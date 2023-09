Ưu đãi “sập sàn” cho Trung Quốc: Quốc gia Đông Nam Á sắp "hứng mưa tiền" giữa lúc hàng triệu du khách ùn ùn kéo tới

Chính sách ưu đãi lớn

Với cam kết vực dậy nền kinh tế đất nước, Thủ tướng mới được bổ nhiệm Srettha Thavisin công bố chính sách miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc và Kazakhstan sẽ áp dụng từ ngày 25/9 đến ngày 24/2/2024, khẳng định sự phục hồi của ngành du lịch Thái Lan là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Thái Lan cho biết du khách đến từ một số quốc gia phải đối mặt với quy trình xin thị thực Thái Lan rườm rà, tốn kém. Đó là một trong những lực cản đối với sự tăng trưởng và phục hồi của du lịch trong nước. Việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc và Kazakhstan là một trong những chính sách mang tính then chốt với mục tiêu mang lại cho Thái Lan thêm 5 triệu lượt du khách từ hai quốc gia trên.

Chưa kể, chính sách này được đưa ra đúng thời điểm diễn ra kỳ nghỉ lễ “Tuần lễ vàng” của Trung Quốc, bắt đầu vào khoảng thời gian gần ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10.

Tuần lễ vàng năm nay trùng với Tết Trung thu, đánh dấu đợt cao điểm du lịch kéo dài 10 ngày từ 29/9 đến 8/10. Đây cũng là một trong những kỳ nghỉ lễ đầu tiên kể từ đại dịch Covid-19 mà người dân Trung Quốc có thể đi du lịch mà không bị hạn chế.

Du khách Trung Quốc đến từ Thượng Hải đã được chào đón bằng những món quà do ông Srettha và các bộ trưởng du lịch trao tặng tại sân bay Bangkok, khi chính sách miễn thị thực có hiệu lực.

Ông Srettha nói với các phóng viên: “Chúng tôi tin tưởng rằng kế hoạch này sẽ thúc đẩy nền kinh tế một cách đáng kể”.

“Chúng tôi muốn khuyến khích nhiều chuyến thăm hơn từ khách du lịch Trung Quốc, không chỉ tại các thành phố lớn như Chiang Mai, Bangkok, Pattaya và Phuket.”

Ông lưu ý rằng chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ thấy du khách đến thăm nhiều thị trấn nhỏ hơn để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo rằng sự chào đón nồng nhiệt của Thái Lan đã được Bắc Kinh đánh giá cao.

Trung Quốc từng là nguồn khách du lịch lớn nhất đến Thái Lan, với gần 11 triệu du khách đến quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2019, chiếm hơn 1/4 lượng khách quốc tế trước khi đại dịch Covid-19 khiến thị trường du lịch toàn cầu lao dốc.

Những con số đó hoàn toàn trái ngược với năm 2023. Chỉ có 2,2 triệu du khách Trung Quốc đến Thái Lan trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến ngày 10/9 năm nay, theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Thái Lan.

Các nước Đông Nam Á đã đặt nhiều hy vọng vào sự phục hồi của du lịch quốc tế để thúc đẩy ngành du lịch của họ sau khi đại dịch đóng cửa, những dự báo tích cực của họ được củng cố nhờ việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đi lại vào đầu năm 2023.

Nhưng giữa lúc nền kinh tế Trung Quốc trì trệ, đồng nhân dân tệ yếu hơn và số liệu thất nghiệp đầy ảm đạm, các trung tâm du lịch trong khu vực đã phải hạ kỳ vọng và chuẩn bị cho một chặng đường dài hơn để phục hồi.

Gary Bowerman, người sáng lập Check-in Asia, một công ty nghiên cứu và tiếp thị tập trung vào du lịch, cho biết chiến lược miễn thị thực mới tạo ra xu hướng không chỉ cho các mùa cao điểm Tuần lễ Vàng mà còn cho cả kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Bowerman cho biết: “Sự cạnh tranh đang thực sự gay gắt trong khu vực nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc giữa tất cả các quốc gia và chúng tôi phải làm cho việc này trở nên dễ dàng nhất có thể”.

