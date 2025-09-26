Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không giống bão số 9, bão Bualoi đi hoàn toàn trên biển rồi vào thẳng nước ta, gây mưa rất lớn

26-09-2025 - 19:31 PM | Xã hội

Chuyên gia khí tượng nhận định, có nhiều yếu tố khí tượng thuận lợi khiến bão Bualoi càng vào gần bờ biển miền Trung sức gió càng tăng.

Các cơn bão liền nhau thường rất nguy hiểm

Trước diễn biến nhanh và cường độ rất mạnh của bão Bualoi, chiều nay tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra cuộc họp khẩn để ứng phó.

Không giống bão số 9, bão Bualoi đi hoàn toàn trên biển rồi vào thẳng nước ta, gây mưa rất lớn- Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo phòng chống bão trong cuộc họp khẩn chiều 26/9 (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Bão Bualoi được nhận định cơn bão tốc độ di chuyển nhanh, ảnh hưởng diện rộng về gió và mưa từ Bắc Bộ đến Trung Bộ. Đây là cơn bão mạnh, chưa có yếu tố bất lợi để bão giảm cấp.

Theo nhận định Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Về tốc độ di chuyển: Trung bình 30km/h (nhanh gấp đôi các cơn bão khác). Cường độ mạnh nhất: Cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng mạnh ngang thậm chí mạnh hơn bão số 5 KAJIKI. 

Bão có khả năng gây mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (phụ thuộc vào hướng di chuyển trong ngày 28-30/9 do tác động của hệ thống cao cận nhiệt đới chi phối).

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, kinh nghiệm và thực tế trước đây, các cơn bão liền nhau rất nguy hiểm, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. 

Đặc biệt cơn bão này không có dấu hiệu giảm cấp mà chỉ tăng mạnh lên, càng vào gần bờ thì càng mạnh, vùng ảnh hưởng rộng, đặc biệt gây mưa lớn, mưa cả ở bên Lào và lượng nước có thể đổ dồn về Việt Nam. 

Thứ trưởng lưu ý, người dân tuyệt đối không chủ quan trước cơn bão này khi bão có thể tác động rất lớn, đa thiên tai.

Có nhiều yếu tố thuận lợi để bão Bualoi mạnh lên

Không giống bão số 9, bão Bualoi đi hoàn toàn trên biển rồi vào thẳng nước ta, gây mưa rất lớn- Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia thông tin về diễn biến cơn bão Bualoi (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Về diễn biến tiếp theo, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Bualoi chịu tác động của một số yếu tố. 

Đầu tiên, dự báo sau khi vào Biển Đông, khả năng cường độ bão sẽ tăng do hiện nay toàn bộ vùng Biển Đông nhiệt độ nước biển đang ở mức 28-29 độ C, độ ẩm cũng rất lớn, độ đứt gió ở mức thấp và trên cao cũng ở mức thấp (không đủ điều kiện để tiêu tán năng lượng cung cấp cho bão).

"Không giống như bão Ragasa (bão số 9) đi phần lớn trên đất liền khiến bão bị phá cấu trúc và suy yếu nhanh, bão Bualoi đi hoàn toàn trên biển rồi vào nước ta. Đồng thời bão không chịu tác động của không khí lạnh nên khó giảm cấp. Đây là các yếu tố thuận lợi để bão Bualoi mạnh lên trên Biển Đông", tờ Tuổi trẻ thuật lời ông Khiêm.

Về dự báo gió mạnh khi đổ bộ, ông Khiêm cho biết các đài quốc tế và Việt Nam chưa có sự thống nhất, có cơ quan dự báo cấp 10-11, có cơ quan dự báo cấp 12-13. Sau khi bão đi vào Biển Đông, bão tái cấu trúc, di chuyển ổn định thì dự báo sẽ chính xác hơn.

Không giống bão số 9, bão Bualoi đi hoàn toàn trên biển rồi vào thẳng nước ta, gây mưa rất lớn- Ảnh 3.

ự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi chiều 26/9 (Ảnh: NCHMF).

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

