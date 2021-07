Vàng tăng giá trước khi Mỹ công bố báo cáo quan trọng, USD tự do giảm thêm

Giá vàng thế giới tiếp tục xu thế tăng nhẹ trong phiên đêm qua và sáng nay (2/7), đưa giá vàng miếng trong nước tăng theo. Giá USD tự do giảm thêm, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,95 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng hôm nay tại DOJI hiện tăng 100.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,35 triệu đồng/lượng và 56,95 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 7,5 triệu đồng/lượng, bằng với mức chênh lệch của sáng qua.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi đi ngang, có nơi tăng khá mạnh.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá mua vào là 51 triệu đồng/lượng và bán ra là 51,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 51,21 triệu đồng/lượng và 51,81 triệu đồng/lượng, tăng 180.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.778,2 USD/oz, tăng 0,5 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 49,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra niêm yết tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Phiên Mỹ đêm qua, giá vàng tăng 6,5 USD/oz, tương đương tăng 0,4%, đạt 1.777,7 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Vàng tăng giá nhờ lực mua ở vùng giá thấp, sau khi giá kim loại quý này giảm mạnh trong tháng 6 vừa qua. Biến chủng Delta của Covid-19 đang đặt ra rủi ro không nhỏ đối với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu, kích thích nhu cầu nắm giữ vàng phòng ngừa rủi ro. Một số nhà đầu tư cũng mua vàng để phòng ngừa lạm phát vì cho rằng áp lực tăng giá sẽ không phải là một vấn đề tạm thời như Fed vẫn nói.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng bị hạn chế bởi đồng USD vẫn đang tiếp tục mạnh lên. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đã tăng lên mức 92,6 điểm, lập đỉnh mới của 3 tháng, từ mức 92,4 điểm vào sáng hôm qua.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng thận trọng trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc là tháng 6 vào ngày thứ Sáu.

Giới phân tích dự báo rằng báo cáo này sẽ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có thêm khoảng 700.000 công việc mới trong tháng trước và tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ còn 5,7%. Nếu báo cáo đưa ra một con số khả quan hơn, đó có thể sẽ là cơ sở để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm chương trình mua tài sản và nâng lãi suất trở lại.

Trong trường hợp như vậy, giá vàng có thể sụt giảm mạnh.

Tháng 6 vừa qua, việc Fed chuyển từ lập trường mềm mỏng sang cứng rắn đã khiến giá vàng giảm gần 7%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2016. Hôm thứ Tư, có lúc giá vàng giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng.

“Giá vàng đang trong xu hướng giảm và các nhà đầu cơ giá xuống đang có lợi thế kỹ thuật trong ngắn hạn”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals phát biểu. “Để tạo ra được một bước ngoặt, giá vàng cần có nhiều phiên đóng cửa trên mức 1.800 USD/oz”.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.300 đồng (mua vào) và 23.350 đồng (bán ra), giảm thêm 10 đồng so với sáng qua. Hai ngày trở lại đây, giá USD tự do giảm 20 đồng, sau khi tăng 70 đồng trong 3 ngày đầu tuần.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.910 đồng và 23.110 đồng, tương ứng giá mua và bán, không thay đổi so với hôm qua.