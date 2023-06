USD thấp nhất 4 tuần khi Fed báo hiệu tăng lãi suất nhiều hơn nữa

Chỉ số Dollar index – so sánh USD với rổ 6 đồng tiền đối tác chủ chốt – kết thúc phiên thứ Tư (14/6) giảm 0,3% xuống 103,01, trước đó có thời điểm chạm mức thấp nhất 4 tuần, là 102,66.

Đồng euro tăng mạnh vào đầu phiên 14/6 nhưng hạ nhiệt về cuối phiên, kết thúc ở mức 1,0827 USD/EUR, cao hơn 0,3% so với phiên liền trước. So với đồng yên Nhật, đồng USD cũng giảm 0,2% xuống 139,905 JPY. Đồng bảng Anh cũng tăng 0,4% so với USD, lên 1,2660 USD/GBP, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022, là 1,2699 USD.

Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) - ủy ban chính sách trong Hệ thống Dự trữ Liên bang, thiết lập những mục tiêu chính sách tiền tệ ngắn hạn cho Fed – trong một tuyên bố chính sách kết thúc kỳ họp 2 ngày cho biết "việc giữ ổn định lãi suất tại kỳ họp này cho phép Ủy ban đánh giá thêm thông tin và ý nghĩa của mức lãi suất hiện tại đối với chính sách tiền tệ."

Quyết định của Fed được hỗ trợ bởi một báo cáo vào thứ Tư cho thấy giá sản xuất của Mỹ trong tháng 5 giảm nhiều hơn dự kiến, với mức tăng lạm phát giá sản xuất hàng năm thấp nhất trong gần 2,5 năm.

Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tháng Năm tăng 0,1% sau khi tăng 0,4% trong tháng Tư. Trong 12 tháng tính đến tháng 5, CPI tăng 4,0%, mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

Tại cuộc họp báo kết thúc kỳ họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu sẽ tăng lãi suất nhiều hơn nữa, nhưng cho biết mức lãi suất "đỉnh" không còn quá xa.

Ông Powell mô tả tăng trưởng và thị trường việc làm của Mỹ đang duy trì tốt hơn dự kiến dưới áp lực của việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ trong năm qua - có khả năng Fed sẽ kéo dài thời hạn đấu tranh để giảm lạm phát nhưng cũng để cho nó diễn ra ở mức độ gây ít thiệt hại hơn cho nền kinh tế.

Ông Powell cho biết, việc tạm dừng tăng lãi suất là do Fed thận trọng để có thời gian thu thập thêm thông tin trước khi xác định xem liệu lãi suất có cần tăng trở lại hay không, và tốc độ di chuyển lãi suất giờ đây không còn quan trọng bằng việc tìm ra một điểm cuối (lãi suất cao nhất) thích hợp làm chậm tốc độ tăng giá trong khi giảm thiểu bất kỳ sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp nào.

Dự báo của ngân hàng trung ương Mỹ cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách tin rằng họ sẽ cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Các quan chức hiện kỳ vọng lãi suất quỹ liên bang sẽ đạt mức cao nhất là 5,6% trong năm nay, nghĩa là có thêm hai lần tăng 25 điểm cơ bản nữa vào năm 2023, cao hơn so với ước tính 5,1% trong loạt dự báo gần đây nhất được đưa ra vào tháng 3.

Chris Low, nhà kinh tế trưởng của FHN Financial ở New York, cho biết: "Mặc dù lạm phát đang đi đúng hướng, nhưng di chuyển chậm và Fed vẫn thất vọng vì không thể di chuyển kim chỉ nam hướng về tỷ lệ thất nghiệp".

"Điều ngạc nhiên lớn nhất trong tuyên bố và SEP (tóm tắt các dự báo kinh tế) không phải là việc tạm dừng hay ý định tiếp tục tăng lãi suất, mà mức độ mà Fed muốn tăng."

Ông Low trích dẫn bình luận của Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard vào tháng trước rằng ông đã thấy lãi suất sẽ tăng ít nhất 50 điểm cơ bản nữa.

Các nhà giao dịch hiện đặt cược 70% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng tới sau khi bỏ qua đợt tăng lãi suất vào tháng Sáu.

Srijan Katyal, trưởng bộ phận chiến lược và dịch vụ giao dịch toàn cầu của công ty môi giới quốc tế ADSS, cho biết: "Nếu chúng ta so sánh với lần trước lãi suất ở mức 5,25%, thì có thể lãi suất sẽ duy trì ở mức này trong một thời gian".

Ông lưu ý rằng trong năm 2006, lãi suất quỹ liên bang đứng ở mức 5,25% từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007 trước khi được cắt giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ở những nơi khác trên thế giới, quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ được đưa ra vào thứ Năm (15/6), với thị trường dự đoán sẽ tăng 25 điểm cơ bản và một đợt tăng khác vào tháng 7 trước khi tạm dừng cho đến cuối năm.

Tiếp sau đó, Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Sáu (16/6), với dự kiến sẽ duy trì lập trường cực kỳ ôn hòa và thiết lập kiểm soát đường cong lợi suất.

Thị trường xác định có 20% cơ hội để Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất nửa điểm tại cuộc họp vào tuần tới sau dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Tỷ giá hối đoái các tiền tệ chủ chốt.

Tham khảo: Reuters