Ông nói thêm rằng ngành du lịch nước ngoài của Trung Quốc đang trải qua một “giai đoạn chuyển tiếp”, khi xu hướng và tâm lý du lịch đã thay đổi kể từ đại dịch, trong khi nhiều người tiêu dùng Trung Quốc cũng đang tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt – thường với ngân sách nhỏ hơn.

Hàng chục triệu lượt khách

Năm ngoái, người dân Trung Quốc bị hạn chế đi du lịch nước ngoài do đại dịch. Điều đó đã tạo nên sự bùng nổ du lịch trong nước.

Giờ đây, mặc dù nền kinh tế đang gặp khó khăn nhưng những người có đủ khả năng đi du lịch đang ngày càng tận dụng cơ hội ra nước ngoài để trải nghiệm.

Huang là một nhân viên công nghệ như vậy. Trên Xiaohongshu - mạng xã hội tương đương với Instagram của Trung Quốc – cô cho biết đã trải qua kỳ nghỉ dài hồi tháng 10/2022 tại tỉnh Tứ Xuyên, nhưng lần này cô sẽ bay tới Thái Lan để để đi lướt sóng.

“Tôi đã từng đến đó một lần. Điều tôi muốn xem và trải nghiệm nhất là lướt sóng. Tôi vẫn chưa biết sóng ở Thái Lan như thế nào và lần này tôi sẽ khám phá một số điểm đến mới”, cô nói.

Theo Trip.com, công ty cũng vận hành nền tảng đặt phòng du lịch lớn nhất Trung Quốc - Ctrip, lượng đặt chỗ du lịch quốc tế cao hơn gần 20 lần so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái, khi 70 thành phố lớn của Trung Quốc bị phong tỏa vì COVID, ảnh hưởng đến khoảng 300 triệu người.

Trip.com cho biết sau khi chương trình miễn thị thực được tiết lộ vào ngày 13/9, lượng đặt phòng khách sạn tới Thái Lan đã tăng 6.220% so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan được dự đoán là điểm đến du lịch hàng đầu đối với du khách Trung Quốc ra nước ngoài, theo sau là Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Australia và Vương quốc Anh.

Jin Junhao, Phó Giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết hơn 21 triệu hành khách sẽ di chuyển bằng đường hàng không ở Trung Quốc trong thời gian Tuần lễ Vàng, với trung bình 17.000 chuyến bay quốc tế đi mỗi ngày và 14.000 chuyến bay nội địa khác mỗi ngày.

Các chuyến tàu cũng bận rộn hơn bao giờ hết, đưa mọi người trong nước đến nhiều điểm đến xa xôi của Trung Quốc.

Đường sắt Trung Quốc ước tính khoảng 190 triệu chuyến đi bằng đường sắt sẽ được thực hiện trong đợt cao điểm du lịch kéo dài 12 ngày từ 27/9 đến 8/10, theo nền tảng đặt vé đường sắt 12306.

Con số này cao hơn gấp đôi so với 72 triệu chuyến đi được thực hiện trong cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái và thậm chí còn vượt quá 138 triệu chuyến đi được thực hiện vào năm 2019, trước đại dịch.

Joanna Lu - người đứng đầu công ty tư vấn Ascend tại Châu Á - cho biết, bất chấp sự gia tăng về số lượng, năng lực bay quốc tế đi của Trung Quốc vẫn giảm khoảng 50%, thấp hơn nhiều so với các nước khác và giá vé bay quốc tế vẫn cao hơn nhiều so với năm 2019 do năng lực vận tải còn hạn chế. Trong khi đó, thói quen của du khách đã thay đổi kể từ sau đại dịch. Tiến sĩ Wolfgang Georg Arlt, Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Du lịch Nước ngoài Trung Quốc (COTRI) cho biết, những du khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài ngày nay muốn có những trải nghiệm mới với mức giá hợp lý.

Ông cho biết thêm, những người có khả năng chi tiêu sẽ tiếp tục đi du lịch khắp nơi không chỉ để giải trí mà họ còn muốn dành thời gian cho công việc, sức khỏe, giáo dục và gia đình trong những chuyến đi đó.

Tham khảo CNN