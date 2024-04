Vạch trần thủ đoạn lừa đảo thông qua dụ dỗ, kêu gọi đầu tư tài chính

Trang web đầu tư tài chính đối tượng dụ dỗ chị H tham gia

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Thời gian gần đây, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số người dân trên địa bàn tỉnh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ, kêu gọi đầu tư tài chính. Tuy không phải là thủ đoạn mới nhưng gần đây xuất hiện nhiều trở lại và khiến cho nhiều người dân bị sập bẫy.

Điển hình vào tháng 3 vừa qua, chị N.T.H, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long đã bị đối tượng xấu thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook, với hình ảnh của một người đàn ông thành đạt, ngoại hình đẹp, trẻ trung nhắn tin làm quen. Sau khi có được lòng tin, tình cảm đối tượng tiếp tục dụ dỗ chị H tham gia sàn đầu tư tài chính qua mạng trên trang web investmment.com và bảo chị H đây là trang web đầu tư nhanh, chỉ cần nạp tiền và làm theo hướng dẫn thì sẽ có lợi nhuận rất cao.

Cụ thể: Ngày 23/3/2024, theo hướng dẫn của đối tượng, chị H đã truy cập đường link https://investmment.com/pages/common/login? scode=143616, đăng ký tham gia, chuyển 13.000.000đ vào tài khoản ngân hàng đối tượng cung cấp và được hưởng tiền lãi là 2.500.000đ chuyển trả lại tài khoản của chị H. Những ngày tiếp theo từ 25/3 đến 27/3/2024, chị H đã liên tiếp chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản của đối tượng với tổng số tiền là gần 2,4 tỉ đồng và được hưởng lãi là số tiền USD ảo trên sàn giao dịch investmment.com. Sau đó, chị H thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng nhưng không được. Chị H hỏi thì đối tượng bảo muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện nạp thêm 300.000.000đ để thực hiện thủ tục giải ngân.

Do muốn rút được tiền, chị H đồng ý làm theo lời đối tượng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chị vẫn không rút được tiền. Thời điểm này, chị biết bản thân đã bị lừa. Cùng với phương thức tương tự như trên, chị H.T.T, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long cũng bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỉ đồng.

Thủ đoạn chung là các đối tượng lừa đảo thường tìm hiểu và tiếp cận mục tiêu thông qua các kênh mạng xã hội, trang web hẹn hò hoặc diễn đàn. Sau đó sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình đẹp và lôi cuốn; tạo một mối quan hệ tình cảm giả với nạn nhân bằng cách sử dụng các chiêu trò như tán tỉnh, chia sẻ câu chuyện cảm động hoặc đưa ra lời hứa.

Sau khi đã có được lòng tin của nạn nhân, chúng tiến hành dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia các sàn, trang web đầu tư tài chính, chứng khoán với hứa hẹn về mức lợi nhuận thu được rất cao để nạn nhân tham gia. Ban đầu, khi nạn nhân mới nạp số tiền nhỏ, chúng tiến hành trả lãi đầy đủ. Sau đó, khi nạn nhân đã tin tưởng và đầu tư số tiền lớn, các đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Để không trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đề cao cảnh giác khi gặp một người mới trên mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến, cần kiểm tra, xác minh kỹ danh tính của họ bằng cách tìm hiểu về họ, yêu cầu thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ, nội dung cuộc gọi, tin nhắn và không chuyển tiền cho bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì nếu chưa xác nhận chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu.

Khi phát hiện, nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người dân hãy trình báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

P.Mai