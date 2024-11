Vào mùa cuối năm nhưng chợ đìu hiu, tiểu thương mòn mỏi chờ khách

Ngày 31/10, tại Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông (chợ An Đông, quận 5), tiểu thương ngành hàng quần áo thời trang bày hàng ngập lối đi. Đây là khu chợ chuyên bán sỉ nên giá cả rất mềm, từ khoảng 100.000 đồng/sản phẩm. "Chúng tôi bán lẻ cũng theo giá sỉ, quần áo chủ yếu hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Hàng hóa bao mặc, bao đổi trả" - chị Tâm, tiểu thương chợ An Đông cho biết.