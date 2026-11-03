‏“Văn phòng tại gia” giữa phố biển Nha Trang: Căn hộ The Fest đón đầu làn sóng “workation”‏

‏"Workation" thành lối sống‏

‏"Miễn có wifi ổn định, tôi có thể làm việc từ bất cứ đâu"‏‏. Workation – sự kết hợp giữa "work" và "vacation" – đang dịch chuyển từ một trào lưu thành một lối sống lý tưởng. Thay vì bị bó buộc trong nhịp làm việc 8-5, với một chiếc laptop, bãi biển, khu vườn hay quán cà phê đều có thể trở thành "văn phòng", giúp người lao động tối ưu thời gian dành cho công việc để nhường chỗ cho thời gian chăm sóc bản thân.‏

‏Bởi vậy không ngạc nhiên khi có 72 triệu người Mỹ muốn thực hành lối sống này. Và tính đến năm 2025, khoảng 66% doanh nghiệp toàn cầu vận hành theo mô hình hybrid hoặc remote. Ước tính đến cuối năm 2026, 46% lực lượng lao động toàn cầu sẽ làm việc từ xa và 74% trong số đó đã hoặc dự định thực hiện workation trong 12 tháng tới. Tại Việt Nam, khảo sát của Booking.com cho thấy 52% du khách sẵn sàng chọn một điểm lưu trú khác để thay đổi không gian làm việc và tìm kiếm cảm hứng mới.‏

‏Không chỉ dừng lại ở thị trường Âu - Mỹ, "workation" đang định hình một phân khúc kinh tế lưu trú dài hạn bùng nổ mạnh mẽ tại châu Á. Xu thế này thể hiện rõ nét ở nhóm lao động tri thức, chuyên gia công nghệ và cộng đồng digital nomad từ Nga, Hàn Quốc – những thị trường vốn quen thuộc với việc tìm kiếm các vùng biển nhiệt đới nắng ấm. Thay vì những kỳ nghỉ ngắn ngày, họ có xu hướng lưu trú từ vài tuần đến vài tháng, kết hợp hoàn thành công việc từ xa với việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.‏

‏Điều này mở ra dư địa khai thác khổng lồ, giúp các đô thị biển có hạ tầng đồng bộ như Nha Trang trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn bất động sản thương mại dịch vụ cao cấp.‏

‏Nha Trang hút dòng vốn bất động sản thương mại dịch vụ cao cấp nhờ làn sóng lưu trú dài ngày.‏

‏Nha Trang - tọa độ hội tụ mọi điều kiện cho làn sóng lưu trú dài ngày‏

‏Nếu châu Âu có Lisbon, Porto hay Budapest là những điểm đến workation nổi bật, thì tại châu Á, Nha Trang sở hữu nhiều điều kiện tương đồng: khí hậu ôn hòa với hơn 300 ngày nắng mỗi năm, đường bờ biển đẹp, chi phí sinh hoạt hợp lý và thiên nhiên đa dạng.‏

‏Sức hút của phố biển được minh chứng qua dữ liệu từ Agoda khi Nha Trang liên tục nằm trong top 5 điểm đến châu Á có thời gian lưu trú trung bình dài ‏‏bậc ‏‏nhất. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 69% so với cùng kỳ. Với thời gian lưu trú bình quân từ 7 – 14 ngày trở lên, sự cộng hưởng từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nga, Mỹ, châu Âu cùng cộng đồng khoảng 4.000 Expat đang sinh sống, làm việc tại chỗ đã tạo nên tệp khách lưu trú dài ngày ổn định, giúp thị trường khai thác hiệu quả quanh năm.‏

‏Lợi thế gần sân bay cùng visa thông thoáng giúp Nha Trang đón dòng khách ngoại chi tiêu cao.‏

