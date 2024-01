Trả lời PV VTC News, Trung tá Lê Công Thông, cán bộ đội CSGT đường bộ số 6, Công an TP Hà Nội cho biết, trong dịp cuối năm, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. CSGT kiên quyết xử lý nghiêm và không để can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm. “Trong dịp Tết này, mọi người không ép bạn bè, người thân uống rượu bia là chung tay cùng xã hội đảm bảo an toàn giao thông. Chúng ta ngăn cản người thân lái xe sau khi uống say cũng là chung tay cùng xã hội”, Trung tá Thông nói.