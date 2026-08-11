Ứng dụng tưởng nhẹ tênh trên Windows 11 có thể ngốn gần 20% RAM máy 8GB

Windows 11 từ lâu đã bị phàn nàn vì sử dụng nhiều tài nguyên, đặc biệt trên những laptop phổ thông chỉ được trang bị 8GB RAM. Trong bối cảnh giá bộ nhớ tăng và cấu hình máy tính giá rẻ khó được nâng cấp, Microsoft được cho là đang tìm cách giúp hệ điều hành cùng các ứng dụng tích hợp vận hành hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm với ứng dụng Weather cho thấy Microsoft vẫn còn nhiều việc phải làm. Theo Windows Latest, ứng dụng xem thời tiết của Windows 11 có thể sử dụng từ vài trăm megabyte đến hơn 1,5GB RAM, tùy theo trạng thái và thao tác của người dùng.

Chỉ xem mưa nắng nhưng có lúc dùng 1,6GB RAM

Trong thử nghiệm, lượng RAM mà Weather sử dụng nhanh chóng tăng lên khoảng 1 GB ngay sau khi mở. Con số sau đó giảm xuống quanh mức 600MB khi ứng dụng không được tương tác, trong khi mức thấp nhất được ghi nhận vào khoảng 500MB.

Khi người dùng bắt đầu cuộn trang và mở các nội dung bên trong ứng dụng, lượng bộ nhớ sử dụng tăng lên khoảng 1,5GB, thậm chí có thời điểm chạm 1,6GB. Trên máy tính có 32GB RAM, mức tiêu thụ này chưa tạo ra khác biệt rõ ràng, nhưng câu chuyện sẽ hoàn toàn khác với thiết bị chỉ có 8GB.

Ứng dụng Thời tiết "ngốn" gần 1,5GB RAM

Nếu đặt con số 1,6GB lên một máy 8GB RAM, riêng ứng dụng Weather đã có thể chiếm gần 20% tổng dung lượng bộ nhớ vật lý. Phần RAM còn lại phải được chia cho Windows 11, trình duyệt, phần mềm văn phòng, ứng dụng nhắn tin và hàng loạt tiến trình chạy nền khác.

Khi RAM sắp cạn, Windows sẽ chuyển bớt dữ liệu tạm thời sang ổ SSD thông qua bộ nhớ ảo. Cơ chế này giúp hệ thống không lập tức bị treo, nhưng SSD chậm hơn RAM đáng kể nên người dùng có thể nhận thấy hiện tượng mở ứng dụng lâu, chuyển cửa sổ thiếu mượt hoặc máy phản hồi chậm.

Điều khó chịu là nguyên nhân gây chậm có thể không dễ nhận biết đối với người dùng phổ thông. Ít người nghĩ rằng một ứng dụng chỉ dùng để xem nhiệt độ và khả năng có mưa lại là tiến trình đang chiếm hơn 1GB RAM trong Task Manager.

Weather thực chất là một trang MSN được bọc thành ứng dụng

Mức tiêu thụ tài nguyên cao có thể liên quan đến cách Microsoft xây dựng Weather. Thay vì là một ứng dụng Windows thuần túy, phiên bản hiện tại chủ yếu tải nội dung thời tiết của MSN thông qua nền tảng Edge WebView, về cơ bản là đưa một trang web vào bên trong cửa sổ ứng dụng.

Cách triển khai này giúp Microsoft cập nhật giao diện và nội dung từ máy chủ mà không cần phát hành phiên bản ứng dụng mới. Tuy nhiên, Weather đồng thời phải tải nhiều thành phần web, hình ảnh, nội dung tin tức, mã theo dõi và quảng cáo, khiến nó trở nên nặng nề hơn một tiện ích thời tiết đơn giản.

Weather thực chất là một trang MSN được bọc thành ứng dụng. Ảnh: Windows Latest

Vấn đề càng gây tranh cãi khi Weather hiển thị nhiều quảng cáo ngay trong một ứng dụng được cài sẵn trên Windows 11.Quảng cáo có thể xuất hiện trên nhiều trang và bám theo khi người dùng cuộn nội dung, khiến ứng dụng mang cảm giác giống một cổng tin MSN hơn là công cụ hệ thống.

Trong khi đó, ứng dụng Weather tích hợp trên macOS sử dụng vài trăm MB RAM, thường là trên dưới 200MB và không chứa quảng cáo.

Kết quả trên không có nghĩa Weather của Windows luôn nặng gấp rất nhiều macOS lần trên mọi máy, bởi lượng RAM còn phụ thuộc phiên bản phần mềm, nội dung được tải và cách hệ điều hành quản lý bộ nhớ, nhưng khoảng cách vẫn cho thấy Microsoft còn nhiều dư địa để tối ưu.

Người dùng máy 8GB RAM có thể làm gì?

Nếu không thường xuyên sử dụng Weather, cách đơn giản nhất là gỡ ứng dụng khỏi máy. Người dùng có thể mở Start, tìm Weather, nhấp chuột phải rồi chọn Uninstall; một cách khác là vào Settings > Apps > Installed apps, tìm ứng dụng và chọn gỡ cài đặt.

Trong trường hợp vẫn muốn giữ Weather, người dùng có thể hạn chế khả năng chạy nền nếu tùy chọn này xuất hiện trên thiết bị. Đường dẫn thường nằm tại Settings > Apps > Installed apps > Weather > Advanced options, sau đó chuyển quyền hoạt động nền sang Never hoặc để Windows tự quản lý.

Microsoft xác nhận Windows có cơ chế giới hạn tài nguyên dành cho ứng dụng chạy nền, ưu tiên bộ nhớ và thời gian xử lý cho phần mềm đang được sử dụng ở phía trước. Tuy nhiên, giao diện và tùy chọn cụ thể có thể thay đổi tùy phiên bản Windows cũng như loại ứng dụng.

Người dùng cũng có thể mở Task Manager bằng tổ hợp Ctrl + Shift + Esc, sắp xếp danh sách tiến trình theo cột Memory và kiểm tra ứng dụng nào đang chiếm nhiều RAM. Nếu Weather tiếp tục sử dụng bất thường sau khi đóng, việc kết thúc tiến trình hoặc khởi động lại máy có thể giải phóng phần bộ nhớ đang bị giữ.

Một phép thử riêng lẻ chưa đủ chứng minh Weather luôn tiêu thụ 1,6GB RAM trên mọi máy Windows 11. Dù vậy, việc một ứng dụng cài sẵn có thể chạm ngưỡng này trong quá trình sử dụng thông thường vẫn là tín hiệu không tích cực, nhất là khi Microsoft đang muốn cải thiện trải nghiệm cho thiết bị chỉ có 8GB bộ nhớ.

Muốn Windows 11 thực sự “giảm cân”, Microsoft không chỉ cần tối ưu phần lõi của hệ điều hành mà còn phải xem lại những ứng dụng được cài sẵn. Một chiếc máy 8GB RAM khó có thể hoạt động mượt mà nếu chỉ riêng việc kiểm tra trời có mưa hay không cũng khiến gần một phần năm bộ nhớ bị sử dụng.