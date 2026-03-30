Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua khu vực Bình Chánh hiện ra sao?

Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua xã Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối khu Tây TP.HCM với tỉnh Tây Ninh và các khu vực khác. Tuy nhiên, tiến độ thi công tại đây chưa đạt kỳ vọng khi vẫn tồn tại nhiều đoạn triển khai chậm. So với hai dự án kênh rạch đã ghi nhận ở các kỳ trước, Vành đai 3 có lợi thế hơn về quy mô tổ chức và mức độ ưu tiên. Dù vậy, thực tế thi công cho thấy dự án vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định, khiến tiến độ chưa thể bứt phá đồng đều.