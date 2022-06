VDSC: “Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 7 tỷ USD để cân đối cung cầu ngoại tệ”

Tỷ giá USD/VND đã tăng khoảng 1,7%



Trong báo cáo mới công bố, các chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, thời gian gần đây, tiền đồng đứng trước áp lực mất giá chủ yếu do ảnh hưởng từ sự thay đổi trong triển vọng nâng lãi suất của Fed; sự tăng giá mạnh của đồng DXY gắn với áp lực mất giá của đồng NDT và cán cân thương mại cùng với cung/cầu USD trong nước không thuận lợi.

Tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD/VND niêm yết tại Vietcombank đã tăng xấp xỉ 2%. Tỷ giá bình quân các NHTM theo thống kê của Bloomberg tăng khoảng 1,7%, riêng trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6, tiền đồng mất giá khoảng 1,0% trên thị trường chính thức.

So với mức thấp nhất ghi nhận vào gần cuối tháng 1, tiền đồng mất giá khoảng 2,5%. Xét về con số tuyệt đối, giá USD tự do có lúc chạm ngưỡng 24.000 đồng ở chiều bán ra, tuy nhiên, xét theo tỷ lệ % thay đổi thì mức mất giá của tiền đồng trên thị trường tự do cũng vào khoảng 1,6%.

Dù vậy, đặt biến động của tiền đồng trong bức tranh lớn hơn, có thể thấy tiền đồng vẫn tương đối ổn định so với các đồng tiền khác.

Chỉ số đồng USD (DXY) từ đầu năm đến nay đã tăng 9,2%, chỉ số DXY theo tính toán của Bloomberg cũng tăng ở mức xấp xỉ 8%. Điều này kéo theo sự mất giá của rất nhiều đồng tiền trên thế giới, cụ thể, đồng tiền ở các nước phát triển như Nhật Bản (JPY), Anh (GBP) và khu vực EU (EUR) đều mất giá lần lượt là 16,8%, 11,5% và 8,5% so với đồng USD.

Trong khi đó, đồng NDT của Trung Quốc mất giá khoảng 6,3%, đồng INR của Ấn Độ mất giá khoảng 5,0%, đồng tiền của các nước trong khu vực ASEAN đều có mức mất giá thấp nhất là 2,9% (đồng Rupiah Indonesia) đến cao nhất là 6,0% (đồng Ringgit Malaysia).

Cán cân thanh toán năm 2022 đối diện nhiều làn gió "ngược"

Theo đánh giá của chuyên gia VDSC, diễn biến cán cân thương mại và cung/cầu USD trong nước có thể tạo áp lực lên tỷ giá trong một số thời điểm, tuy nhiên NHNN vẫn có khả năng can thiệp để cân bằng lại khi cần thiết.

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, tăng trưởng xuất nhập khẩu trong tháng 5/2022 vẫn duy trì ở mức khá cao, trong đó, xuất khẩu tăng 18,1% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 14,3%. Cán cân thương mại thâm hụt khoảng 1,7 tỷ USD trong tháng 5, và lũy kế 5 tháng thì thặng dư thương mại đạt 632 triệu USD.

Về cơ bản, VDSC cho rằng, cán cân thanh toán của Việt Nam năm 2022 sẽ đối diện với nhiều làn gió "ngược".

Thứ nhất, tình hình giá nguyên liệu và nhập khẩu xăng dầu tăng cao là yếu tố không khả quan đối với cán cân thương mại.

Thứ hai, dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp giải ngân dù tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng đồng thời áp lực chuyển lợi nhuận về nước của doanh nghiệp FDI khi lãi suất tăng ở các nền kinh tế phát triển và xu hướng rút ròng vốn đầu tư gián tiếp khiến mất cân đối cung/cầu USD.

Trong hai tuần đầu tháng 6/2022, lãi suất cho vay USD qua đêm đã vượt lãi suất tiền đồng cùng kỳ hạn với khối lượng giao dịch bình quân tăng 31,1% so với mức trung bình trong tháng 5.

Thứ ba, triển vọng nâng lãi suất của Fed và đồng USD neo ở mức cao khiến nhu cầu tích trữ USD tăng và đẩy giá USD trên thị trường tự do lên mức cao kỷ lục.

NHNN đã bán ra khoảng 7 tỷ USD

Về phía NHNN, VDSC cho hay, ngoài động thái nâng giá bán USD thêm 200 đồng lên 23.250 đồng vào ngày 12/5, thì số liệu không chính thức cho thấy NHNN đã bán ra khoảng 7 tỷ USD để cân đối cung cầu ngoại tệ trong 5 tháng đầu năm nay.

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện tại khoảng hơn 100 tỷ USD, tương đương 3,1 tháng nhập khẩu. Số liệu bán ròng USD của NHNN nếu so với quy mô tăng thêm khoảng 13 tỷ USD trong năm 2021 hay so với quy mô bán ròng tỷ giá biến động mạnh vào năm 2015 ở một bối cảnh kinh tế vĩ mô khác cũng đều là rất đáng kể.

Áp lực điều hành tỷ giá từ nay đến cuối năm được đánh giá là vẫn còn rất lớn, dù vậy, chuyên gia VDSC cho rằng, tiền đồng sẽ không bị mất giá quá mạnh như các đồng tiền khác dựa trên một số cơ sở.

Thứ nhất, đồng USD đang neo ở mức cao kỷ lục, các chuyên gia kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Fed đã phản ánh phần nhiều vào đợt tăng từ đầu năm đến nay, chỉ số USD sẽ khó giảm mạnh nhưng cũng khó tăng cao hơn từ vùng hiện tại.

Thứ hai, áp lực mất giá của đồng NDT sẽ giảm dần trong nửa cuối năm 2022. Và cuối cùng, định hướng điều hành tỷ giá linh hoạt tiếp tục được khẳng định trong cuộc họp mới nhất của NHNN, đồng thời NHNN cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng ứng phó với áp lực lớn hơn nữa từ những biến động bên ngoài trong thời gian tới. Từ những cơ sở này, VDSC kỳ vọng tiền đồng chỉ mất giá khoảng 2,0-2,5% trong năm 2022, cao hơn 1 điểm % so với dự báo hồi đầu năm.