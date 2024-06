Những ngày qua, giá vàng nhẫn tròn trơn liên tục ghi nhận diễn biến giảm. Khảo sát đến 15h chiều 3/6, giá vàng nhẫn tròn trơn tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm trung bình 300.000- 400.000 đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở 73,8-75,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn về mức 73,82-75,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 73,4-75 triệu đồng/lượng.

Tiệm vàng Mi Hồng ở TP.HCM cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn tròn trơn về mức 72,7-73,9 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong vòng 1 tuần qua, giá vàng nhẫn tròn trơn đã giảm hơn 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC trong tuần qua giảm lên tới hơn 10 triệu đồng/lượng. Thậm chí, chỉ trong ít giờ một số phiên, giá vàng SJC còn từng sụt giảm sốc tới gần 4 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, biến động mạnh của giá vàng SJC là một trong những lý do khiến nhiều người dân lựa chọn mua nhẫn tròn trơn để giảm bớt rủi ro. Nếu so với mốc lập đỉnh 78,5 triệu đồng/lượng vào ngày 10/4, giá vàng nhẫn tròn trơn chỉ giảm hơn 3 triệu đồng/lượng và đang bám khá sát với giá thế giới.

Cũng theo các chuyên gia, một lý do khác khiến người dân chuộng mua vàng nhẫn tròn trơn bởi tài sản này dễ thanh khoản, phù hợp với nhu cầu tích trữ của đại đa số người dân. Nhu cầu tăng mạnh với tài sản này khiến cho nhẫn tròn trơn khan hàng vào giai đoạn cao điểm. Thực tế, không ít người dân từng chuyển sang mua vàng nhẫn thay vì vàng miếng khi họ đang chờ các quy định mới liên quan đến vàng SJC hoặc cách thức can thiệp để giảm chênh lệch giá vàng miếng so với thế giới.

Dự báo về giá vàng nhẫn tròn trơn trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng, với đà giảm mạnh của giá vàng SJC, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, tốc độ giảm sẽ không biến động quá mạnh.