VCRE và cách kiểm soát chất lượng từ dự án thương hiệu quốc tế đến quy mô “boutique” tại TP.HCM
Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh bằng những câu chuyện về vị trí, hạ tầng và tiện ích, người mua đang quay lại với những tiêu chí căn bản hơn: pháp lý, tiến độ, chất lượng thi công và năng lực thực sự của nhà phát triển.
Thị trường đang quay về giá trị thật
Thị trường thời gian gần đây xuất hiện nhiều dự án cùng khai thác câu chuyện hạ tầng, tiềm năng khu vực để cam kết về kỳ vọng tăng trưởng giá trị. Tuy nhiên, khi người mua ngày càng thận trọng hơn, yếu tố tạo niềm tin không chỉ nằm ở câu chuyện tương lai, mà ở khả năng biến cam kết thành sản phẩm thực tế.
Trong bối cảnh đó, VCRE chọn một cách phát triển tương đối khác: không mở rộng danh mục dự án quá nhanh, thay vào đó tập trung vào số lượng vừa phải để kiểm soát sâu hơn từng hạng mục. Đây cũng là nền tảng giúp nhà phát triển này bước từ một dự án bất động sản hàng hiệu (branded residence) có tiêu chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng sang đến mô hình Boutique tại TP.HCM.
Nobu Danang – Benchmark cho khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
Tại Đà Nẵng, Nobu Residences Danang (Nobu Danang) đang là dẫn chứng phù hợp để nói về năng lực triển khai của VCRE, bởi đây không chỉ là một dự án bất động sản thông thường, mà là dòng căn hộ siêu sang gắn với một thương hiệu hospitality quốc tế.
Không đơn thuần là không gian sống xa xỉ, Nobu Danang là lời khẳng định về đẳng cấp bất động sản hàng hiệu thực thụ. Mỗi chi tiết tại dự án đều phải tuân thủ nghiêm ngặt bộ tiêu chuẩn định danh danh giá của Nobu toàn cầu, nơi giao thoa giữa nghệ thuật tinh tế Nhật Bản và tinh thần phóng khoáng hiện đại, mang đến một di sản kiến trúc khác biệt ngay tại thủ phủ du lịch miền Trung.
Tỉ mỉ trong từng đường nét kiến trúc, khắt khe trong kiểm định vật liệu và vận hành - Nobu Danang cam kết mang lại trải nghiệm sống đồng nhất theo tiêu chuẩn Nobu toàn cầu
Quá trình kiến tạo Nobu Danang là minh chứng cho năng lực kết nối và điều phối đỉnh cao. Dự án là sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa Chủ đầu tư, đội ngũ tư vấn kiến trúc – nội thất – cảnh quan hàng đầu quốc tế và các chuyên gia cấp cao từ Nobu Hospitality. Sự đồng điệu về tư duy của những tập đoàn tầm cỡ đã đảm bảo dự án không chỉ hoàn hảo trên bản vẽ mà còn chuẩn xác từng milimet ngoài thực địa. Dù ở New York, London, Tokyo hay Đà Nẵng, các chủ nhân tương lai của Nobu Danang đều được thụ hưởng một chuẩn mực sống xa xỉ đồng nhất.
The Westique Residences - Chất lượng được kiểm soát từ thiết kế đến thi công
The Westique Residences sở hữu quy mô giới hạn chỉ 99 căn, nằm trên mặt tiền Kinh Dương Vương, một trong những trục giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Quy mô này không chỉ tạo tính khan hiếm, mà còn phù hợp với cách VCRE phát triển sản phẩm theo hướng chọn lọc và kiểm soát sâu hơn. Vị trí này giúp The Westique sở hữu một lợi thế khác với nhiều dự án phát triển tại khu vực: nằm trong một khu đô thị đã có hệ tiện ích và cộng đồng cư dân hiện hữu.
Tại The Westique, những cam kết này cũng được chứng minh qua cách VCRE chọn đối tác. Có thể nói, The Westique, dự án thế hệ thứ 2 nhà VCRE, chính là sự định danh của nhiều thương hiệu nổi bật trên thị trường. Trong đó, vai trò kiến trúc được đảm nhiệm bởi AI Planetworks, đơn vị thiết kế đứng sau bởi David Malott, kiến trúc sư ngôi sao chắp bút nên 3 trong số 15 tòa nhà sở hữu kiến trúc độc đáo dẫn đầu về độ cao trên toàn cầu tính đến hiện nay. Kết hợp bởi chuyên gia tại thị trường khu vực ONG&ONG (Singapore) trong vai trò tư vấn thiết kế. Bên cạnh đó, hai đơn vị giàu kinh nghiệm ở các dự án cao cấp là Wealthcons và Turner & Townsend lần lượt giữ vai trò tổng thầu xây dựng và tư vấn quản lý chi phí và chất lượng nhà thầu.
Việc quy tụ các đơn vị tư vấn quốc tế và nhà thầu có kinh nghiệm cho thấy cách VCRE đặt trọng tâm vào sự kiểm soát chất lượng xuyên suốt - từ ý tưởng thiết kế, chi phí, thi công đến sản phẩm hoàn thiện.
Sau giai đoạn nền móng và đang triển khai thi công tầng 1, The Westique Residences hướng tới hoàn tất các điều kiện pháp lý cần thiết để tiến tới giai đoạn bán hàng và ký HĐMB trong tháng 9 đúng theo tiến độ
Với một dự án quy mô chỉ 99 căn, tiến độ hiện hữu giúp The Westique chuyển từ câu chuyện về concept Boutique Living sang một sản phẩm ngày càng có thể nhìn thấy và kiểm chứng bằng thực tế. Với tiến độ đúng cam kết và chất lượng thi công cao cấp, The Westique Residences đang trở thành một trong những nguồn cung đáng chú ý dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm một sản phẩm khác biệt tại khu Tây TP.HCM.
Thanh Niên Việt