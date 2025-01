Uskolor AI đạt Top 10 Doanh nhân, doanh nghiệp, nhà trí thức, nhà khoa học tiêu biểu Quốc gia

Là chương trình nhằm vinh danh các Thương hiệu mạnh có đóng góp vào sự phát triển Quốc gia, Doanh nhân, doanh nghiệp, nhà trí thức nhà khoa học tiêu biểu và Sản phẩm – Dịch vụ hoàn hảo trong năm qua. Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thực cho mọi người dân về Cộng đồng kinh tế Quốc tế.

Dựa trên các tiêu chí đánh giá, bình chọn và chấm điểm khắt khe từ các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật hàng đầu của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội, thương hiệu sơn Uskolor AI vinh dự đạt TOP 10 Doanh nhân, doanh nghiệp, nhà trí thức nhà khoa học tiêu biểu có đóng góp vào sự phát triển Quốc gia trong năm 2024.

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội vô cùng ấn tượng với dòng sản phẩm "Sơn khoa học chuyên dụng - Uskolor AI". Uskolor AI là kết quả của quá trình hợp tác giữa các kỹ sư giàu kinh nghiệm của tập đoàn Inno Invest và phòng hợp tác phát triển OCD thuộc tập đoàn công nghiệp đầu tư toàn cầu Access Industries, Mỹ - Dự án do tiến sĩ Y khoa Liam Ratcliffe PhD đứng đầu. Giải thưởng như một sự ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư chuyên gia của hãng, những người có thành tích cao trong các kỳ thi Olympic và hóa học quốc gia, cùng sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ tập đoàn đầu tư công nghiệp toàn cầu Access Industries, Mỹ.

Với sứ mệnh mang đến giải pháp bảo vệ sức khỏe trên bức tường nhà của người tiêu dùng. Mỗi bức tường được phủ lên chất liệu sơn Uskolor đều mang dáng dấp các nhà khoa học của hãng, cũng như của đối tác. Bức tường đó phải trong trẻo nhất, đẹp nhất, mang hơi thở của thời đại trí tuệ nhân tạo và khơi gợi tinh thần khám phá khoa học của người sử dụng cũng như thế hệ tương lai.

Tại Việt Nam, sơn khoa học Uskolor AI có 3 sản phẩm bao gồm sơn nội thất Uskolor AI, sơn ngoại thất Uskolor AI và sơn chống thấm Uskolor AI. Các dòng sơn từ hãng mang đậm "hơi thở khoa học" của thời đại mới tiêu biểu như Sơn ngoại thất bóng chống quang hóa X8; Sơn lót ngoại thất chông nấm Aspergillus X6; Sơn nội thất siêu bóng khử Formaldehyde, mùi thuốc lá X7.

Các nhà khoa học thuộc tập đoàn Access Industries đã điều chế cả những hoạt chất của sơn nội thất vào dòng sơn Uskolor X8 bao gồm cả hoạt chất nano polycarbonate nhằm tán xạ ánh sáng tác động lên bề mặt sơn. Ngoài ra, các hoạt chất hóa học có chứa các amin trong keo nguyên sinh Styrene acrylic và keo thực phân tử sẽ được kích hoạt khắc chế tia UV, ngăn ngừa phản ứng dây chuyền tạo sự đứt gãy của chuỗi mạch phân tử làm cho màng sơn bị bào mòn và phấn hóa, ảnh hưởng tới độ bền của màng sơn.

Trong khi đó, sơn lót ngoại thất kháng kiềm Uskolor X6 được trang bị công nghệ iRAS để kháng kiềm, khử khuẩn, khử nấm mốc, khử Asen thạch tín. Các nhà khoa học thuộc OCD hòa thêm lượng tá dược natri benzoat và trong thành phần sơn nhằm ức chế enzyme sterol 14-a-demethylase phụ thuộc cytochrom CYP450, ức chế sự tổng hợp ergosterol ở màng tế bào nấm, làm tăng tính thấm của màng, ức chế chuyển hóa và tăng trưởng tế bào nấm Aspergillus.

Hơn 1 thập kỷ phát triển và đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Uskolor tự hào bảo vệ hàng triệu công trình kiến trúc quan trọng và những ngôi nhà đẹp trên khắp đất nước Việt Nam. Đến nay Uskolor Việt Nam đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng, giới kiến trúc sư và chuyên gia xây dựng, với hơn 5.000 Nhà phân phối cùng 40 chi nhánh trên toàn quốc.

Ông Vũ Khánh Toàn – Phó tổng giám phụ trách Marketing thuộc tập đoàn Inno Invest cho biết "Giải thưởng là sự khích lệ lớn đối với chúng tôi, dự án US AI là toàn bộ tâm huyết của đội ngũ chuyên gia của tập đoàn Inno Invest những người đoạt giải các kỳ thi Olympic hóa học quốc gia khi còn ngồi trên ghế nhà trường cùng các cộng sự đối tác nước ngoài do tiến sĩ y khoa Liam Ratcliffe PhD đứng đầu, sản phẩm US AI không chỉ đơn thuần là sơn, mà là bước đi đầu tiên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, và nếu nói theo ngôn từ của Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, việc tập trung phát triển đất nước thông qua khoa học và công nghệ, không chỉ ứng dụng AI mà còn nghiên cứu hoạt động của nó đối với tương lai của con người.. Dự án US AI của chúng tôi, không chỉ ứng dụng AI, chúng tôi còn kết hợp các các giá trị y học, sinh học trong việc phục vụ sức khỏe của người tiêu dùng"

Trước đó nhiều năm liên tục, Uskolor Việt Nam được lựa chọn là Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương, Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững, Top Brand Việt Nam, Thương hiệu uy tín - Doanh nghiệp phát triển bền vững…