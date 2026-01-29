Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tết chưa đến mà ví đã thủng: 6 khoản tôi cắt thẳng tay để không khóc sau mùng 6

29-01-2026 - 20:49 PM | Lifestyle

Tết chưa đến mà ví đã thủng: 6 khoản tôi cắt thẳng tay để không khóc sau mùng 6

Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm “đốt tiền” nhanh nhất trong năm. Nhưng nếu nhìn lại kỹ, rất nhiều khoản chi thực ra có thể bỏ mà Tết vẫn đủ đầy, nhà vẫn ấm, lòng vẫn vui.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết.

Tối hôm kia, trong lúc trò chuyện với một khách hàng đang dọn lại kho đồ trong nhà, chị bỗng thở dài: “Tết còn hơn nửa tháng nữa mới đến mà tôi thấy tiền đã… bay mất một nửa”.

Không phải chị chi hoang. Chỉ là Tết đến, mọi thứ đều có lý do để… móc ví: tiền chợ, quà biếu, thăm hỏi họ hàng, lì xì, sắm sửa đủ thứ với danh nghĩa “cả năm có một lần”.

Tết vốn là dịp sum vầy, nhưng với nhiều gia đình, nó cũng là mùa cao điểm của chi tiêu cảm xúc. Và nếu không kiểm soát, Tết rất dễ biến thành một cuộc “vỡ trận tài chính” ngay từ mùng 6.

Tết chưa đến mà ví đã thủng: 6 khoản tôi cắt thẳng tay để không khóc sau mùng 6- Ảnh 1.

Sau nhiều năm tự rút kinh nghiệm – và cũng từ những câu chuyện rất thật của các gia đình tôi gặp – đây là 6 khoản chi tôi luôn chủ động cắt trước Tết. Không cực đoan, không khổ sở, nhưng hiệu quả thấy rõ.

1. Không mua quần áo mới chỉ để “diện Tết”

Sự thật là: Phần lớn chúng ta không hề thiếu quần áo.

Tủ đã đầy, nhưng Tết đến vẫn thấy “phải mua thêm một bộ cho có không khí”. Và rồi, bộ đồ Tết ấy thường chỉ được mặc… đúng mấy ngày đầu năm.

Nếu muốn có cảm giác mới mẻ, bạn không cần mua nguyên set. Chỉ cần:

- Một chiếc khăn, túi xách, giày hoặc phụ kiện màu đỏ – vàng – ánh kim

- Hoặc phối lại đồ cũ theo cách khác

Không khí Tết không nằm ở giá tiền bộ đồ, mà ở thần thái người mặc. Mà thần thái thì không cần thẻ tín dụng.

2. Không nhuộm - uốn tóc sát Tết

Tết là mùa cao điểm của salon. Giá cao hơn, đông hơn, và… dễ thất vọng hơn.

Chưa kể:

- Nhuộm, uốn sát Tết dễ làm tóc khô, hư

- Về quê, nấu nướng, đội mũ, di chuyển nhiều, tóc đẹp mấy cũng nhanh “xẹp”

Nếu muốn thay đổi diện mạo, hãy:

- Cắt gọn

- Gội dưỡng kỹ

- Tạo kiểu đơn giản tại nhà

Nhẹ nhàng, tiết kiệm, mà vẫn gọn gàng, sáng sủa.

3. Không làm móng chỉ để “đẹp mấy ngày”

Móng Tết rất xinh – điều đó không sai. Nhưng đổi lại là:

- Bất tiện khi nấu nướng

- Lo bong, tróc, trầy xước

- Mất thêm tiền tháo móng sau Tết

Một bộ móng ngắn, sạch, dưỡng ẩm tay đều đặn đã đủ đẹp và rất “có Tết”.

Đôi tay khỏe – gọn – sạch luôn tạo cảm giác chỉn chu hơn bất kỳ mẫu nail cầu kỳ nào.

4. Không tích trữ quá tay

Tết không có nghĩa là phải “chất đầy nhà”.

Trước khi mua, hãy viết danh sách rõ ràng:

- Gia đình mấy người

- Ăn Tết ở đâu, mấy ngày

- Có bao nhiêu bữa tiếp khách thật sự

Mua thiếu còn hơn mua thừa. Vì:

- Hết có thể mua thêm

- Thừa thì vừa chật nhà, vừa xót tiền, vừa… mệt dọn

Tiết kiệm lớn nhất của Tết nằm ở việc không mua những thứ “phòng khi cần” nhưng rốt cuộc chẳng dùng đến.

5. Không mua đồ trang trí chỉ để… cất kho

Tết chưa đến mà ví đã thủng: 6 khoản tôi cắt thẳng tay để không khóc sau mùng 6- Ảnh 2.

Câu đối, chữ “Phúc”, vài nhánh hoa, thế là đủ Tết.

Rất nhiều đồ trang trí trông lấp lánh ngoài chợ, nhưng mang về nhà lại:

- Không hợp không gian

- Dùng đúng vài ngày

- Năm sau chẳng buồn lấy ra

Nhà đẹp không cần nhiều đồ. Nhà có Tết là nhà gọn, sáng, có mùi bánh chưng – không phải nhà đầy phụ kiện.

6. Không du lịch đúng dịp Tết nếu tài chính chưa sẵn sàng

Du lịch Tết gần như đắt nhất trong năm:

- Vé tăng

- Phòng tăng

- Ăn uống cũng tăng

Đi chơi vài ngày, về đến nhà là bắt đầu… lo trả tiền.

Nếu thật sự cần nghỉ ngơi, hãy:

- Đi sớm trước Tết

- Hoặc đi sau Tết

Vừa rẻ hơn, vừa thư thái hơn, vừa không áp lực tài chính.

Tiêu tiền thì vui nhất thời nhưng tiền còn trong tay mới tạo cảm giác yên tâm lâu dài

Tết không đáng sợ. Chỉ chi tiêu bốc đồng nhân danh “ngày lễ” mới đáng sợ.

Cắt bớt những khoản không cần thiết không làm Tết kém vui. Ngược lại, nó giúp:

- Không lo nợ sau Tết

- Không áp lực đầu năm

- Không ân hận vì “mua lúc cao trào”

Tiền còn trong tay luôn tạo cảm giác chủ động. Mà chủ động rồi, Tết tự khắc nhẹ nhàng hơn.

Chúc bạn một mùa Tết:

- Ít chi hơn

- Ít mệt hơn

Nhưng nhiều an yên hơn

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