‏Nền tảng này được củng cố vững chắc nhờ bước tiến hạ tầng và chính sách thị thực cởi mở. Khu vực Nam Nha Trang giữ vị thế cửa ngõ chiến lược khi chỉ cách Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh khoảng 25 phút di chuyển. Mạng lưới đường bay thẳng quốc tế liên tục được mở rộng, kết hợp cùng chính sách visa điện tử thông thoáng và cơ chế thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch theo đoàn (Nghị quyết 325 áp dụng riêng tại Khánh Hòa), đã tạo hành lang kết nối thông suốt đón dòng khách ngoại có mức chi tiêu cao.‏

‏The Fest - lời giải nguồn cung đúng thời điểm‏

‏Giữa bối cảnh đó, tổ hợp căn hộ thương mại dịch vụ ‏‏The Fest‏‏ tại Charmora City (Nam Nha Trang) được phát triển để đón đầu nhu cầu mới. Tổ hợp gồm ba tòa tháp nằm tại lõi trung tâm Festival Island – phân khu giải trí rộng 116ha trong tổng thể 227ha của "thành phố đảo quốc tế" do Sun Group phát triển.‏

‏Lợi thế đầu tiên của The Fest nằm ở cơ cấu sản phẩm: 100% quỹ căn là thương mại dịch vụ, giúp nhà đầu tư linh hoạt vận hành kinh doanh homestay, cho thuê ngắn hạn trên các nền tảng số hoặc đón tệp khách quốc tế lưu trú dài ngày. Trong đó, các căn studio chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 60%. Với diện tích vừa phải, dòng căn này vừa tối ưu suất đầu tư, vừa linh hoạt trở thành một "văn phòng tại gia" lý tưởng: ban công mở ra thiên nhiên sông núi trong lành, xa xa là tầm nhìn vịnh biển khoáng đạt, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn làm việc và nghỉ dưỡng sau giờ làm.‏

‏Căn hộ The Fest sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn làm việc và nghỉ dưỡng.‏

‏Nếu thiết kế tạo ra sự tiện nghi thì vị trí và tầm nhìn là yếu tố giữ chân người lưu trú. Nhờ hướng trực diện ra sông Quán Trường và cụm hồ cảnh quan, mỗi căn hộ The Fest mang lại không gian làm việc thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên – yếu tố quan trọng giúp giải tỏa áp lực cho tệp khách làm việc từ xa. Sau giờ làm, bước xuống chân tòa nhà là hệ tiện ích all-in-one của ‏‏Festival Island‏‏ với tuyến phố ẩm thực mở cửa 24/7, chợ đêm VUI-Fest, chuỗi sự kiện nghệ thuật và pháo hoa ven sông hằng đêm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, giải trí mà không cần di chuyển xa.‏

‏Song song đó, dự án bổ sung đúng mảnh ghép mà nhóm khách quốc tế dài ngày đặc biệt quan tâm: dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khách lưu trú có thể tiếp cận tổ hợp khoáng nóng và cụm bể bơi ngoài trời quy mô 1.400m² ngay nội khu, cùng đặc quyền kết nối Clubhouse Onsen 3.000m² tại đảo Elite Island kế cận. Việc tích hợp khoáng nóng tự nhiên vào đời sống thường nhật tạo nên giá trị gia tăng khác biệt, giúp dự án giải quyết bài toán lấp đầy và duy trì mức giá thuê tốt suốt bốn mùa.‏

‏Tích hợp khoáng nóng tự nhiên cùng tiện ích all-in-one giúp The Fest giải quyết bài toán lấp đầy quanh năm.‏

‏"Hội tụ trọn vẹn ba yếu tố cốt lõi của một bất động sản dòng tiền: vị trí hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái giải trí, quỹ căn tối ưu khai thác thương mại, và dư địa khách quốc tế lớn, The Fest chính là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà đầu tư tìm kiếm một kênh sinh lời đều đặn và tích sản dài hạn."‏‏ – Ông Phạm Trung Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Four Homes Group khẳng định.‏