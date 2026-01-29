Vàng tăng giá, người đàn ông tự làm ra hơn 5 cây từ thứ mà ai cũng bỏ đi: Sự thật khiến tất cả vỡ mộng

Cơn sốt giá vàng không chỉ làm nóng các cửa tiệm trang sức mà còn thổi bùng một trào lưu lạ lùng trên mạng xã hội: Luyện vàng từ rác điện tử. Tuy nhiên, đằng sau video "nhận gần 200g vàng" đầy hào nhoáng là những thực tế không phải ai cũng biết.

Sự thật về con số 191 gram vàng

Video của một người tại Quảng Đông tuyên bố chiết xuất được 191 gram vàng tương đương hơn 5 cây vàng từ SIM điện thoại đã thu hút hàng triệu lượt xem và gây xôn xao dư luận. Nhiều người có ý tưởng về việc làm giàu từ những đống điện thoại cũ bỏ đi trong ngăn kéo. Tuy nhiên, chủ nhân của video này – anh Kiều, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực tái chế kim loại quý – đã lên tiếng đính chính sự thật đằng sau thỏi vàng lấp lánh đó.

Để có được gần 200g vàng, anh đã phải xử lý một khối lượng nguyên liệu khổng lồ lên tới 2 tấn SIM và linh kiện mạ vàng, vốn là rác thải công nghiệp từ lĩnh vực viễn thông chứ không phải vài chiếc SIM lẻ tẻ của người dùng cá nhân.

Thực tế về bài toán kinh tế trong ngành này cũng khắc nghiệt hơn nhiều so với hình dung của công chúng. Với mức giá hiện tại, số vàng thu hồi được trị giá hơn 200.000 NDT, nhưng chi phí thu mua nguyên liệu và vận hành đã chiếm tới 95% giá trị sản phẩm. Sau khi trừ mọi chi phí nhân công và hóa chất, lợi nhuận thực tế chỉ còn lại khoảng 10 gram vàng. Anh Kiều chia sẻ rằng đây là một công việc đầy rủi ro; chỉ cần giá vàng quốc tế sụt giảm nhẹ trong quá trình vận chuyển hoặc chế biến, toàn bộ lô hàng có thể rơi vào tình trạng thua lỗ ngay lập tức.

"Luyện vàng" không dành cho người bình thường

Anh Kiều đặc biệt nhấn mạnh rằng việc chiết xuất kim loại quý là công việc chuyên môn của các nhà máy được cấp phép, hoàn toàn không phải trò chơi dành cho các cá nhân tự phát. Rào cản lớn nhất chính là công nghệ hóa chất cực kỳ nguy hiểm. Quá trình tách vàng bắt buộc phải sử dụng các loại axit mạnh và chất hóa học độc hại. Nếu không có kỹ năng nghiệp vụ và trang thiết bị bảo hộ chuẩn mực, người thực hiện đối mặt với nguy cơ bị bỏng hóa chất nghiêm trọng hoặc hít phải khí độc phát sinh trong quá trình phản ứng.

Bên cạnh đó, vấn đề xử lý môi trường cũng là một "hố đen" về chi phí mà các video trên mạng thường lờ đi. Nước thải từ quá trình luyện vàng chứa hàm lượng kim loại nặng và hóa chất độc hại cực cao, đòi hỏi quy trình xử lý phức tạp với chi phí lên tới 400 NDT/m3 (tương đương 1.5 triệu đồng), Các cá nhân tự làm thường có xu hướng đổ trực tiếp chất thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và đất đai. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng quy định rất nghiêm ngặt: việc xử lý rác thải điện tử trái phép có thể bị phạt tới 500.000 NDT (gần 1.9 tỷ đồng) và đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Kho báu trong những núi rác

Dưới góc độ vĩ mô, rác thải điện tử thực sự là một "mỏ vàng lộ thiên" đầy tiềm năng nếu được quản lý theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo tính toán của các hiệp hội kinh tế, hàm lượng vàng trong 1 tấn điện thoại cũ cao hơn nhiều lần so với việc khai thác từ 1 tấn quặng tự nhiên. Câu chuyện chuyển mình của thị trấn Quý Dữ (Quảng Đông) là một bài học điển hình. Từ một "thủ phủ rác điện tử" ô nhiễm nặng nề do tháo dỡ thủ công, nơi đây đã lột xác thành khu công nghiệp kinh tế tuần hoàn hiện đại.

Tại đây, mọi quy trình từ tháo dỡ đến nung chảy đều diễn ra trong môi trường khép kín với hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã vạch. Các công nghệ tiên tiến không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe con người mà còn nâng tỷ lệ thu hồi kim loại quý lên tới hơn 98%. Đây chính là hướng đi bền vững, biến rác thải thành tài nguyên quý giá mà không phải đánh đổi bằng môi trường sống, thay vì những phương pháp thủ công tự phát tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Những hình ảnh về thỏi vàng lấp lánh trên mạng xã hội thường chỉ cho chúng ta thấy bề nổi của một quá trình lao động cực nhọc và đầy rủi ro. Việc chiết xuất kim loại từ rác thải điện tử là một ngành công nghiệp đòi hỏi sự cân bằng khắt khe giữa lợi nhuận, công nghệ và trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái. Thay vì tự mình dấn thân vào những thí nghiệm hóa chất nguy hiểm tại nhà, cách tốt nhất để mỗi cá nhân đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn là gửi các thiết bị cũ đến các điểm thu gom tái chế chính quy. Đó mới thực sự là cách "luyện vàng" thông minh và bền vững cho tương lai.