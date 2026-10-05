Vận hành quốc tế tăng giá trị bất động sản The Grand Ho Tram

Từ cột mốc nhận nhà, sự quan tâm của chủ sở hữu hướng đến chất lượng quản lý sau bàn giao: căn nhà được chăm sóc để phục vụ những kỳ nghỉ gia đình và sẵn sàng đón khách thuê dưới sự vận hành quốc tế của Fusion.

Tiêu chuẩn vận hành quốc tế nâng tầm giá trị khai thác

Fusion Hotel Group là đơn vị vận hành Ixora Grand Ho Tram. Thành lập năm 2008, tập đoàn hiện có mặt tại nhiều quốc gia. Kinh nghiệm vận hành tại nhiều điểm đến là nền tảng để xây dựng trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp gắn với chăm sóc sức khỏe. Từ tiêu chuẩn phòng đến dịch vụ cá nhân hóa, thương hiệu chú trọng chất lượng phục vụ nhất quán trong suốt kỳ lưu trú.

Đây là yếu tố quan trọng để sản phẩm tiếp cận nhóm khách có yêu cầu cao về dịch vụ. Bên cạnh vị trí, diện tích và tiện ích, mức giá khách chấp nhận chi trả còn gắn với niềm tin vào thương hiệu và chất lượng trải nghiệm. Năng lực vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế vì thế góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hỗ trợ định vị giá phòng.

Tham khảo trên Agoda, giá phòng tại các dự án đang vận hành trong The Grand Ho Tram cho thấy phân khúc khai thác cao cấp: Suite tại InterContinental Grand Ho Tram và Presidential Suite tại Holiday Inn Resort Ho Tram Beach khoảng 15 - 17 triệu đồng; căn hộ hai phòng ngủ cao cấp tại Ixora Ho Tram by Fusion khoảng 12 đến 15 triệu đồng, còn biệt thự hướng biển có thể lên đến 40 triệu đồng.

Để hỗ trợ khai thác ở phân khúc này, tiêu chuẩn dịch vụ cần được duy trì qua từng lượt khách, đồng thời chất lượng căn nhà phải được chăm sóc tương xứng. Việc kiểm tra, bảo trì và chuẩn bị phòng góp phần hạn chế xuống cấp, giữ sự tiện nghi cho chủ nhân và khách thuê.

Với chủ sở hữu, vai trò của Fusion Hotel Group gắn với hai giá trị song hành: hỗ trợ khai thác trong phân khúc lưu trú cao cấp và gìn giữ chất lượng tài sản.

Ông Walt Power, Tổng giám đốc điều hành The Grand Ho Tram, cho rằng hoạt động quản lý cần đội ngũ am hiểu chuyên môn, chiến lược phù hợp và khả năng thực thi nhất quán. Tại một khu nghỉ dưỡng phức hợp, yêu cầu này được triển khai xuyên suốt hành trình của khách, từ tiếp cận thông tin, đặt phòng đến sử dụng dịch vụ.

Tiện ích hiện hữu – ưu thế khác biệt

Ixora Grand Ho Tram by Fusion hưởng lợi từ hệ tiện ích đã vận hành của The Grand Ho Tram. Nổi bật là sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế The Bluffs Grand Ho Tram, casino đón khách Việt Nam đủ điều kiện, cùng chuỗi nhà hàng, quầy bar và không gian giải trí.

Khách có thể đến Hồ Tràm cho một kỳ nghỉ biển, chuyến chơi golf, tham dự sự kiện hay tận hưởng các hoạt động giải trí. Sự đa dạng về nhu cầu lưu trú có thể mở thêm cơ hội thu hút khách trong tuần, bổ trợ cho hoạt động tiếp thị và bán phòng của đơn vị vận hành.

The Grand Ho Tram sở hữu đẩy đủ các tiện ích nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế cho du khách trải nghiệm

Với chủ sở hữu, căn nhà mang đến không gian nghỉ dưỡng riêng, đồng thời kết nối với dịch vụ của toàn tổ hợp. Khi tài sản tham gia chương trình cho thuê, hệ tiện ích này cùng tiêu chuẩn phục vụ của Fusion Hotel Group góp phần tạo sức hút cho sản phẩm lưu trú.

Khai thác biệt thự trong lộ trình thanh toán

Biệt thự tại Maia Resort Ho Tram được thiết kế chú trọng sự riêng tư, cho phép ô tô ra vào tận cửa

Khách hàng có nhu cầu sở hữu ngay nhà nghỉ dưỡng tại The Grand Ho Tram có thể lựa chọn các biệt thự sẵn sàng bàn giao của Ixora Grand Ho Tram by Fusion. Bên cạnh đó, bộ sưu tập 36 biệt thự Maia Resort Ho Tram dự kiến bàn giao từ quý IV/2027, đi kèm tiến độ thanh toán linh hoạt. Cả hai dự án cùng do Fusion Hotel Group quản lý vận hành.

Riêng dòng biệt thự tại Ixora Grand Ho Tram by Fusion, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 35% giá trị tài sản đã có thể nhận bàn giao và đưa vào khai thác bán phòng; phần còn lại được giãn theo tiến độ kéo dài lên đến 5 năm.

Villa Beachfront tại Ixora Grand Ho Tram by Fusion sở hữu tầm nhìn ôm trọn đại dương

Lịch thanh toán giãn giúp giảm áp lực vốn ban đầu, cho phép người mua sử dụng và khai thác căn nhà trước khi hoàn tất toàn bộ giá trị hợp đồng. Nguồn thu thực nhận từ cho thuê có thể hỗ trợ các kỳ thanh toán tiếp theo. Cùng với chất lượng quản lý và tiện ích hiện hữu, sự linh hoạt này giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu căn nhà nghỉ dưỡng.