Vận hành doanh nghiệp "kiểu TECNIC"

Khi doanh nghiệp vận hành như một đội bóng

Điểm đặc biệt trong mô hình "vận hành kiểu TECNIC" nằm ở việc toàn bộ sơ đồ tổ chức được thiết kế theo cấu trúc của một sân bóng đá. Qua đó, vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các bộ phận được thể hiện trực quan, dễ hiểu và dễ vận hành hơn.

Ở cấp cao nhất, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được ví như các "ông chủ" sở hữu đội bóng. Hội đồng quản trị (HĐQT) nằm trên "khán đài", giữ vai trò hoạch định chiến lược dài hạn, xây dựng triết lý phát triển và định hình văn hóa doanh nghiệp.

Trong khi đó, Ban Tổng giám đốc đứng đầu là CEO được đặt tại "khu kỹ thuật", tương tự vai trò huấn luyện viên trưởng. Đây là vị trí trực tiếp tiếp nhận định hướng từ thượng tầng để triển khai chiến thuật, điều phối nhân sự, thay đổi nhịp độ vận hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả thực chiến của doanh nghiệp.

Theo giới chuyên môn, cách trực quan hóa này giúp doanh nghiệp phân định rõ ràng giữa vai trò quản trị chiến lược và điều hành thực thi - một trong những điểm thường gây chồng chéo tại nhiều tổ chức truyền thống.

Sơ đồ 4-3-3: Tối ưu phối hợp, xóa bỏ tư duy "ốc đảo"

Thay vì mô hình hình tháp quen thuộc dễ tạo ra sự trì trệ và chia cắt giữa các phòng ban, TECNIC áp dụng trực quan chiến thuật bóng đá 4-3-3 vào hệ thống vận hành doanh nghiệp.

Trong mô hình này, mỗi bộ phận được xem như một vị trí chiến thuật trên sân, cùng phối hợp hướng tới mục tiêu chung là phục vụ khách hàng.

Ban Tài chính - Kế toán đóng vai trò "thủ môn", giữ nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn tài chính và kiểm soát rủi ro dòng tiền cho toàn hệ thống.

Khối Vận hành được bố trí như hàng hậu vệ gồm các bộ phận: Mua sắm & Cung ứng, Pháp chế, Kiểm soát nội bộ và Hành chính - Nhân sự. Thay vì bị nhìn nhận như lực lượng "kiểm soát", các bộ phận này được định vị là tuyến phòng thủ chiến lược, có nhiệm vụ bảo vệ hệ thống, giảm thiểu rủi ro và tạo nền tảng để toàn đội yên tâm phát triển.

Ở tuyến giữa, Ban Giải pháp Công nghệ đóng vai trò "nhạc trưởng", phối hợp cùng Phát triển Thị trường và Truyền thông - Marketing để điều phối dữ liệu, công nghệ và thông tin. Đây được xem là khu vực tạo nhịp vận hành cho toàn hệ thống.

Trong khi đó, hàng công gồm các bộ phận chăm sóc khách hàng được xem là những "mũi nhọn" trực tiếp tiếp cận thị trường. Tại TECNIC Medical - đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực y tế - triết lý "bán hàng chính là chăm sóc khách hàng" được đặt làm trung tâm. Mọi nỗ lực của hệ thống cuối cùng đều hướng đến việc tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Điểm đáng chú ý là mô hình này giúp xóa bỏ tư duy cục bộ vốn tồn tại phổ biến trong nhiều doanh nghiệp lớn. Các phòng ban không còn hoạt động như những "ốc đảo" riêng lẻ, mà trở thành các mắt xích liên kết trong cùng một hệ thống vận hành.

Theo đó, mỗi cá nhân đều hiểu rõ mình đang ở vị trí nào trong "đội hình", cần phối hợp với ai và đóng góp ra sao cho mục tiêu chung. Sự phối hợp không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mệnh lệnh hành chính, mà được hình thành từ nhận thức và tinh thần đồng đội.

Ông Tạ Văn Luận - Chủ tịch TECNIC Medical cho rằng đây là cách tiếp cận đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp hiện đại ngày càng cần tốc độ phản ứng nhanh, khả năng phối hợp liên phòng ban và văn hóa tổ chức linh hoạt.

Không chỉ dừng ở một sơ đồ trực quan, mô hình "vận hành kiểu TECNIC" còn phản ánh tư duy quản trị lấy con người làm trung tâm - nơi kỷ luật được xây dựng từ sự thấu hiểu và tinh thần trách nhiệm, thay vì các cơ chế kiểm soát cứng nhắc.

Trong mô hình đó, doanh nghiệp không được tạo nên bởi những "ngôi sao đơn lẻ", mà bởi một tập thể biết phối hợp, hỗ trợ và cùng hướng về màu cờ sắc áo chung của tổ chức.