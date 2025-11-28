Vành đai 2,5 Hà Nội sáng đèn suốt đêm chạy đua về đích

Sau hơn một thập kỷ từ ngày khởi công, đến tháng 5/2025, dự án chính thức được tái khởi công với mốc hoàn thành đặt ra vào quý I/2026. Khi đưa vào vận hành, tuyến Vành đai 2,5 không chỉ giúp giảm tải ùn tắc cho khu vực phía Nam Hà Nội mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.