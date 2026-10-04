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Va chạm với ô tô biển xanh, người đàn ông đi xe máy tử vong

| | Xã hội

Sau va chạm với ô tô biển xanh trên tuyến đường thuộc xã A Sào, tỉnh Hưng Yên, người đàn ông 60 tuổi đi xe máy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 3/10, lãnh đạo xã A Sào, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn mới xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy tử vong.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 30/9, trên địa bàn xã A Sào, xảy ra vụ va chạm giữa ô tô biển kiểm soát 17A-004.xx và một xe máy. Người điều khiển xe máy được xác định là ông N.V.T. (SN 1966, trú tại xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên).

Chiếc xe tai nạn tại hiện trường.

Sau vụ va chạm, ông T. bị thương nặng, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo dữ liệu đăng kiểm, ô tô biển kiểm soát 17A-004.xx liên quan vụ tai nạn trên là xe nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2026, đăng ký lần đầu ngày 12/2/2026. Chủ phương tiện là Văn phòng HĐND và UBND xã Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Minh Đức - Vũ Quỳnh

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