Vấn đề kinh doanh của Phương Oanh ở hiện tại

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Phương Oanh đã có được vị trí nhất định. Không dừng lại ở đó, cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, cụ thể là thời trang.

Năm 2020, Phương Oanh mở thương hiệu thời trang tự thiết kế tên MIAH. Không đơn thuần là gắn liền tên tuổi với các sản phẩm để kinh doanh, Phương Oanh thực sự là bà chủ, trực tiếp tham gia vào mọi công đoạn. Từ khâu lên ý tưởng thiết kế, kiểm soát chất lượng sản phẩm, lựa chọn chất liệu vải, cho đến việc làm người mẫu quảng bá cho chính thương hiệu đều có sự xuất hiện của Phương Oanh.

Phương Oanh thời điểm còn là girl boss của thương hiệu thời trang (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, chia sẻ với Tiền Phong, Phương Oanh cho biết do bố mẹ kinh doanh nên “máu kinh doanh chảy trong người từ nhỏ”. Sau một thời gian ấp ủ, đến khi cảm thấy đủ mạnh về về mọi mặt, đặc biệt về tâm lý và sự quyết đoán thì cô mới quyết tâm tập trung kinh doanh một cách nghiêm túc.

Ở thời điểm đó, khi được hỏi về cách cân bằng giữa diễn xuất và kinh doanh, Phương Oanh chia sẻ:

“Hiện tôi vẫn đang kiểm soát được cả sức lực và thời gian. Phim hiện tại hầu như không phải đi xa, chủ yếu quay ở Hà Nội đã là lợi thế. Kinh doanh được sắp xếp từ trước, nhân viên và trợ lý đã vào guồng, tôi có thể chỉ đạo, giám sát từ xa. Năm nay tôi quyết định bung ra kinh doanh vì kiểm soát hết mọi thứ, tự tin có thể làm tốt nhất cho cả kinh doanh và nghệ thuật.

Lĩnh vực kinh doanh là mảng làm đẹp. Tôi nhắm vào những thứ gần nhất, đam mê, am hiểu. Mình phải thật thích mới làm được”.

Phương Oanh trong một clip quảng cáo bộ sưu tập mới năm 2023

Giữa năm 2023, khi Phương Oanh và Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình, sinh năm 1981) - chính thức đăng ký kết hôn, hoạt động của thương hiệu bắt đầu có dấu hiệu chững lại, các bài đăng thưa thớt hơn.

Từ cuối năm 2023 đến nay, tài khoản Facebook của MIAH đã dừng đăng bài, không còn cập nhật hình ảnh mới, các chiến dịch quảng bá cũng dừng lại một cách âm thầm. Không có thông báo chính thức, nhưng sự im lặng kéo dài này được cho là dấu hiệu tạm gác niềm đam mê kinh doanh thời trang của Phương Oanh.

Tài khoản Facebook chính thức của MIAH trắng tinh (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng gần nhất của page cũng đã từ tháng 12/2023 (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, theo thông tin từ website Cục Thuế - Bộ Tài chính (http://www.gdt.gov.vn), hộ kinh doanh MIAH có địa chỉ kinh doanh tại số A30, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất I.A.23, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Hà Nội. Ở trạng thái mã số thuế, người nộp thuế này vẫn đang hoạt động.

Dẫu vậy, nhiều người cũng cho rằng việc MIAH âm thầm “biến mất” khỏi thị trường không hẳn là một quyết định kinh doanh thất bại, mà có thể xuất phát từ những thay đổi lớn trong cuộc sống của Phương Oanh.

Không lâu sau khi đăng ký kết hôn và đám hỏi, Phương Oanh và Shark Bình có tin vui. Khi mang thai đôi, cô bị nghén đến mức chưa thể tổ chức đám cưới. Sau đó, nữ diễn viên dường như muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là giai đoạn chăm con nhỏ.

Sinh em bé được ít lâu, Phương Oanh cũng đã bắt đầu trở lại với các hoạt động giải trí - lĩnh vực vốn là thế mạnh và mang lại danh tiếng cho mình. Việc tạm dừng thương hiệu thời trang vì thế được xem như một bước lùi có chủ đích, để cô cân bằng giữa vai trò người vợ, người mẹ và nghệ sĩ.

(Tổng hợp)