Vbiz có sao hạng A càng bị ghét cát-xê càng cao: Gia tài hơn 1700 tỷ, quyền lực đến mức không ai dám phản đối

Trấn Thành có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất showbiz Việt: tài năng thật, thành công thật, độ nổi tiếng không thể bàn cãi nhưng đi tới đâu là drama bủa vây tới đó. Anh là một trong số hiếm nghệ sĩ mà mỗi lần lên tiếng, MXH lập tức chia hai chiến tuyến: bên bênh vực hết mình, bên chê bai không tiếc lời. Từ làm MC, đóng/sản xuất phim phim, phát ngôn trước truyền thông, livestream cho đến... khóc, bất cứ điều gì Trấn Thành làm cũng dễ dàng trở thành chủ đề nóng. Và có lẽ anh cũng hiểu điều đó quá rõ đến mức từng thừa nhận mình là "nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất Việt Nam".

Sao hạng A hàng thật giá thật

Không thể phủ nhận, giữa một rừng nghệ sĩ nửa mùa, Trấn Thành vẫn là một trong những sao hạng A có thực lực và vị trí không thể thay thế. Tài năng đa lĩnh vực: diễn viên, MC, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất... Trấn Thành cân được tất. Và ở lĩnh vực nào, anh cũng có thành tích vượt trội, chạm đỉnh cao danh vọng.

Đầu tiên là vai trò MC quốc dân - vị trí mà anh giữ vững gần như suốt một thập kỷ. Từ Người Ấy Là Ai cho đến Rap Việt, Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi,... Trấn Thành luôn là cái tên được chọn mặt gửi vàng. Sức hút từ cách dẫn chuyện linh hoạt, ứng biến nhanh và khả năng dắt cảm xúc khán giả là điều khiến anh trở nên khác biệt với bất kỳ MC nào. Thậm chí trong nhiều chương trình, Trấn Thành dù chỉ là MC nhưng luôn nắm giữ vai trò "câu fame" cho ban tổ chức khiến nhiều cuộc khi bị gọi với cái tên "Trấn Thành và những người bạn".

Trấn Thành hiện đang là MC của chương trình Em Xinh Say Hi

Cũng chính vì thế, cát-xê của Trấn Thành thuộc hàng cao top đầu trong showbiz. Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng chính thức, nhưng theo nhiều trang tin và đầu báo uy tín, cát-xê Trấn Thành nhận được cho mỗi tập Rap Việt là khoảng 450 triệu đồng. Riêng mùa 3 có 16 tập, tức anh bỏ túi xấp xỉ 7,2 tỷ đồng chỉ trong một chương trình. Với các gameshow khác như Anh Trai - Em Xinh, con số được cho là không chênh lệch nhiều. Nói không quá, Trấn Thành chính là MC tiền tỷ, thuộc nhóm cát-xê top đầu mà nhiều nghệ sĩ chỉ có thể mơ tới.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành là trùm doanh thu của phim Việt. Mỗi mùa phim Tết là mỗi lần anh trở thành đối thủ đáng gờm của mọi phòng vé. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai đến Bộ Tứ Báo Thủ,... tất cả đều đạt doanh thu hàng trăm tỷ. Riêng Mai, con số còn lên tới hơn 500 tỷ, vẫn giữ top 1 lịch sử phòng vé Việt suốt 2 năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ riêng lĩnh vực sản xuất phim ảnh đã giúp Trấn Thành thu về khối tài sản khủng lên tới hơn 1750 tỷ đồng - một con số mà không đạo diễn, nhà sản xuất nào làm được. Ngay cả Lý Hải, Victor Vũ,… cũng chưa từng có chuỗi thắng liên tiếp mạnh tay đến vậy.

Trấn Thành thường đóng phụ trong những dự án phim do mình sản xuất

Fan của Trấn Thành cũng thuộc hàng khủng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi dự án anh nhúng tay vào đều tạo sóng truyền thông. Từ gameshow, phim ảnh đến những vlog đời thường, Trấn Thành đều có sức hút tự nhiên mà rất ít nghệ sĩ đạt được. Có thể nói, nếu xét riêng về độ nổi tiếng, độ ảnh hưởng và năng lực kiếm tiền, Trấn Thành chính là sao hạng A hàng thật giá thật của showbiz Việt.

Thị phi không hề kết, cứ xuất hiện là có drama

Nếu tài năng và độ nổi tiếng giúp Trấn Thành đứng ở đỉnh cao showbiz, thì chính những thị phi kéo dài năm này qua năm khác cũng khiến anh trở thành nhân vật gây tranh cãi bậc nhất Vbiz. Không có scandal đời tư quá ồn ào, không vướng bê bối đạo đức nặng nề, nhưng Trấn Thành lại thường xuyên bị đẩy vào tâm bão dư luận chỉ vì câu chuyện làm nghề. Và ở anh, cứ xuất hiện là có chuyện để bàn.

Làm MC, Trấn Thành từng được ca ngợi là người dẫn chương trình có cảm xúc, thông minh, thấu đáo. Nhưng chính vì quá thấu cảm mà anh lại bị cho là nói nhiều, triết lý dài dòng, đôi khi còn lấn át cả nhân vật chính. Nhiều gameshow có anh dẫn dắt bị khán giả phàn nàn rằng "MC nói còn nhiều hơn cả khách mời", "nghe Trấn Thành là phải chuẩn bị tinh thần nghe đạo lý". Cũng không ít lần, anh bị cho là vượt quyền người dẫn khi tự ý nhận xét, đánh giá như giám khảo, khiến chương trình mất đi tính cân bằng.

Lấn sân phim ảnh, Trấn Thành tiếp tục trở thành cái tên không thể không nhắc tới mỗi mùa phim Tết. Chưa từng có đạo diễn Việt nào làm được điều anh làm: bốn phim liên tiếp phá mốc trăm tỷ, với tổng doanh thu hơn 1700 tỷ đồng - một con số khủng khiếp trong bối cảnh phim Việt vẫn loay hoay tìm chỗ đứng giữa rạp chiếu. Ngay cả những phim anh chỉ tham gia với vai trò diễn viên cũng thắng lớn. Thế nhưng, chất lượng phim của Trấn Thành thì chưa bao giờ hết tranh cãi. Từ nội dung, thoại phim, thông điệp cho đến cách xây dựng nhân vật, tất cả đều bị mổ xẻ, bóc tách, đưa lên bàn cân, trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ sản phẩm, những phát ngôn của Trấn Thành liên quan đến phim cũng trở thành mồi lửa. Những lần đi cinetour, anh cũng dễ bị netizen soi thái độ, cử chỉ, lời nói và nếu có điều gì hơi quá về mặt cảm xúc thì ngay lập tức trở thành drama.

Trấn Thành trong một bộ phim của mình

Đến mức, chính Trấn Thành từng thẳng thắn tự nhận mình là “nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất Việt Nam”. Một câu nói phơi bày thực tế trần trụi rằng chỉ cần là Trấn Thành, làm gì cũng bị soi. Và một trong những điều bị soi nhiều nhất chính là nước mắt của anh. Từ lâu, khán giả đã quen với hình ảnh Trấn Thành rơi lệ ở mọi sân khấu, từ talkshow, gameshow đến họp báo, phim ảnh. Có người cảm động, nhưng cũng không ít người lắc đầu ngán ngẩm. Cái tên "Thành Cry" xuất hiện như một cách cgọi nửa đùa nửa thật rằng Trấn Thành luôn khóc. Mỗi lần rơi nước mắt, mạng xã hội lại dậy sóng với hàng loạt bình luận khi bênh vực, đồng cảm, khi lại đậm mùi châm chọc.

Cái tên quyền lực nhưng đầy sóng gió

Tài năng, độ phủ sóng và cả sự nhạy cảm đều là vũ khí của Trấn Thành. Nhưng cũng chính vì thế, anh dễ trở thành tâm điểm công kích. Chỉ cần một câu nói cảm tính, một phút yếu lòng hay một lần dám thể hiện quan điểm cá nhân cũng đủ để anh gánh trọn trận bão dư luận. Và rồi, dù tiếp tục cống hiến hay chọn cách im lặng, thì cái tên Trấn Thành vẫn luôn là trung tâm của đủ kiểu ồn ào một cách rất tự nhiên.

Dĩ nhiên có thể yêu, có thể ghét, thậm chí là mỉa mai, công kích nhưng không ai có thể phủ nhận Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất làng phim Việt nói riêng và showbiz hiện tại nói chung. Anh có tài, có tâm, có độ nổi tiếng lẫn sức ảnh hưởng mà rất ít người theo kịp. Nhưng đồng thời, Trấn Thành cũng là “ông hoàng thị phi” - người mà chỉ cần một phát ngôn cũng có thể làm mạng xã hội rung chuyển.

Một câu nói có thể bị hiểu sai, một giọt nước mắt cũng thành chủ đề gây bàn cãi cả năm trời, một bộ phim dù thu bạc tỷ vẫn bị mổ xẻ không thương tiếc. Nhưng Trấn Thành vẫn trụ vững ở chỗ ít ai ngồi được. Và có lẽ nếu không còn thị phi (không có ý nói Trấn Thành cố ý tạo thị phi) thì cái tên Trấn Thành cũng sẽ dần nguội nhạt trên bản đồ sao Việt.