho thấy Meta vẫn đang “đúng nhịp” tăng trưởng, còn Threads là một mảnh ghép tích cực trong câu chuyện tăng hiển thị giúp mở rộng đế chế “Family of Apps”.

Thành công sau cùng của Threads sẽ không đo bằng một cột mốc MAU duy nhất, mà bằng việc Meta có chuyển hóa được lượng người dùng này thành thời lượng tiêu thụ nội dung ổn định, doanh thu quảng cáo chất lượng và một hình ảnh công ty “đủ mở để đáng tin, đủ kiểm soát để an toàn”. Nếu thành công, Threads sẽ không chỉ là đối thủ của X – mà là mẫu hình để Meta khẳng định sự lớn mạnh trong kỷ nguyên mạng xã hội bùng nổ.

Theo: The Verge, Reuters