Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế

24-11-2025 - 10:17 AM | Lifestyle

Được xây dựng từ năm 1993, ngôi nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc địa phương, với mái ngói, đá mài, đá rửa,...những vật liệu quen thuộc của xứ Huế mưa nắng.

Giữa lòng cố đô Huế, ngôi nhà như một bản hòa ca giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và ký ức tuổi thơ êm đềm. Được xây dựng từ năm 1993, ngôi nhà mang đậm dấu ấn kiến trúc địa phương, với mái ngói, đá mài, đá rửa,... những vật liệu quen thuộc của xứ Huế mưa nắng.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 1.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 2.

Công trình không chỉ là một công trình kiến trúc, mà còn là biểu tượng cho văn hóa và lịch sử của vùng đất cố đô. Sự kết hợp tinh tế giữa gỗ, tre, vải đay cùng những chi tiết hiện đại như đèn treo, nội thất tối giản đã tạo nên một không gian sống vừa ấm cúng, vừa sang trọng.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 3.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 4.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 5.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 6.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 7.

Toát lên vẻ đẹp kín đáo nhưng sâu sắc với từng chi tiết nội thất được sắp xếp và chọn lựa tỉ mỉ. Căn nhà tạo ra sự thoải mái cho bất cứ ai bước vào.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 8.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 9.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 10.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 11.

Dù hướng nội, nhưng hầu hết các không gian bên trong nhà đều được đón nhận ánh sáng tự nhiên. Để ánh sáng mềm mại, không chói gắt các bức rèm mỏng đã được sử dụng.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 12.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 13.

Vẻ đẹp cổ điển trong ngôi nhà được xây dựng từ 1993 tại Huế- Ảnh 14.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đám cưới như phim 40 triệu đô: Cô dâu Hoa hậu, chú rể đại gia và sự xa hoa khiến cả Manila choáng váng

Đám cưới như phim 40 triệu đô: Cô dâu Hoa hậu, chú rể đại gia và sự xa hoa khiến cả Manila choáng váng Nổi bật

Phim ‘Mưa đỏ’ tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử giải Oscar

Phim ‘Mưa đỏ’ tiếp tục lọt vào vòng trong của đề cử giải Oscar Nổi bật

Từng sống trong căn phòng trọ chật chội ở thành phố, vợ chồng trẻ quyết định về quê để con có tuổi thơ trọn vẹn

Từng sống trong căn phòng trọ chật chội ở thành phố, vợ chồng trẻ quyết định về quê để con có tuổi thơ trọn vẹn

10:23 , 24/11/2025
Báu vật trong biệt thự của Trọng Tấn

Báu vật trong biệt thự của Trọng Tấn

10:16 , 24/11/2025
Nam NSƯT từ chối Việt Hương cho tiền hàng tháng để sống

Nam NSƯT từ chối Việt Hương cho tiền hàng tháng để sống

09:38 , 24/11/2025
Giọng hát run rẩy của Giám đốc âm nhạc “suy” nhất Việt Nam

Giọng hát run rẩy của Giám đốc âm nhạc “suy” nhất Việt Nam

08:36 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên