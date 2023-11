Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình là gì?

Ông Biden sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau một năm vào ngày 15-11 tới, tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco – Mỹ.

Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1-2021.

Ông Sullivan nói: "Tổng thống quyết tâm muốn thấy sự khôi phục các mối quan hệ giữa quân đội hai nước. Ông tin rằng điều này cần thiết để giải quyết cạnh tranh một cách có trách nhiệm và đảm bảo cạnh tranh không trở thành xung đột. Chúng ta cần những kênh liên lạc như vậy để không xảy ra sai lầm, tính toán sai lầm hay hiểu lầm".

Ông Joe Biden sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau một năm vào ngày 15-11. Ảnh: Reuters

Ông Sullivan cho biết các mối quan hệ quân sự được khôi phục có thể diễn ra ở mọi cấp độ, từ lãnh đạo cấp cao đến cấp tác chiến chiến thuật, cũng như "trên biển và trên không ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng nói trên chương trình "State of the Union" của Đài CNN rằng ông Biden sẽ tìm cách thúc đẩy mối quan hệ quân sự trong cuộc gặp với ông Tập nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo hãng tin Reuters, ông Sullivan nói: "Về cơ bản, Trung Quốc đã tăng cường các liên kết liên lạc đó. Tổng thống Joe Biden muốn thiết lập lại điều đó. Đây là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự".

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến đề cập đến các vấn đề toàn cầu từ xung đột giữa Israel - Hamas đến cuộc xung đột Nga - Ukraine, mối quan hệ của Triều Tiên với Nga, vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhân quyền, sản xuất fentanyl, trí tuệ nhân tạo, cũng như bình đẳng quan hệ thương mại và kinh tế.

Mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng sau khi ông Biden ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc bay qua Mỹ vào tháng 2. Nhưng các quan chức hàng đầu của chính quyền ông Biden kể từ đó đã đến thăm Bắc Kinh và gặp gỡ các quan chức đồng cấp nhằm thiết lập lại liên lạc và niềm tin.