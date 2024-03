Vàng nhẫn tăng giá sốc vì khan hiếm?

Một tuần trở lại đây, giá vàng trong nước bất ngờ dậy sóng, đặc biệt vàng nhẫn 24K tăng sốc hơn cả vàng miếng SJC. Tính đến cuối ngày 1-3, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 64,4 triệu đồng/lượng, bán ra 65,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm trước.



Nhu cầu mua vàng nhẫn duy trì ở mức cao từ sau ngày Thần Tài đến nay .Ảnh: LAM GIANG

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn trơn 24K lên tới 65,73 triệu đồng/lượng mua vào, 66,83 triệu đồng/lượng bán ra. Các tiệm vàng ở TP HCM vài ngày trước còn niêm yết nhẫn trơn 24K quanh mốc 63 triệu đồng/lượng thì nay đồng loạt đẩy lên mức 64 triệu đồng/lượng mua vào và 64,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tính từ ngày Thần Tài (19-2) đến nay, giá vàng nhẫn 24K đã tăng 2 - 3 triệu đồng.

Trong bối cảnh giá vàng nhẫn đang tăng nóng thì nhiều thương hiệu vàng lớn lại báo hết loại vàng này. Trưa 1-3, chị Ngọc (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) ghé vào cửa hàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, hỏi mua nhẫn trơn loại 1 chỉ, nhân viên ở đây cho biết vàng nhẫn trơn 24K loại 1 chỉ đã hết, chỉ còn loại 0,5 phân. Theo lời nhân viên này, vàng nhẫn 24K loại 1 chỉ hết hàng từ sau ngày Thần Tài đến nay. Chị Ngọc nhờ nhân viên kiểm tra hệ thống của PNJ ở TP HCM thì chỉ còn 1 chi nhánh có loại vàng này.

Trong vai một người có nhu cầu mua vàng nhẫn, phóng viên liên hệ tới chi nhánh của Tập đoàn DOJI trên đường 3 Tháng 2, quận 10, nhân viên ở đây cho biết chỉ còn vài chỉ lẻ loại 1 chỉ, 2 chỉ, nếu khách mua số lượng nhiều thì không có.

Trong khi đó, giám đốc một công ty vàng ở quận 5 lại khẳng định không có tình trạng khan hiếm vàng nhẫn trơn. "Nếu thương hiệu này không còn thì các thương hiệu khác còn, giá vàng nhẫn tăng không phải vì khan hiếm" - giám đốc này nói.

Lý giải vì sao vàng nhẫn 24K không độc quyền, có rất nhiều đơn vị tham gia sản xuất - kinh doanh mà giá lại tăng sốc, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích giá vàng nhẫn tăng mạnh và duy trì ở mức cao trong thời gian qua, nhất là từ sau ngày Thần Tài đến nay, chủ yếu do nhu cầu mua vàng nhẫn của thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Phần còn lại là do tăng theo giá vàng thế giới. Thực tế, giá vàng thế giới hiện khoảng 2.046 USD/ounce, nếu quy đổi theo tỉ giá ngân hàng khoảng 61,2 triệu đồng/lượng; còn tính theo tỉ giá tự do sẽ lên tới 62,8 - 63 triệu đồng/lượng. "Giá vàng nhẫn của các thương hiệu như SJC, PNJ, DOJI đang cao hơn giá thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng nhưng nếu so với giá vàng nhẫn ở các tiệm vàng thì chỉ chênh 1 - 2 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch hợp lý, chứ không phải do khan vàng nhẫn" - ông Phương nêu quan điểm.

Các doanh nghiệp cho rằng chính tình trạng thiếu nguồn cung vàng nguyên liệu để chế tác nữ trang đã khiến giá các loại vàng trong nước, bao gồm cả vàng nhẫn 24K, nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho biết khoảng chục năm qua, kể từ khi thực hiện Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, doanh nghiệp không được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Doanh nghiệp chỉ có thể mua vàng trên thị trường để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. "Việc mua vàng trôi nổi trên thị trường lại không bảo đảm yêu cầu về hóa đơn, bảng kê hàng hóa dịch vụ và rủi ro có thể mua phải vàng lậu. Việc cơ quan quản lý siết các vụ buôn lậu vàng gần đây khiến nhiều doanh nghiệp trong nước không dám mua vàng trôi nổi trên thị trường càng làm cho nguồn cung vàng nguyên liệu thêm hạn chế" - ông Khánh nói.