Ứng dụng xem đường đi của bão hot nhất lúc này, dễ xem dễ hiểu, người dùng nên tải ngay

Trong bối cảnh cơn bão Rasaga - bão số 9 vừa suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới thì cơn bão số 10 - bão Bualoi đang tiến gần vào khu vực biển Đông. Một ứng dụng theo dõi thời tiết có tên Windy đã bất ngờ leo top trên bảng xếp hạng các ứng dụng được tải về nhiều nhất trên App Store. Đây cũng là ứng dụng đứng đầu trong danh sách các ứng dụng thời tiết trên cửa hàng ứng dụng này.

Ứng dụng Windy xếp vị trí thứ 6, trên BXH ứng dụng miễn phí của App Store

Sự tăng vọt về lượt tải của Windy đến từ nhu cầu cấp thiết của người dân trong việc theo dõi diễn biến của các cơn bão một cách trực quan và chính xác. Trên khắp các mạng xã hội và diễn đàn, hàng loạt bài viết đã xuất hiện, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Windy để xem vị trí tâm bão, hướng di chuyển, vùng ảnh hưởng và vận tốc gió theo thời gian thực.

Điều này cho thấy người dân đang ngày càng chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin thiên tai để có những phương án ứng phó kịp thời, bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Người dân có thể dễ dàng theo dõi hướng di chuyển của bão trên Windy

Lý do khiến ứng dụng Windy hot đến vậy?

Windy được người dùng đánh giá cao không chỉ vì miễn phí mà còn nhờ những tính năng vượt trội:

Giao diện trực quan: Ứng dụng cung cấp một bản đồ động, cho phép người dùng dễ dàng hình dung đường đi của bão, các vòng ảnh hưởng, tốc độ gió, áp suất trung tâm và thời gian dự kiến đổ bộ. Khi chạm vào biểu tượng tâm bão, mọi thông tin chi tiết theo từng mốc giờ sẽ được hiển thị.

Dữ liệu đa dạng: Người dùng có thể bật thêm nhiều lớp bản đồ khác nhau như radar, vệ tinh, lượng mưa để có cái nhìn toàn diện nhất về diễn biến thời tiết.

Độ chính xác cao: Windy tổng hợp dữ liệu từ nhiều mô hình dự báo uy tín toàn cầu như GFS (Mỹ), ECMWF (châu Âu) và một số hệ thống khác như ICON, ACCESS, giúp tăng độ tin cậy cho các thông tin cung cấp.

Thân thiện với người dùng Việt: Ứng dụng có tốc độ tải nhanh và hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Ngoài ứng dụng di động, người dùng cũng có thể truy cập đầy đủ các tính năng của Windy thông qua website chính thức.

Bên cạnh Windy, người dân cũng có thể theo dõi thông tin bão lũ qua các kênh chính thống, tiêu biểu là Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam tại địa chỉ vndms.dmc.gov.vn. Trang web này cũng hiển thị trực quan các thông tin về thời tiết, dự báo hướng di chuyển và khu vực chịu ảnh hưởng của bão tại Việt Nam.