USD giảm 5 tuần liên tiếp xuống đáy 2 tháng, vàng tăng giá mạnh

Các số liệu công bố vào thứ Tư cho thấy chỉ số lạm phát giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 3 ở mức 5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm từ mức 6% trong tháng 2.

Tuy nhiên, lạm phát cơ bản - loại trừ giá năng lượng và lương thực dễ biến động - đã tăng lên 5,6%, từ mức 5,5% của tháng trước.

Đồng USD giảm ngay sau khi dữ liệu được công bố và càng giảm thêm nữa vào thứ Năm, giúp đồng euro tăng 0,27% lên mức cao nhất trong 2 tháng, là 1,102 USD.

Chỉ số Dollar index (DXY) – so sánh USD với 6 đồng tiền đối tác chủ chốt - giảm 0,2% xuống 101,28, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2. DXY đang tiến tới tuần giảm thứ 5 liên tiếp.

John Hardy, người phụ trách mảng chiến lược ngoại hối của Ngân hàng Saxo, cho biết dữ liệu lạm phát "khiến thị trường không còn nhiều động lực". Ông hy vọng đồng đô la sẽ giảm giá từ đây, khi lạm phát hạ nhiệt và nền kinh tế chậm lại.

Ông Hardy nói: "Điều đó thúc đẩy đồng USD suy yếu, miễn là chúng ta không gặp phải một cuộc suy thoái lớn hoặc lạm phát tăng mạnh trở lại".

Chỉ số DXY đã giảm gần 12% kể từ khi chạm mức cao nhất trong 20 năm (là 114,78) vào năm ngoái, sau khi được thúc đẩy bởi việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang, khiến trái phiếu bằng đô la trở nên hấp dẫn.

Trái với USD, giá vàng được hỗ trợ mạnh mẽ trên mức 2.000 USD vào thứ Năm khi thị trường gia tăng kỳ vọng vào việc Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.



Sáng nay ngày 14/4, giá vàng châu Á đã leo lên mức 2.045 USD/ounce, tăng 25 USD so với cùng thời điểm này hôm qua.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn, có xu hướng tăng giá trong thời kỳ bất ổn về kinh tế hoặc tài chính, trong khi lãi suất thấp hơn cũng nâng cao sức hấp dẫn của kim loại này. Lo ngại về rủi ro suy thoái kinh tế và bất ổn ngân hàng hiện đang hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Lạm phát của Mỹ giảm mạnh vào năm 2023 đã khiến nhiều nhà đầu tư hy vọng rằng việc tăng lãi suất của Fed có thể sớm kết thúc, mặc dù tình trạng lạm phát cơ bản trì trệ đang khiến những người khác đặt câu hỏi về câu chuyện đó.

Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed, cũng được công bố vào thứ Tư, cho thấy một số quan chức đã cân nhắc việc tạm dừng tăng lãi suất sau sự cố của ngân hàng Silicon Valley. Nhưng rốt cuộc, Fed vẫn tăng 25 điểm cơ bản lên phạm vi 4,75% - 5%.

Thị trường hiện đang dự kiến có khoảng 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản một lần nữa vào tháng 5 và 30% khả năng sẽ không làm gì cả.

So với đồng yên Nhật, USD giảm 0,19% xuống 132,93 JPY trong ngày 13/4, sau khi giảm 0,39% trong phiên trước đó.

Thống đốc mới của Ngân hàng Nhật Bản, Kazuo Ueda, hôm thứ Tư cho biết ông lo ngại về việc thắt chặt chính sách tiền tệ quá sớm và không thể đẩy lạm phát bền vững lên mức 2%.

Đồng bảng Anh tăng 0,22% lên 1,251 USD, là phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Anh đình trệ trong tháng Hai do các cuộc đình công của công nhân ảnh hưởng đến sản lượng.

Trong khi đó, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 26 tháng so với đồng franc Thụy Sĩ, là 0,891 CHF, giảm 0,5% so với phiên liền trước. Đồng franc theo truyền thống được coi là nơi trú ẩn an toàn vào những thời điểm căng thẳng.

Đô la Úc tăng 0,59% lên 0,673 USD trong phiên 13/4.

Các loại tiền tệ của các thị trường mới nổi đã mở rộng mức tăng phiên thứ ba liên tiếp sau khi USD chạm mức thấp nhất trong 2 tháng sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ hạ nhiệt làm gia tăng kỳ vọng rằng chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Fed đến lúc kết thúc.

Chỉ số tiền tệ MSCI của các thị trường mới nổi đã tăng thêm 0,3%. Chỉ số chứng khoán của các thị trường mới nổi (MSCI EM) tăng 0,2%, trong khi chỉ số CSI300 của Trung Quốc và chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm lúc kết thúc phiên 13/4. Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc trượt dốc sau khi Financial Times đưa tin SoftBank đang bán bớt cổ phần Alibaba của họ, sau khi nhà đầu tư Hà Lan Prosus đánh dấu việc bán cổ phần Tencent vào thứ Tư.

Đồng rúp Nga duy trì ở mức gần 82 RUB/USD, được hỗ trợ bởi giá dầu tăng có thể làm tăng dòng thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu.

Dữ liệu cho thấy lạm phát tháng 3 ở Nga lần đầu tiên trong một năm đã giảm xuống dưới mục tiêu 4% của ngân hàng trung ương (so với cùng kỳ năm trước).

Đồng rúp tuần trước đã trải qua tuần tồi tệ nhất so với đồng đô la trong năm nay, và mặc dù đang vững nhưng vẫn rất dễ bị dao động mạnh trong bối cảnh thanh khoản hạn chế.

Nguồn cung ngoại hối hạn chế đã cản trở đồng rúp, nhưng các khoản thanh toán thuế thường thấy các nhà xuất khẩu chuyển đổi doanh thu ngoại tệ để đáp ứng các khoản nợ địa phương sẽ hỗ trợ đồng rúp vào cuối tháng. Thặng dư tài khoản vãng lai của Nga đang giảm dần, đã giảm khoảng 73% trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 do giá trị xuất khẩu giảm và nhập khẩu phục hồi, cũng gây áp lực cho đồng rúp.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm do các nhà đầu tư trở nên bất an trước tác động của tăng trưởng toàn cầu chững lại đối với xuất khẩu của nước này.

Đồng nhân dân tệ giao ngay trên thị trường nội địa kết thúc ngày 13/4 giảm 12 pip xuống 6,8733 CNY. Trên thị trường quốc tế, nhân dân tệ cũng giảm 0,05% xuống 6,8767 CNH.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 8,4% trong khoảng thời gian 3 tháng đầu năm (tính theo đồng nhân dân tệ) so với một năm trước đó và nhập khẩu tăng 0,2% so với cùng kỳ, dữ liệu hải quan nước này cho thấy. Cả hai số liệu đều chỉ ra sự cải thiện so với dữ liệu của 2 tháng đầu năm, song phát ngôn viên của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết nhu cầu bên ngoài suy yếu và các yếu tố địa chính trị có thể sẽ ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng thương mại của Trung Quốc.

Tham khảo: Refinitiv