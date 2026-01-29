Việt Nam có cặp vợ chồng quyền lực đều là Giám đốc nhà hát: Tỏ tình bằng 80 bức thư, được phong tặng NSND cùng lúc

Trong đời sống nghệ thuật Việt Nam đương đại, hiếm có cặp đôi nào hội tụ đồng thời cả đỉnh cao nghề nghiệp, dấu ấn chuyên môn lẫn vai trò quản lý văn hóa như vợ chồng NSND Tấn Minh - NSND Thu Huyền. Không chỉ là hai nghệ sĩ tên tuổi ở hai lĩnh vực khác nhau, họ còn cùng nắm giữ vị trí giám đốc của hai nhà hát lớn tại Thủ đô, trở thành trường hợp gần như độc nhất vô nhị trong giới nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Chuyện tình của cả hai cũng rất truyền cảm hứng.

Chuyện tình của vợ chồng NSND Tấn Minh - NSND Thu Huyền cũng rất truyền cảm hứng (Ảnh: Facebook)

Tháng 4/2025, trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần phát sóng trên VTV, cặp vợ chồng nghệ sĩ đã lần hiếm hoi chia sẻ công khai về hành trình yêu, cưới và chung sống hơn hai thập kỷ với MC Long Vũ. Câu chuyện của họ không bắt đầu từ sự rung động lãng mạn thường thấy, mà từ một tình bạn dài hơi, bền bỉ và đủ chín để chuyển hóa thành hôn nhân.

Những năm đầu thập niên 1990, Tấn Minh và Thu Huyền đều là những gương mặt triển vọng của đời sống sân khấu và âm nhạc miền Bắc. Họ quen biết, đi diễn cùng nhau từ khoảng năm 1992 - 1993 nhưng không hề có ý định trở thành một cặp. Cả hai khi ấy đều là nghệ sĩ trẻ, cùng chung suy nghĩ sẽ kết hôn với người ngoài ngành để có sự bù trừ trong cuộc sống gia đình. “Anh Minh không bao giờ nghĩ sẽ yêu em và lấy em, kể cả em cũng vậy”, NSND Thu Huyền thẳng thắn chia sẻ.

Tấn Minh và Thu Huyền đều là những gương mặt triển vọng của đời sống sân khấu và âm nhạc miền Bắc (Ảnh: Facebook)

Ở thời điểm đó, Tấn Minh đã là cái tên rất được công chúng mến mộ. Thu Huyền kể lại rằng chị đứng ngoài những hào quang ấy với tâm thế của một người bạn: “ Các em học sinh, sinh viên ngưỡng mộ lắm còn em chỉ đứng ngoài cười thôi, vì em có biết gì đâu, em chả liên quan” . Sự nổi tiếng của Tấn Minh khi ấy được chính anh minh họa bằng một chi tiết hiếm có: mỗi ngày nhận hàng chục bức thư tay từ khán giả. Có thời điểm cao nhất, anh nhận tới khoảng 80 lá thư/ngày, bình quân cũng từ 20-30 thư, phần lớn là những lời ngưỡng mộ, yêu giọng hát và cả ngoại hình của nam ca sĩ thời đỉnh cao. Thậm chí, có trường hợp một nữ sinh cấp 3 vì giận gia đình đã bỏ nhà từ Thái Bình lên Hà Nội tìm đến tận nhà Tấn Minh, buộc anh phải đóng vai trò hòa giải và liên hệ gia đình đưa cô bé về.

Cơ duyên khiến mối quan hệ giữa Tấn Minh và Thu Huyền chuyển từ bạn bè sang thân thiết hơn đến vào cuối thập niên 1990. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp hệ đại học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tấn Minh bắt tay thực hiện album đầu tay, dự kiến phát hành năm 2000. Trong giai đoạn hoàn thiện những công đoạn thủ công của album, Thu Huyền khi ấy là một người bạn thân thiết, vô tư, đã thường xuyên tới giúp anh đóng phôi đĩa, lắp vỏ, chuẩn bị sản phẩm để gửi tặng và bán cho khán giả. Từ những việc nhỏ, sự gắn bó hình thành một cách tự nhiên, không ồn ào.

Cơ duyên khiến mối quan hệ giữa Tấn Minh và Thu Huyền chuyển từ bạn bè sang thân thiết hơn đến vào cuối thập niên 1990 (Ảnh: Facebook)

Đầu những năm 2000, cả hai đều bước vào giai đoạn phải nghiêm túc nghĩ đến chuyện lập gia đình. Năm 2004, sau hơn 10 năm làm bạn và yêu nhau, Tấn Minh và Thu Huyền chính thức về chung một nhà. Khi đó, Tấn Minh 29 tuổi, Thu Huyền 28 tuổi - độ tuổi mà theo cách nghĩ của xã hội hơn 20 năm trước, đã bị coi là “ế”. Hôn nhân của họ không bắt đầu bằng những lời hứa hoa mỹ mà bằng sự hòa hợp rất đời thường, như chính Thu Huyền mô tả: anh Minh hiền, ít nói, còn chị cởi mở hơn, hay nói chuyện tào lao nhưng lại hợp nhau.

