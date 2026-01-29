Cảnh tượng ngay lúc này tại khu chợ hơn 100 tuổi giữa TP.HCM: Nhiều người không tin vào mắt mình

Những ngày này, khu vực trung tâm TP.HCM bỗng trở thành điểm dừng chân của đông đảo người dân và du khách khi Chợ Bến Thành xuất hiện với diện mạo mới sau đợt chỉnh trang vừa hoàn tất. Không ít người quen thuộc với khu chợ trăm tuổi thừa nhận họ phải chậm lại vài nhịp để quan sát, bởi cảnh quan trước mắt khác hẳn so với ký ức cũ: sáng sủa hơn, gọn gàng hơn và giàu tính trải nghiệm hơn.

Theo thông tin từ UBND TP.HCM, được báo Tuổi Trẻ và báo Thanh Niên phản ánh, việc chỉnh trang chợ Bến Thành nằm trong chủ trương làm đẹp không gian công cộng khu trung tâm, phục vụ người dân và du khách trong giai đoạn cao điểm đầu năm, đồng thời tạo bước đệm cho quy hoạch quảng trường – giao thông – metro xung quanh khu vực Bến Thành.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình này được triển khai theo nguyên tắc không thay đổi kết cấu, không can thiệp kiến trúc lịch sử, mà tập trung làm mới bề mặt, màu sắc và cảnh quan để công trình biểu tượng “hiện hình” rõ nét hơn giữa đô thị hiện đại.

Toàn cảnh khu vực chợ Bến Thành sau chỉnh trang (Ảnh Tiktok Trung Flycam)

Khu chợ hơn 100 năm tuổi – nhân chứng của lịch sử TP.HCM

Theo tư liệu lịch sử được VnExpress và Thanh Niên ghi nhận, chợ Bến Thành có nguồn gốc từ cuối thế kỷ 18, ban đầu là một khu chợ ven sông Bến Nghé, gần thành Gia Định. Khi Sài Gòn bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ dưới thời Pháp, khu chợ cũ không còn phù hợp, dẫn tới quyết định xây dựng chợ mới tại vị trí hiện nay.

Công trình được khởi công năm 1912 và hoàn thành vào năm 1914, mang phong cách kiến trúc thuộc địa nhưng thích nghi với khí hậu nhiệt đới. Điểm nhấn nổi bật nhất là tháp đồng hồ bốn mặt ở cổng Nam – chi tiết đã gắn liền với hình ảnh TP.HCM hơn một thế kỷ qua.

Trải qua nhiều biến động lịch sử, từ thời Pháp thuộc, chiến tranh đến giai đoạn sau năm 1975, chợ Bến Thành vẫn giữ vai trò là trung tâm giao thương và là biểu tượng văn hóa – đô thị của TP.HCM. Các đợt trùng tu trước đây, theo Tuổi Trẻ, đều tuân thủ nguyên tắc bảo tồn, chỉ gia cố và làm mới những hạng mục cần thiết.

Hình ảnh chợ Bến Thành qua từng giai đoạn (Ảnh MiA)

Chợ Bến Thành hôm nay: Diện mạo mới và trải nghiệm mới cho du khách

Sự thay đổi rõ rệt nhất sau chỉnh trang nằm ở phần mái và mặt tiền chợ. Hệ mái ngói đỏ đặc trưng – từng trầm màu theo thời gian – nay được làm mới, đều màu và gọn gàng hơn, giúp khối kiến trúc nổi bật rõ ràng giữa các tòa nhà hiện đại xung quanh. Tháp đồng hồ bốn mặt cũng trở nên sáng sủa, các chi tiết kiến trúc được làm rõ, đặc biệt nổi bật khi kết hợp với hệ thống chiếu sáng mới vào buổi tối.

Bất ngờ lớn nhất với nhiều người nằm ở quảng trường phía trước chợ. Không gian này được thiết kế lại với tông màu xanh chủ đạo, mặt nền tạo hình uốn lượn, được ví như những làn sóng nước. Theo phân tích trên Tuổi Trẻ, ý tưởng này gợi nhắc đến lịch sử chợ Bến Thành từng hình thành từ khu chợ ven sông Bến Nghé, đồng thời mang lại cảm giác mềm mại, thoáng đãng cho khu vực vốn trước đây chủ yếu phục vụ giao thông.

Vào buổi tối, ánh đèn vàng từ khu chợ kết hợp với nền quảng trường xanh tạo nên hiệu ứng thị giác vừa hiện đại vừa hoài niệm, nhanh chóng trở thành điểm check-in của du khách.

Ảnh Tạp chí Viet Travel

Trong diện mạo mới, chợ Bến Thành ngày nay không chỉ là nơi mua bán. Ban ngày, du khách có thể tham quan kiến trúc, tìm hiểu lịch sử và mua sắm đặc sản, quà lưu niệm. Khi chiều tối, khu vực chợ đêm và quảng trường phía trước trở nên sôi động với ẩm thực truyền thống như bún bò, bánh xèo, bún mắm, các món chè và sinh tố – trải nghiệm được Cổng thông tin du lịch TP.HCM (Visithcmc) gợi ý như một điểm nhấn không thể bỏ qua khi khám phá trung tâm thành phố.

Từ một khu chợ gắn liền với lịch sử Sài Gòn – Gia Định, chợ Bến Thành hôm nay đang bước vào một giai đoạn mới: Vẫn là biểu tượng quen thuộc, nhưng với “thần thái” khác hẳn. Chính sự thay đổi ấy đã tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người, khi đứng giữa trung tâm TP.HCM lúc này, không khỏi ngỡ ngàng và thốt lên rằng họ “không tin vào mắt mình”.

Chợ Bến Thành là điểm chụp áo dài quen thuộc (Ảnh TH)

Bên trong chợ là không gian mua sắm, ẩm thực cho du khách (Ảnh TH)



