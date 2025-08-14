Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vài giờ sau buổi họp lớp, chàng trai bất ngờ thấy tin nhắn báo 350 triệu chuyển vào tài khoản

14-08-2025 - 09:13 AM | Sống

"Món quà" bất ngờ khiến nam thanh niên không tin nổi vào mắt mình.

Có những lúc, hạnh phúc đến thật đơn giản. Đó là khi ta biết rằng, dù mình đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, vẫn có những người bạn lặng lẽ đứng phía sau, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ. Và hạnh phúc ấy càng lớn hơn khi đó là những người bạn đã đồng hành cùng ta từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường.

Không ít người từng tiếc nuối rằng tình bạn học trò khó bền. Sau khi rời mái trường, mỗi người một hướng, công việc và cuộc sống cuốn đi, khiến liên lạc thưa dần, câu chuyện cũng ít lại. Để giữ được một tình bạn bền chặt qua năm tháng, người ta phải thật sự trân trọng và dành cho nhau sự chân thành.

Câu chuyện của Chu - chàng trai từng học giỏi, nhiệt tình, thân thiện, được bạn bè lẫn thầy cô yêu quý từng khiến mạng xã hội Trung Quốc rưng rưng theo cách như thế. Thời đi học, ai cũng nghĩ anh sẽ sớm thực hiện được ước mơ đổi đời mà mình từng chia sẻ. Nhưng đời không như mơ. Sau khi ra trường, Chu liên tiếp gặp trở ngại trong công việc, cuộc sống lại thêm gánh nặng khi gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, mẹ già bệnh tật.

Nhiều năm sau ngày tốt nghiệp, lớp Chu mới có dịp tụ họp. Bữa tiệc hôm ấy ấm áp tiếng cười xen lẫn những lời tâm sự, từ chuyện làm ăn thành công đến những lần vấp ngã. Đang trò chuyện, Chu nhận được cuộc gọi từ nhà, gương mặt thoáng chút lo lắng. Anh xin phép rời bàn sớm vì mẹ đang bệnh nặng, cần người chăm sóc.

Vài giờ sau buổi họp lớp, chàng trai bất ngờ thấy tin nhắn báo 350 triệu chuyển vào tài khoản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trên đường trở về, điện thoại của Chu rung lên báo tin nhắn từ ngân hàng: tài khoản vừa được cộng thêm 350 triệu đồng. Anh đứng khựng lại, ngỡ ngàng. Người gửi không ai khác chính là nhóm bạn vừa ngồi cùng bàn. Ngay khi biết rõ hoàn cảnh của Chu, lớp trưởng đã đứng ra kêu gọi, mọi người mỗi người góp một chút, gộp lại thành số tiền đủ lớn để giúp anh trang trải viện phí và vượt qua giai đoạn khó khăn. Tất cả diễn ra âm thầm, không một lời báo trước.

Khi câu chuyện được Chu chia sẻ với báo chí, cộng đồng mạng đồng loạt gửi lời chúc và bày tỏ sự xúc động. Giữa một xã hội mà nhiều mối quan hệ dễ dàng phai nhạt theo thời gian, tình bạn của Chu và các bạn học cũ giống như một món quà hiếm hoi, bền bỉ, chân thành và đầy ấm áp.

Chu nói, đó không phải lần đầu họ giúp đỡ anh. Trước đó, nhóm bạn đã nhiều lần lặng lẽ hỗ trợ anh và mẹ. Dù chẳng biết lấy gì báo đáp, Chu vẫn luôn khắc ghi trong lòng: "Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi trong những lúc khó khăn nhất".

Theo QQ

Đi họp lớp, tôi tranh thanh toán hết bữa tiệc: Vừa về đến nhà nhận được hàng loạt tin nhắn, thề không bao giờ quên

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

họp lớp

