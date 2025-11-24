Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế

Giữa lòng cố đô Huế, ngôi nhà như một bản hòa ca giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và ký ức tuổi thơ êm đềm. Được xây dựng từ năm 1993, ngôi nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc địa phương, với mái ngói, đá mài, đá rửa,... những vật liệu quen thuộc của xứ Huế mưa nắng.

Công trình không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng cho văn hóa và lịch sử của vùng đất cố đô. Sự kết hợp tinh tế giữa gỗ, tre, vải đay cùng những chi tiết hiện đại như đèn treo, nội thất tối giản đã tạo nên một không gian sống vừa ấm cúng, vừa sang trọng.

Toát lên vẻ đẹp kín đáo nhưng sâu sắc với từng chi tiết nội thất được sắp xếp và chọn lựa tỉ mỉ. Căn nhà tạo ra sự thoải mái cho bất cứ ai bước vào.

Dù hướng nội, nhưng hầu hết các không gian bên trong nhà đều được đón nhận ánh sáng tự nhiên. Để ánh sáng mềm mại, không chói gắt các bức rèm mỏng đã được sử dụng.