Cuộc sống hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình bạn giúp cả hai có sự thấu hiểu và nhường nhịn. Trong mắt Thu Huyền, chồng là người điềm đạm, khép kín, còn chị thiên về cảm xúc và bộc lộ. Một người như nước, một người như lửa, nhưng không đối nghịch mà bổ trợ, biết điều tiết để mọi việc đi đến điểm cân bằng. Quan niệm “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê” trở thành nguyên tắc sống giản dị nhưng hiệu quả của gia đình nghệ sĩ này.

Cuộc sống hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình bạn giúp cả hai có sự thấu hiểu và nhường nhịn (Ảnh: Facebook)

Tháng 4/2024, làng văn nghệ Việt Nam ghi nhận một cột mốc hiếm có khi Tấn Minh và Thu Huyền cùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong cùng một đợt. Việc một cặp vợ chồng nghệ sĩ cùng lúc chạm tới danh hiệu cao quý nhất của giới biểu diễn không chỉ phản ánh thành tựu cá nhân xuất sắc, mà còn cho thấy sự song hành bền bỉ của họ trên con đường nghệ thuật.

Làng văn nghệ Việt Nam ghi nhận một cột mốc hiếm có khi Tấn Minh và Thu Huyền cùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (Ảnh: Facebook)

Trên phương diện nghề nghiệp, NSND Tấn Minh là một trong những giọng ca nam tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ. Sinh năm 1972 tại Nam Định, anh theo đuổi con đường thanh nhạc bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc với số điểm tuyệt đối. Bước ngoặt đến vào cuối thập niên 1990 khi anh giành giải cao tại cuộc thi Giọng hát vàng Asian, đồng thời ca khúc Phượng Hồng được phát sóng rộng rãi, đưa tên tuổi Tấn Minh đến gần công chúng. Không chạy theo thị trường, anh kiên trì xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ lịch lãm, trí tuệ, được ví như “hoàng tử tình ca” của nhạc Việt với chất giọng nam trung ấm áp, lối hát tự sự, tinh tế.

NSND Tấn Minh là một trong những giọng ca nam tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam suốt hơn ba thập kỷ (Ảnh: Facebook)

Những bản tình ca như Bức Thư Tình Đầu Tiên , Mối Tình Đầu hay các ca khúc về Hà Nội, đặc biệt trong sự kết hợp với nhạc sĩ Đỗ Bảo, đã trở thành dấu ấn khó thay thế. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, ghi dấu ấn rõ nét ở vai trò quản lý khi dung hòa được nghệ thuật hàn lâm với nhu cầu thưởng thức đương đại.

Trong khi đó, NSND Thu Huyền là gương mặt mang tính biểu tượng của nghệ thuật chèo. Sinh năm 1975 tại Hà Nội, không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng chị sớm bộc lộ năng khiếu và gia nhập Nhà hát Chèo Hà Nội từ rất trẻ. Việc tốt nghiệp hệ trung cấp năm 17 tuổi mở ra một hành trình sân khấu bền bỉ, trong đó vai Thị Màu trong Quan Âm Thị Kính trở thành dấu son sự nghiệp. Với lối diễn tự nhiên, ánh mắt sắc sảo và khả năng làm chủ sân khấu, Thu Huyền vừa giữ được tinh thần chèo cổ, vừa tạo sự gần gũi với khán giả đương đại.

NSND Thu Huyền là gương mặt mang tính biểu tượng của nghệ thuật chèo (Ảnh: Facebook)

Thu Huyền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007, đảm nhiệm vai trò Phó Giám đốc nghệ thuật từ năm 2017 và đến tháng 9/2025 chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Trên cương vị này, Thu Huyền được đánh giá là người giữ “linh hồn” của nhà hát, kiên trì bảo tồn chèo truyền thống đồng thời tìm cách đưa loại hình này đến gần hơn với giới trẻ.

Song hành với sự nghiệp rực rỡ là một cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng bền vững. Kết hôn từ năm 2004, hơn 20 năm chung sống, Tấn Minh và Thu Huyền xây dựng một gia đình giản dị với hai con trai, giữ được sự cân bằng hiếm có giữa đời sống riêng và trách nhiệm nghề nghiệp. Trong một môi trường nghệ thuật nhiều biến động, họ trở thành minh chứng cho việc thành công nghề nghiệp và hạnh phúc gia đình không loại trừ nhau, mà có thể song hành nếu được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành lâu dài.